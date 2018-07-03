 Среди проходящих квалификационное оценивание судей существует четыре группы, рискующих провалить его, - судья Бондаренко

Об этом она написала в опубликованной на sud.ua статье "Плюсы и минусы квалификационного оценивания", информирует Цензор.НЕТ.

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Так, по ее словам, существуют несколько "групп риска", которые могут получить решение о несоответствии занимаемой должности.

"Это судьи, которые принимали "решения Майдана"; судьи, решение которых пересматривались ЕСПЧ и было установлено нарушение норм Конвенции; судьи, которым ранее отказывали в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи; судьи, у которых по декларации усматривается явное несоответствие доходов и расходов", - написала Бондаренко.

Кроме того, добавила она, большое количество жалоб, наличие дисциплинарных производств, или сообщений о подозрении могут быть основанием для приостановления квалификационного оценивания, равно как и сведения о несоответствии расходов судьи его доходам.

Напомним, квалификационное оценивание – это процедура, которая была внедрена, как альтернатива тотальному и мгновенному увольнению всех судей за один день. Более подробную информацию о данной процедуре вы можете почерпнуть из статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.