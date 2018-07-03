 Lexus Зайцевой ехал на третьей передаче со скоростью 102 км/ч, - механик Кузнецов на суде по смертельному ДТП в Харькове

Об этом сообщает 057.ua, информирует Цензор.НЕТ.

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"В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача", - сказал Кузнецов.

По его словам, автомобиль или "сорвался во время буксировки", или "его толкнуло что-то в сторону", поскольку корпус был повернут на 33 градуса от заданной траектории во время диагностики.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/ч, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью, и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.