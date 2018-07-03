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Все про:Тимошенко (23877) ЦИК (2699) Батькивщина (1714)

 Тимошенко: Новый состав ЦИК будет подконтрольным президенту, как и нынешний, но "Батькивщина" не допустит фальсификаций

Новый состав Центральной избирательной комиссии будет так же подконтрольным президенту Петру Порошенко, как и нынешний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя вопрос о формировании нового состава Центризбиркома.

"Вопрос переизбрания членов ЦИК интересует людей из-за того, что они устали от беспорядка и хаоса в стране и полагаются на честные выборы. Они верят, что новая ЦИК придет и сделает чудо - не допустит фальсификаций. Но новый состав формируется по представлению Президента Украины и будет полностью ему подконтрольным. Поэтому нет смысла надеяться на независимость Центризбиркома, ведь президент делает ставку на фальсификацию выборов", - подчеркнула она.

Несмотря на это, как отмечается, фракция "Батькивщина" будет голосовать за новый состав ЦИК по нескольким причинам: во-первых, нынешний состав де-факто является неконституционным, поскольку срок полномочий его членов кончился, но нельзя оставлять страну без ЦИК; во-вторых, во фракции надеются, что в ЦИК войдет выдвиженец от "Батькивщины" - Андрей Евстигнеев.

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"Именно поэтому мы будем голосовать и будем надеяться, что наш один член ЦИК пройдет", - пояснила она.

В то же время "Батькивщина" не рассчитывает на честность подсчета результатов выборов, а поэтому партия намерена защищать выборы на местах.

"Наша команда готовится собрать оригиналы проколов с мокрыми печатями с подписями членов комиссии из 30 тыс. участков в Украине. Мы сделаем все, чтобы на участках не допустить ни одной фальсификации. Мы предъявим стране эти 30 000 протоколов и покажем, что фальсификация невозможна. Эта власть дискредитирована и коррумпирована. Она унизила народ и страну, она держит войну как бизнес и у нее не получится сфальсифицировать выборы. Если такая команда, как наша, будет защищать выборы на местах, тогда, что бы не делала ЦИК наверху, - не имеет значения. Результаты выборов мы защитим, власть будет изменена, а это значит, что в стране будет новый курс, который ждут люди", - подытожила Тимошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074572
 
   
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Хряка уже ничто не спасет. Дуля Вальцману, а не второй срок. Бай-бай свинья.
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Уже по одному слову"вальцман" можно сказать откуда ветер дует,то бишь пациент пишет. Тимошенко: Новий склад ЦВК буде підконтрольним президентові, як і нинішній, але "Батьківщина" не допустить фальсифікацій - Цензор.НЕТ 5415
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Я конечно понимаю, что у всех подсвинков правилом №1 в методичке описано называть всех, кто противоречит линии партии кацапами или на худой конец зрадофилами.
Но сиди себе в будке и не тявкай. Я тебя соглашаться не прошу.
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Вы только вдумайтесь...….Между БПП и НФ идет ТОРГ!!!!!????
Они никак поделить не могут,сколько ИХ людей пройдет в новый ЦИК и сколько в КС.
Страну поделили и разграбили,теперь осталось дело за малым...…..крутануть ВЫБОРЫ и на второй срок опять все о кругу.
Конченые ничтожества.....не нажрались.
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Цікаво, а що там Закон про вибори каже за оригінали протоколів???
На якій підставі Тимошенко хоче іх відібрати?
І навіщо конфіскувати самі протоколи, фальсифікують не результати підрахунку протоколів, а саме цифри в протоколох, вкидають бюлетені.
Якщо попередня ЦВК щось там фальсикувала, то чому пані Тимошенко, маючи докази досі не оприлюднила ці докази та не подала позив до суду?
Суцільна демагогія, вона має людей за тупе бидло.
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Ну *забугорним * не зрозуміло ..що надаються копіїї протоколів виборів з *мокрими * печатками ..які далі сумуються .предаються до *центрального штабу * ..Та інколи кандидати ще до офіційного оголошення знають результати в цифрах !
ПС ..Це і є підставою та доказами у судах на предмет оскарження !!
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Она подала в суд на овоща и доказаительства предоставила прессе и народу И шо ?
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а судьи кто???

кому подавать ??
там все схвачено банановыми пацанами.
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Юля, не звертай уваги на придурків, яким подобається цей запрограмований мафією бедлам і африканський рівень життя в європейській державі. Йди вперед, піднімай країну!
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В нормальной стране за версту не подпустят к выборам тех,кто голосовал за "законы! 16 января 2014 г.!!!!!!….тех аферюг с фамилией рабинович!!!...….неадекватов педрикалов...…
А тут раздолье всякому жулью,и ничего на трампа пенять за его "посмотрим",вы сами просираете свою страну.
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а эти в нормальной стране уже б давно отсидели свой срок и вышли на волю с чистой совестью и с пустыми карманами, подняв производительность захудалого Вост ГОКа
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цензор!!!!...ЗАМЕТИЛА ТЕНДЕНЦИЮ, ТИМОШЕНКО МОЖНО ОСКОРБЛЯТЬ И ПОНОСИТЬ,против нее вы коменты не удаляете.А ВОТ НАПИСАТЬ ПРЕДУРЬ НЕЛЬЗЯ.
Был бы другой ресурс с коментами,вы бы голыми остались.
И так отсюда поуходили ВСЕ старички.


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О чем Вы? Возьмите, топ новостей за неделю или за месяц, там и близко нет новостей, где присутствует Тимошенко, показывает какую-то фигню, 120-400 комментариев, хотя новости с Тимошенко набирают по 1500-2000 комментариев. Конкретный игнор Тимошенко. А цензор голый не останется, здесь будет резвиться 300 порохоботов, создавая видимость поддержки народом, команды мародеров и клептоманов.
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Очки надела, типа умная)
100% обычные стекляшки, без диоптрий, она же в жизни ничего не читала.
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воНа не може змиритися з думкою що знову,в черговий раз програє на виборах.Вже готує речівку про боротьбу з "режимом")
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То есть, ты считаешь, что у клептоманов есть шанс на второй срок? Тогда не то, что Майдан, только большая резня, всех клептоманов, а заодно и их прислужников, спасет Украину.
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.. прошу звернути УВАГУ - зомботролі "працюють" рольовими іграми - СТАДАМИ .. нападають ..лайкають ..тому кількість лайків НЕкритерій .. в ІГНОР цих злочинців … ШАНОВНІ будьте ПИЛЬНІ . технологія олігархічної влади 26 років ВБИВАЄ майбутнє Наше .. Дітей і Онуків …
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Я лично пойду в штаб "Батьківщини" в своем городе, и предложу бесплатно дежурить наблюдателем на своем избирательном участке, не одна мерзость не сможет сфальсифицировать выборы на моем участке. Я не участвовал ни на одном Майдане, но если будет фальсификация, то на этот раз молчать не намерен, хотя прекрасно понимаю, что третий майдан будет намного жестче второго. Отступать некуда.
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новый состав формируется по представлению Президента Украины и будет полностью ему подконтрольным. Поэтому нет смысла надеяться на независимость Центризбиркома, ведь президент делает ставку на фальсификацию выборов", - подчеркнула она.Источник: https://censor.net.ua/n3074572
так овощ делал аналогичнный ход. Но даже не смог досидеть до конца.
Нынешнему помогает удержать власть его торговый партнер но пожалуй как и предыдущему это уже не поможет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: Новый состав ЦИК будет подконтрольным президенту, как и нынешний, но "Батькивщина" не допустит фальсификаций
 
 
 
 
 
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