 Тимошенко: Новый состав ЦИК будет подконтрольным президенту, как и нынешний, но "Батькивщина" не допустит фальсификаций

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко сообщила журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя вопрос о формировании нового состава Центризбиркома.

"Вопрос переизбрания членов ЦИК интересует людей из-за того, что они устали от беспорядка и хаоса в стране и полагаются на честные выборы. Они верят, что новая ЦИК придет и сделает чудо - не допустит фальсификаций. Но новый состав формируется по представлению Президента Украины и будет полностью ему подконтрольным. Поэтому нет смысла надеяться на независимость Центризбиркома, ведь президент делает ставку на фальсификацию выборов", - подчеркнула она.

Несмотря на это, как отмечается, фракция "Батькивщина" будет голосовать за новый состав ЦИК по нескольким причинам: во-первых, нынешний состав де-факто является неконституционным, поскольку срок полномочий его членов кончился, но нельзя оставлять страну без ЦИК; во-вторых, во фракции надеются, что в ЦИК войдет выдвиженец от "Батькивщины" - Андрей Евстигнеев.

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"Именно поэтому мы будем голосовать и будем надеяться, что наш один член ЦИК пройдет", - пояснила она.

В то же время "Батькивщина" не рассчитывает на честность подсчета результатов выборов, а поэтому партия намерена защищать выборы на местах.

"Наша команда готовится собрать оригиналы проколов с мокрыми печатями с подписями членов комиссии из 30 тыс. участков в Украине. Мы сделаем все, чтобы на участках не допустить ни одной фальсификации. Мы предъявим стране эти 30 000 протоколов и покажем, что фальсификация невозможна. Эта власть дискредитирована и коррумпирована. Она унизила народ и страну, она держит войну как бизнес и у нее не получится сфальсифицировать выборы. Если такая команда, как наша, будет защищать выборы на местах, тогда, что бы не делала ЦИК наверху, - не имеет значения. Результаты выборов мы защитим, власть будет изменена, а это значит, что в стране будет новый курс, который ждут люди", - подытожила Тимошенко.

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