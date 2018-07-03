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Все про:ДТП (4896) Зайцева (42) суд (21067) Харьков (3907)

 Lexus Зайцевой ехал на третьей передаче со скоростью 102 км/ч, - механик Кузнецов на суде по смертельному ДТП в Харькове

Сегодня, 3 июля, в суде допросили автомеханика Константина Кузнецова, который проводил диагностику поврежденного Lexus Зайцевой.

Об этом сообщает 057.ua, информирует Цензор.НЕТ.

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"В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/час, включена третья передача", - сказал Кузнецов.

По его словам, автомобиль или "сорвался во время буксировки", или "его толкнуло что-то в сторону", поскольку корпус был повернут на 33 градуса от заданной траектории во время диагностики.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/ч, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью, и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой - содержание под стражей без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3074588
 
   
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Доказано: Lexus Зайцевой ехал со скоростью 102 км в час на зеленый свет.
Постановили: Зайцеву - оправдать. Лексус, как главного виновника - строго наказать (отдать сыну судьи).
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Там уже и так родственникам судьи перепало не хило.
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Да ну? Спорим, что жилец? Ничего ей не будет.
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Т.е. с разрешенных 60 км/ч она ехала аж 100. На нары сучку, ПДД для всех написаны, а не для избранных.
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На 50 може не вистачити баблоса у фазера.
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поверьте бабла у её, ну типа папы, хватит на очень очень много!!! Колхозы, заводы и многое другое, стоит и зарабатывает больших денег!
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Это коробка-автомат у лексусов так тупит или там механика?
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Єто значит, что коробка была в спорт-режиме, т.е. переключение на высшую передачу осуществлялось на более высоких оборотах, чем при спокойной езде. Газовала девка...
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и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте
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Интересно, Лексус и механическая коробка передач
Может все таки АКПП и третьтя передача ? .
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Третя то для занять спортом. ))) А ще є "R" - ракета. То взагалі - туши світло.
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Может она вапще на тормоза жала и никуда не эхала...
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И так эта зажравшеся сука мурчит, что оно на обезбаливающих ехала 100+ км/час. Когда этих тварей будут сажать на пожизненное? Сколько таких уродин как эта тварь ? Или может кто-то думает что его минует чаша сия? Таких тварей тысячи тысяч. Надо как в Китае - убил пяный или на наркоте - вышка. У нас гуманизм. Не выросла еще тварь в корову
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А поскольку таких правовых механизмов, как в Китае, нет - можно решать обходным методом (как с педофилами или насильниками). То есть сделать так, чтобы зечки её ночью сами вздёрнули, посадили на пику или "уронили" башкой об унитаз.
Тем более в Харькове в СИЗО вроде как до сих пор есть пресс-хаты, где сидят ссученные (подмусорённые) сидельцы. Достаточно куму пару слов сказать - и всё, Зайцеву уроют на раз.
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Своей зеленью папашка террористки Зайцевой мог бы и вторую передачу включить. Вот же жмот.
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Нуведьпалюбомуневиноватая?! Lexus Зайцевой ехал на третьей передачи со скоростью 102 км/ч, - механик Кузнецов на суде по смертельному ДТП в Харькове - Цензор.НЕТ 3352 Там уже наверняка столько денег ввалили чтоб отмазать эту курицу..
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Главное в другом - она ВСЕГДА так ездила на ночных заездах. А днем систематически выезжала на перекресток на красный, за что отделывалась админштрафами. Эта тварь без тормозов все-равно рано или поздно натворила бы страшных бед
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"его толкнуло что-то в сторону"-всё, влип Дронов, будет крайний ...
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Но она не лась со скоростью 102 км, НА ЗЕЛЕНЫЙ, что не указано в обвинительном акте.
И какая цука так старается фальсифицировать обвинение?
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Могут и оба быть виноваты, одна неслась а другой смотрел не по сторонам а только на светофор получается.
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и вообще то ланос был с заклинившим ручником и не ее!!)
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Браво Порошенко! Судебная рехформа вперде! Даже при Овоще такого беспредела не было. Бабло рулит, народ вымирает.
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Глупо не смотреть запись ДТП и не выносить приговор Зайцевой
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Исправьте заголовок, грамотеи, блин: "ехал на третьей передачие"
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Заголовок вообще ништяк. Механик дает экспертное заключение
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Тут главное вот что
В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик ответила, что в документе есть скорость 102 км/ч, но в показаниях свидетель не может сказать, в какой именно момент Lexus двигался с этой скоростью, и поэтому 102 км не указаны в обвинительном акте.
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Свидетель ответил четко - В МОМЕНТ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ, т.е. в момент удара дроновым.
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А шо механик был в машине во время дтп?
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Типичная службовая гнида это Дронов - вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.
У нас, как правило, если какая чиновничье-воровская мразь под подозрением, то сразу в больничку.
Лексус Зайцевой после удара в бок Туарегом Дронова перевернулся на бок и Зайцева получила конкретные ушибы. А что же Дронов, как он "пострадал" от столкновения, которое он же и спровоцировал? Неуж-то сильнее Зайцевой он пострадал? Смотрим видео и умиляемся.
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Лол, оказывается какой то там Дронов виноват, что курица неслась по городу на Лексусе со скоростью 102 км/час.? Ушибы у бедненькой...может нам её еще пожалеть?
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Вполне возможно что не хватило, но по моче выявляются опиаты долго, несколько недель, хотели позже взяли бы.
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Бля народ какой к херам механик, автотехничку шо уже отменили вместе с трассологией
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Ну что ни возьми, нигде не хватает доказательств, крутая реформа прошла.
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Один виноват что 100км\ч ехал а другой что не смотрел куда едет что и повлекло трагедию, ну так ведь? Смотреть надо не только на светофор. Трудно сказать кто больше виноват.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияLexus Зайцевой ехал на третьей передаче со скоростью 102 км/ч, - механик Кузнецов на суде по смертельному ДТП в Харькове
 
 
 
 
 
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