 На сезонные работы за границу выезжает около 9 миллионов украинцев, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интрефакс-Украина".
По словам Ревы, сегодня украинская эмиграция имеет преимущественно сезонный характер, поэтому большая часть тех украинцев, которые выезжают на заработки за границу, возвращается обратно.
Кроме этого, Рева отметил, что одной из самых больших проблем рынка труда в Украине является высокий уровень безработицы среди молодежи и внутренне перемещенных лиц, а также "теневая" занятость граждан.
Ранее в "Центре экономических стратегий" сообщали, что с 2001 года около 6 миллионов украинцев мигрировало за границу.
Минус 2,5 крымчане.
Минус 7 Донбасс.
Итого 33,5 миллиона, из них 7 это подростки и дети, 12 пенсионры, остается 13-15 и из них, еще чиновники, полиция, военные 2-3, едут на заработки 9...
Получается в Украине работает 3-5 миллионов
Населення України - 45 мільйонів.
12 мільйонів пенсіонери.
Для роботи залишається - 33 мільйони.
14 мільйонів вчаться в школах та ВУЗ-ах.
Значить, для роботи залишається 19 мільйонів.
5 мільйонів ходить у дитячий садок.
8 мільйонів безробітні (або поїхали на заробітки за кордон), а ще 2 мільйони - державні чиновники.
Значить, для роботи залишається 4 мільйони.
1 мільйон займає виборні посади, служать у місцевих радах, а ще 1 мільйон - це їх обслуговуючий персонал.
Півмільйона служать в армії і ще пів - в МВС.
Разом, для роботи залишається 1 мільйон.
300 тис. перебувають у лікарнях, 699 998 - сидять по тюрмах.
Для роботи залишається двоє.
Ти і я.
А ти сидиш і читаєш це ...
Зрозуміло, блін, чому я так втомлююсь!
Тільки я і працюю в цій країні!)))
9 млн І це разом з тими які офіційно працюють і поїхали наприклад на 2-3 місяці підзаробить
и ни трамп ни ЕС ни ООН ни хйлапети не видят точно как в 33м
сволота ти рідкісна щоб твоі діти під автівку попали
короч, туфта..
только вот к чему взбреднулось?
У нас так заведено, рахувати виключно офіційну зарплату. Питаєш, а те що ти в конверті заробив? Відповідь, а це тут до чого...
Реальная цифра приближается к ... около 12 млн украинцев, работающих за рубежом, а это примерно половина или чуть больше трудоспособного населения Украины.
Население эвакуируется из страны в срочном порядке, нравится это кому то или нет.
если вам так проще жить, пусть так и будет.
... в России работают от 3 до 3,8 млн украинцев, в странах ЕС куда больше - порядка 7 млн граждан, если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Вот примерно получается 12 млн. граждан.
Зато будет уроком, что нельзя коррупционного жирного олигарха выбирать президентом. Нельзя. Так же как пальцы в розетки совать или переходить дорогу на красный. Пока не придет хотя бы это понимание - так и будем жопой Европы долгие годы.
А вот украинцы немного почувствуют что такое быть рабом-негром, ну или индейцами, выменявшим землю за бусы(обещания европейского життя и рыформы).
приклад наше сумське СМНПО ім Фрунзе розвалив хохол лукьяненко (колишній директор) створивший аналогічне підприемство на расее (росгидромаш) спи...вши перед цим усі секрети
все людям ніде робити замовлень не має.
національної буржуазії яка б вкладала гроші в Україну у нас теж нема фірташі ахметови новінські та інші ніколи не стануть українськими патріотами навпаки вони своїми бізнесімперіями та боротьбою за владу та гроші (медіа,продажні політики від депутута до президента) створюють загрозу існуванння української держави.