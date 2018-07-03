 Суд признал Одесский горсовет гражданским ответчиком по делу о пожаре в лагере "Виктория"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Такое решение суд вынес по ходатайству адвоката 37 пострадавших по данному делу Николая Стоянова.

Общая сумма компенсации, которую ожидают пострадавшие, – 3,9 млн грн (по 100 тыс. грн. для 35 семей и по 200 тыс. грн. для еще двух).

"Суд примет решение, с кого именно будет взыскана соответствующая цифра. Из того, что исследовано на настоящий момент, обвиняемый, соответствующий ущерб, согласно норм действующего законодательства, нести не может. Соответствующую компенсацию должен выплачивать Одесский городской совет", – сообщил Н.Стоянов .

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Вместе с тем, суд отклонил ходатайство в части ареста имущества Одесской громады для обеспечения данного требования по компенсации, сославшись на отсутствие перечня имущества, которое необходимо арестовать. Однако сторона защиты намерена уточнить ходатайство в этом вопросе и подать его снова – на одном из ближайших заседаний.

Напоминаем, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

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15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

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Недавно "Цензор.НЕТ" опубликовал статью с анализом результатов за шесть месяцев расследования.

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.