 Государства ЕС должны еще больше объединить свои усилия в связи с ухудшающейся геополитической обстановкой, - Туск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вот почему я обратился к (европейским. - Ред.) лидерам с призывом объединить свои усилия в ЕС. Для меня это означает расширение военного сотрудничества, подготовку к наихудшим сценариям с точки зрения торговли и, прежде всего, поиск единства во всех аспектах европейского сотрудничества, включая миграцию и реформу еврозоны. Нам удалось добиться прогресса по всем этим вопросам, но не скроем, что впереди у нас еще долгая и, наверняка, непростая дорога", - заявил Д.Туск, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге по итогам Европейского совета.

Он отметил, что дискуссии на саммите начались с обсуждения руководителями ЕС и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом углубления сотрудничества между Евросоюзом и альянсом.

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"Лидеры согласились с тем, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность, прежде всего потому, что это в наших собственных интересах как европейцев. В целях укрепления нашей общей обороны ЕС расширит инвестиции, развитие (военного) потенциала и оперативную готовность", - подчеркнул глава Европейского совета.