 На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Емильчинском районе Житомирской области во вторник, 3 июля, около 15:00 полицейские Группы реагирования патрульной полиции местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград - Коростень задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслав Печененко.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза.
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Источник: https://censor.net.ua/n3074586
За все же было уплачено, и за провоз и за пересечение.
Шо ж теперь СБУ-ам бабло янтарной мафии возвращать? Да еще и с компенсацией?
Нардепы не захотели включать в повестку дня законопроект об уголовной ответственности за контрабанду .
премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады поддержать криминализацию контрабанды и проголосовать за законопроект .Всего 135 депутатов поддержали инициативу Кабинета министров. В Раде не нашлось для этого 91 голоса.