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 Политика Украины
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 Среди проходящих квалификационное оценивание судей существует четыре группы, рискующих провалить его, - судья Бондаренко

Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области Анна Бондаренко, которая одна из первых приняла участие в квалификационном оценивании судей, рассказала о том, какие из ее коллег наиболее подвержены риску получить вывод Высшей квалификационной комиссии Украины о несоответствии занимаемой должности.

Об этом она написала в опубликованной на sud.ua статье "Плюсы и минусы квалификационного оценивания", информирует Цензор.НЕТ.

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Так, по ее словам, существуют несколько "групп риска", которые могут получить решение о несоответствии занимаемой должности.

"Это судьи, которые принимали "решения Майдана"; судьи, решение которых пересматривались ЕСПЧ и было установлено нарушение норм Конвенции; судьи, которым ранее отказывали в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи; судьи, у которых по декларации усматривается явное несоответствие доходов и расходов", - написала Бондаренко.

Кроме того, добавила она, большое количество жалоб, наличие дисциплинарных производств, или сообщений о подозрении могут быть основанием для приостановления квалификационного оценивания, равно как и сведения о несоответствии расходов судьи его доходам. 

Напомним, квалификационное оценивание – это процедура, которая была внедрена, как альтернатива тотальному и мгновенному увольнению всех судей за один день. Более подробную информацию о данной процедуре вы можете почерпнуть из статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074575
 
 
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Несоответствие расходов и доходов - неотъемлемое природное свойство украинского судьи.
Наивно искать девственниц в борделе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди проходящих квалификационное оценивание судей существует четыре группы, рискующих провалить его, - судья Бондаренко
 
 
 
 
 
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