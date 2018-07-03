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 На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Емильчинском районе Житомирской области во вторник, 3 июля, около 15:00 полицейские Группы реагирования патрульной полиции местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград - Коростень задержали автомобиль "Рено Мастер", в котором перевозилось около 80 мешков янтаря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслав Печененко.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы отделения и ГУНП. Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция 01
На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция 02
На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3074586
 
 
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Обожаю формулировки наших силовиков: 80 мешков! То есть, если каждый из мешков ополовинить, он не перестанет быть мешком )) Но зато у каждого чиновника, причастного к этому задержанию, появится новый автомобиль.
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а как писать ? вряд ли полицаи с собой весы возят На дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 639
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А что, разве тяжело на глаз сказать сколько там кг?!!!
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написать "на глаз там было полторы тонны янтаря" ???
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Не полторы тонны, а 1349кг. Разве трудно на глаз определить?!
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це шо такий заробитчанський юмор? лол
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У меня смутные подозрения, что это те 136 кг которые у ментов "сперли" или правильно - "менты сперли".
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задержали автомобиль-нарушитель.. На дорозі Новоград - Коростень затримали автомобіль із 80 мішками бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7015 с самого начала уже отмазывают водителя? На дорозі Новоград - Коростень затримали автомобіль із 80 мішками бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1008
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Немає розумного виправдання небажанню потужних реформаторів навести законний лад з видобутком бурштину.. Заробляють потужні реформатори на бурштині дуже потужні гроші..
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Сейчас им ФСБУшники по башке надают.
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Ну да, такую сделку сорвали гады!
За все же было уплачено, и за провоз и за пересечение.
Шо ж теперь СБУ-ам бабло янтарной мафии возвращать? Да еще и с компенсацией?
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можно не то что комнату . можно янтарный зал замутить
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Все на продаж, а там хоч трава не рости.
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Депутаты стоят горой за контрабанду............

Нардепы не захотели включать в повестку дня законопроект об уголовной ответственности за контрабанду На дорозі Новоград - Коростень затримали автомобіль із 80 мішками бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 528.
премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной Рады поддержать криминализацию контрабанды и проголосовать за законопроект .Всего 135 депутатов поддержали инициативу Кабинета министров. В Раде не нашлось для этого 91 голоса.
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Просто так такие бабки не задерживают. Все всё знали. Скорее всего "Крыша" та что повыше показала "крыше", той что пониже, что неxе быковать (делится) или чтото в этом роде.
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А всі кричали ,Розенблата -негідника разом з Поляковим до буцигарні! А воно он як виходить!
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Это же сколько можно наделать янтарных бус..))
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Сама беззатратна і легенька форма видобутку бурштину у поліцаїв. Напевно, часу немало пішло, щоб відслідкувати, але "игра стоит свечь".
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Столько бабла мимо бюджета идёт из за наших недолугих керевников
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в Ровно мусора сперли пару мешков у себя в кабинете .а здесь пол машины .вай вай представить страшно шо будет с мешками бурштыном набитые
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мусорва будет на майбахах ездить по селам
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Только после Майдана занялись этой проблемой , хряк с бандой и кучмоиды тупо крышевали этот бизнес .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа дороге Новоград - Коростень задержали автомобиль с 80 мешками янтаря, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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