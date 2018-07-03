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Все про:заробитчане (217) Министерство социальной политики (568) Рева Андрей (379)

 На сезонные работы за границу выезжает около 9 миллионов украинцев, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на церемонии запуска проекта "Инклюзивный рынок рабочих мест в Украине"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

По словам Ревы, сегодня украинская эмиграция имеет преимущественно сезонный характер, поэтому большая часть тех украинцев, которые выезжают на заработки за границу, возвращается обратно.

Кроме этого, Рева отметил, что одной из самых больших проблем рынка труда в Украине является высокий уровень безработицы среди молодежи и внутренне перемещенных лиц, а также "теневая" занятость граждан.

Ранее в "Центре экономических стратегий" сообщали, что с 2001 года около 6 миллионов украинцев мигрировало за границу.

Также читайте: Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3074580
 
 
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И это вместо того,чтобы кучка мази типа Ревы работали в зонах !!!
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Як кажуть, "Зробили разом"... Це я до шоколадних...
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Это типичные жирные порошенковские ублюдки - воры. Порошенко стайл. Свиноподобные воровские мрази.

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"А всё потому,что кое-кто слишком много ест!" В бессмертном мультфильме про Винни-Пуха (совдеповском ),просто кладезь выгодных цитат для Кролика (Сени ).
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китайцы свой миллиард на конце света и то находят возможным обеспечить работой, эти же в центре Европы 3 млн. работой не могут загрузить в на все богатой стране. Наверное им разрез глаз исправить надо рихтовкой.
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Это бред. Не выезжает 9 милионов- не надо смешивать экспатов с туристами
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та им пофиг ибо они и туристов будут напрягать на 30% налога от средней зп по европе..чтоб запустить домой.. На сезонні роботи за кордон виїжджає близько 9 мільйонів українців, - Рева - Цензор.НЕТ 4766 а мне например консульство Украины в Германии навязчиво рекомендует выйти из украинского гражданства. А вот хер вам господа дипломаты..
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Это наверно какой-то почетный консул от бизнеса. Дипломаты обычно осторожные
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То есть, в Украине официально 42 миллиона.
Минус 2,5 крымчане.
Минус 7 Донбасс.
Итого 33,5 миллиона, из них 7 это подростки и дети, 12 пенсионры, остается 13-15 и из них, еще чиновники, полиция, военные 2-3, едут на заработки 9...
Получается в Украине работает 3-5 миллионов
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А про какую страну мы сейчас говорим?Откуда в Украину никто не поехал?
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Держстат: у 2017 р. зайняте населення 15 495,9 тис. осiб, безробітне населення (за методологією МОП) 1 967,3 тис. осiб.
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Так і є. В Україні офіційно працюють лише 8-9 мільйонів, включаючи чиновників, силовиків та бюджетників.
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Классный подсчет конечно, но к сожалению донбасята и крымчане тоже посчитаны среди выехавших.
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АНЕКДОТ хоть и старый, но актуален как никогда:
Населення України - 45 мільйонів.
12 мільйонів пенсіонери.
Для роботи залишається - 33 мільйони.
14 мільйонів вчаться в школах та ВУЗ-ах.
Значить, для роботи залишається 19 мільйонів.
5 мільйонів ходить у дитячий садок.
8 мільйонів безробітні (або поїхали на заробітки за кордон), а ще 2 мільйони - державні чиновники.
Значить, для роботи залишається 4 мільйони.
1 мільйон займає виборні посади, служать у місцевих радах, а ще 1 мільйон - це їх обслуговуючий персонал.
Півмільйона служать в армії і ще пів - в МВС.
Разом, для роботи залишається 1 мільйон.
300 тис. перебувають у лікарнях, 699 998 - сидять по тюрмах.
Для роботи залишається двоє.
Ти і я.
А ти сидиш і читаєш це ...
Зрозуміло, блін, чому я так втомлююсь!
Тільки я і працюю в цій країні!)))
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Не вірю.. Ну нехай нас зараз 30 млн.. Дітей та осіб віком від 60 років і старше - відкидаємо.. А це десь половина населення.. Виходить більше половини працездатного населення України? Міста не опустіли..Не віриться.. А чи адекватний цей потужний реформатор гнізда петіного?
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міста не опустіли...а села,хто їх рахував? вимирають посиленими темпами після кучминих реформ,промисловість знищена хохломафією,петя теж не створив умов для створення робочих місць в Україні інвестори не створять підприємства у коррумпованій країні.
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Справа в тому що, 9 млн це не всі зразу там, частина тут, частина там. Таке може будь. Прожив у Польщі 2 роки, а там українців щоб не зустріть у маркеті то потрібно постаратись))
9 млн І це разом з тими які офіційно працюють і поїхали наприклад на 2-3 місяці підзаробить
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Это имеет название Геноцид
и ни трамп ни ЕС ни ООН ни хйлапети не видят точно как в 33м
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Да? Все эти 9 млн уже умерли ? Почитай что такое геноцид.
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"Тіньова зайнятість"- на першому місці. А потім їм "пенсии маленькие, пАмираем с голоду"...
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Порохоботам надо запретить пенсию платить, как вредителям государства.
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він вже сидить в мінстеці та гребе собі в кышеню
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пенсии так и так маленькие как ни старайся потому терять нечего.
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отмусолинить тебя разом з петями за такі зп
сволота ти рідкісна щоб твоі діти під автівку попали
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Так , сашко.. А ще ж находяться хапуги, котрі зарплатню своїм працівникам виплачують в конвертах- цинічно та свідомо уникаючи сплати податків до бюджету, виплати внесків до пенсійного фонду, та сплати військового збору під час війни.. Особливо цим грішив ще два роки тому 5-ий канал.. Мабуть власник 5-го каналу хоче повторити долю Аль Капоне, щодо потрапляння за грати до буцигарні..
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Відносно тебе- так, нечемний. Так і далі буде, сволото.
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Этот рева явно варежку раззевает, думает, каким еще способом заробитчан обобрать. а то никакой керосин их не берет, живучие, гады.
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"Слуги народа"получили прибавку к пенсии 600 грн. и теперь будут получать14340грн.,тогда,как у народа,которому служили эти чинуши,депутаты,прокуроры и прочья мразь,600 грн-это почти половина пенсии.
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Все никак не придумают как заробитчанские прибрать к рученкам))))Каждый раз цифры у шулеров все больше,а страшилки как плохо за кордоном все "страшнее"))))
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Констатация фактов министром "оппозиционного" правительства...Еще надо покритиковать дейстующего министра за, то что он не справляется...)))
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Шо-то многовато, как мне кажется. С такой цифрой улицы городов бы обезлюдели, чего я не заметил, даже в Мариуполе.
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Может одного по нескольку раз подсчитал?
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Та я даже не знаю, шо и сказать. Но- многовато таки.
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Андрію ? ..Бентежить інше ..молодь то дійсно виїджа за кордон ..! І з такими темпами скоро так буде .
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Ну, да, это верно. Не видя просвета никакого- поневоле взвоешь. И свалишь, как минимум- на полгода, в течении года календарного. Как я, например.
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Сезонная работа, это прекрасно. Полгода поработал, потом полгода отдыха, пиво, самокат, котики.
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у нас трудоспособного населения около 20 млн с лишним..так что, каждый третий ломанулся?...а бюджетники, полицаи,армия...
короч, туфта..
только вот к чему взбреднулось?
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утром 3 было сейчас 9 но сезонники . напомнил карцева "раки "
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а че Рева не скажет какие зарплаты в Украине как в Польше что б не ехали на зароботки ...не все же могут получать 60 000 грн в месяц за такие феерические высказывания ....может Реву на Нобелевскую или Дарвина
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Реву? Ну, я не знаю... Че-то в башку вот это пришло, давеча увиденное:

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Та це він пощитав з кримчанами та даунбасянами,вони ж у хуйла теж на заробітках
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Этому ублюдку Реве нужно платить минимальную зарплату - на руки 3 200 гривен ,посмотрим как через два месяца этот ублюдок будет рассуждать .
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Резко "9 млнов" перед выборами вернется и будут "голосовать " за кого надо! Усьо понятно! Только не перепись населения.....
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наверное потому,что эти "ревы" себе назначают зарплаты в десятки тысяч (без премий и надбавок),причём не потея..А квалифицированные рабочие едут за кордон,чтобы заработать 10 000 в грн. за границу...
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Та они просто все врут, нагло. Вот, вчера, на 0629- сайте Мариупольском: "Средняя зарплата в Донецкой области впервые перевалила за 10 тысяч гривен."(с). Это ж какая-то падла посчитала! И вывела заведомую срань, в массы. Понятно, что 90% комментов, под этой "новостью" было немедленно удалено.
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Андрій, я розумію, що є регіональні коливання, що кожна людина бачить лише те, що її по факту оточує і коло спілкування у двох живучих в одному місті людей різне, але я, до прикладу, не знаю серед працездатних (не алкоголіків) людей, які би зараз працювали менше ніж за десятку. Переважно 15 і вище. Так, 70% це зарплати у конвертах, але 90% коментів?
У нас так заведено, рахувати виключно офіційну зарплату. Питаєш, а те що ти в конверті заробив? Відповідь, а це тут до чого...
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Украина - страна, где реальная численность населения является тайной за семью печатями, а официальные данные формируются на основании расчетов.
Реальная цифра приближается к ... около 12 млн украинцев, работающих за рубежом, а это примерно половина или чуть больше трудоспособного населения Украины.
Население эвакуируется из страны в срочном порядке, нравится это кому то или нет.
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ну это ваше личное мнение,
если вам так проще жить, пусть так и будет.

... в России работают от 3 до 3,8 млн украинцев, в странах ЕС куда больше - порядка 7 млн граждан, если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Вот примерно получается 12 млн. граждан.
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Россия выдала 190 000 трудовых виз , получается что в россии бардак, хотя все говорят что для работы там нужна виза или ее министерство врет.
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Так 2,5 лямів крисчан там зараз на заробітках😂
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3 ляма в РФ працювало до війни, і це була майже половина усіх заробітчан. Бачу по власному регіону, в РФ зараз працює в рази менше.
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Мне так нравится когда вот такие деятели несут хрень космического масштаба и такой же космической глупости...
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Это получается, что порохатые свино-реформаторы практически 1/4 населения заграницу вынудили ехать на заработки？ Потужно здобулы, куле.
Зато будет уроком, что нельзя коррупционного жирного олигарха выбирать президентом. Нельзя. Так же как пальцы в розетки совать или переходить дорогу на красный. Пока не придет хотя бы это понимание - так и будем жопой Европы долгие годы.
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Какой то Исход получается, как у "многострадального" кошерно-рошенного народа. И кто "Моисей" то же понятно.
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Хряк Порохатый ни на какой исход не спешит. Наоборот, ко второму сроку готовится.
А вот украинцы немного почувствуют что такое быть рабом-негром, ну или индейцами, выменявшим землю за бусы(обещания европейского життя и рыформы).
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Ещё одна падла типи реформатор и тоже хочет хоть как то в карман украинца залесть. Нашествие евреев во власть. По моему для страны хуже придумать трудно
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Що робити. Жерти хочуть, тому і "пруть" - німців об"їдати (с. Рева)
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промисловість розвалювали з 91 року,самі хохли,обираючі всяких виродків (кучма-януковоч),інша річ що порох не створює умов для розвитку української промисловості,шляхом залучення інвестицій.
приклад наше сумське СМНПО ім Фрунзе розвалив хохол лукьяненко (колишній директор) створивший аналогічне підприемство на расее (росгидромаш) спи...вши перед цим усі секрети
все людям ніде робити замовлень не має.
національної буржуазії яка б вкладала гроші в Україну у нас теж нема фірташі ахметови новінські та інші ніколи не стануть українськими патріотами навпаки вони своїми бізнесімперіями та боротьбою за владу та гроші (медіа,продажні політики від депутута до президента) створюють загрозу існуванння української держави.
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А влаштувати у себе достойне життя не вистачає розуму. Хто ж вам дохтур.
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Министр социальной политики утверждает: Украине не нужны трудоспособные граждане? На сезонні роботи за кордон виїжджає близько 9 мільйонів українців, - Рева - Цензор.НЕТ 6498
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Ну от цифра 9 млн. більше схожа на правду, аніж - 3 млн...................
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А кто ж тогда стране валовый продукт обеспечивает? Выходит - чиновники, менты и оставшиеся врачи с учителями?! Пипец дорулились.
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Как менты могут обеспечить валовый доход?
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как как, да как всегда дубинкам по почкам вот и продукт будет!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сезонные работы за границу выезжает около 9 миллионов украинцев, - Рева
 
 
 
 
 
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