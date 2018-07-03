 Lexus Зайцевой ехал на третьей передаче со скоростью 102 км/ч, - механик Кузнецов на суде по смертельному ДТП в Харькове

Об этом сообщает 057.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача", - сказал Кузнецов.
По его словам, автомобиль или "сорвался во время буксировки", или "его толкнуло что-то в сторону", поскольку корпус был повернут на 33 градуса от заданной траектории во время диагностики.
В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/ч, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью, и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Постановили: Зайцеву - оправдать. Лексус, как главного виновника - строго наказать (отдать сыну судьи).
Может все таки АКПП и третьтя передача ? .
Тем более в Харькове в СИЗО вроде как до сих пор есть пресс-хаты, где сидят ссученные (подмусорённые) сидельцы. Достаточно куму пару слов сказать - и всё, Зайцеву уроют на раз.
И какая цука так старается фальсифицировать обвинение?
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В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/ч, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью, и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.
У нас, как правило, если какая чиновничье-воровская мразь под подозрением, то сразу в больничку.
Лексус Зайцевой после удара в бок Туарегом Дронова перевернулся на бок и Зайцева получила конкретные ушибы. А что же Дронов, как он "пострадал" от столкновения, которое он же и спровоцировал? Неуж-то сильнее Зайцевой он пострадал? Смотрим видео и умиляемся.