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 Адвокат сообщила о плохом самочувствии Павла Гриба, он не может приобрести лекарства и продукты питания, - отец

Незаконно удерживаемый в РФ гражданин Украины Павел Гриб выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может купить ни медикаментов, ни продуктов питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал его отец Игорь Гриб.

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"Только что закончилось судебное заседание по делу Павла в Ростове-на-Дону. Решение суда прогнозируемое - оставить под стражей до 20 декабря и назначить предварительные слушания на 9 июля в "Северо-Кавказском окружном военном суде" в закрытом режиме", - написал он.

"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может купить ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг, уже 3 месяца как запретил отправлять денежные переводы. В камере очень жарко и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эти пытки", - резюмировал отец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси до сих пор не дал полного ответа Украине в деле о похищении Гриба, - посол Кизим

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Адвокат сообщила о плохом самочувствии Павла Гриба, он не может приобрести лекарства и продукты питания, - отец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074577
 
 
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Слушайтесь дети, своих родителей, а не своих инстинктов.)) Наделал проблем и себе, и отцу-матери. "Патриёт" поперся в рашистскую колонию на встречу с кацапской наташей, которая, в итоге, оказалась приманкой.... Поперся, будучи инвалидом, которому и от дома далеко отлучаться нежелательно.... Где мосх???
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Папа,дорогой ,ну надо было сына воспитывать так,чтобы его не могли на незнакомую тёлку развести ...
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Господи, да все мы в этом возрасте неумные и наивные. Ну читаю здесь некоторых умников и диву даюсь. Как говорят, " бик забув як телям був". У вас есть дети 19 лет? И вы в курсе с кем и о чем они в сетях болтают?
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Есть дети. И я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы мой ребенок, не поставив меня в известность, не посоветовавшись со мной, поперся не куда-то, а в другую страну! О чем вы говорите??? Да, есть разные дети. И зацеперы, и наркоманы и далее по списку. Которые не дорожат ни своим здоровьем, ни своей жизнью, ни покоем своих родителей. Так что же? Это норма или отклонение от неё?
Посочувствовать можно только родным, которые что-то упустили в воспитании своего чада....
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Да дети есть ,правда чуть постарше и если бы они сотворили такое то я бы считал себя никудышным папой ,но к счастью папа я хороший и поэтому и у детей всё хорошо ...
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Патовая ситуация, попал хлопец в жернова. Интересно, а куда папа смотрел? Скорее он был мишенью для фсб, чем этот недоросль наивный. И поменять его мало надежды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат сообщила о плохом самочувствии Павла Гриба, он не может приобрести лекарства и продукты питания, - отец
 
 
 
 
 
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