 Тимошенко: Новый состав ЦИК будет подконтрольным президенту, как и нынешний, но "Батькивщина" не допустит фальсификаций

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя вопрос о формировании нового состава Центризбиркома.
"Вопрос переизбрания членов ЦИК интересует людей из-за того, что они устали от беспорядка и хаоса в стране и полагаются на честные выборы. Они верят, что новая ЦИК придет и сделает чудо - не допустит фальсификаций. Но новый состав формируется по представлению Президента Украины и будет полностью ему подконтрольным. Поэтому нет смысла надеяться на независимость Центризбиркома, ведь президент делает ставку на фальсификацию выборов", - подчеркнула она.
Несмотря на это, как отмечается, фракция "Батькивщина" будет голосовать за новый состав ЦИК по нескольким причинам: во-первых, нынешний состав де-факто является неконституционным, поскольку срок полномочий его членов кончился, но нельзя оставлять страну без ЦИК; во-вторых, во фракции надеются, что в ЦИК войдет выдвиженец от "Батькивщины" - Андрей Евстигнеев.
"Именно поэтому мы будем голосовать и будем надеяться, что наш один член ЦИК пройдет", - пояснила она.
В то же время "Батькивщина" не рассчитывает на честность подсчета результатов выборов, а поэтому партия намерена защищать выборы на местах.
"Наша команда готовится собрать оригиналы проколов с мокрыми печатями с подписями членов комиссии из 30 тыс. участков в Украине. Мы сделаем все, чтобы на участках не допустить ни одной фальсификации. Мы предъявим стране эти 30 000 протоколов и покажем, что фальсификация невозможна. Эта власть дискредитирована и коррумпирована. Она унизила народ и страну, она держит войну как бизнес и у нее не получится сфальсифицировать выборы. Если такая команда, как наша, будет защищать выборы на местах, тогда, что бы не делала ЦИК наверху, - не имеет значения. Результаты выборов мы защитим, власть будет изменена, а это значит, что в стране будет новый курс, который ждут люди", - подытожила Тимошенко.
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Но сиди себе в будке и не тявкай. Я тебя соглашаться не прошу.
Они никак поделить не могут,сколько ИХ людей пройдет в новый ЦИК и сколько в КС.
Страну поделили и разграбили,теперь осталось дело за малым...…..крутануть ВЫБОРЫ и на второй срок опять все о кругу.
Конченые ничтожества.....не нажрались.
На якій підставі Тимошенко хоче іх відібрати?
І навіщо конфіскувати самі протоколи, фальсифікують не результати підрахунку протоколів, а саме цифри в протоколох, вкидають бюлетені.
Якщо попередня ЦВК щось там фальсикувала, то чому пані Тимошенко, маючи докази досі не оприлюднила ці докази та не подала позив до суду?
Суцільна демагогія, вона має людей за тупе бидло.
ПС ..Це і є підставою та доказами у судах на предмет оскарження !!
кому подавать ??
там все схвачено банановыми пацанами.
А тут раздолье всякому жулью,и ничего на трампа пенять за его "посмотрим",вы сами просираете свою страну.
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Был бы другой ресурс с коментами,вы бы голыми остались.
И так отсюда поуходили ВСЕ старички.
100% обычные стекляшки, без диоптрий, она же в жизни ничего не читала.
так овощ делал аналогичнный ход. Но даже не смог досидеть до конца.
Нынешнему помогает удержать власть его торговый партнер но пожалуй как и предыдущему это уже не поможет.