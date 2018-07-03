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Все про:дети (3170) Киевская область (1462) отравление (1050) прокуратура (3193)

 Отравление детей на Киевщине: прокуратура открыла уголовное производство, арендатор работал незаконно, - прокуратура

Прокуратурой Киевской области открыто уголовное производство по факту отравления 12 детей в частном лагере "Славутич" в Киевской области. По данному факту внесены сведения ЕГРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность.

Прокуратурой Киевской области установлено, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В детском лагере на Киевщине массовое отравление детей, один ребенок в коме, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3074583
 
 
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Для того, чтобы выявить "незаконного" арендатора, нужно было ребенка отправить в кому.....
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и ни разу - быдлоылита траванулась в верховной зраде, кабмине, ап
приоритеты расставлены, хотя какая пияр забота вокруг алиментов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление детей на Киевщине: прокуратура открыла уголовное производство, арендатор работал незаконно, - прокуратура
 
 
 
 
 
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