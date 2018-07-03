 На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





