 На сезонные работы за границу выезжает около 9 миллионов украинцев, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

По словам Ревы, сегодня украинская эмиграция имеет преимущественно сезонный характер, поэтому большая часть тех украинцев, которые выезжают на заработки за границу, возвращается обратно.

Кроме этого, Рева отметил, что одной из самых больших проблем рынка труда в Украине является высокий уровень безработицы среди молодежи и внутренне перемещенных лиц, а также "теневая" занятость граждан.

Ранее в "Центре экономических стратегий" сообщали, что с 2001 года около 6 миллионов украинцев мигрировало за границу.

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