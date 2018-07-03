 Полторак уволил начальника одесского квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ за служебное несоответствие

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полторак подчеркнул: "Только что принял решение об увольнении с военной службы по служебному несоответствию начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины в связи с неудовлетворительным отношением к своим служебным обязанностям и небрежным отношением к военной службе.

Издание "Зеркало недели" отмечает, что речь идет о полковнике Александре Шило. Как пишет издание, полковнику А.Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества.

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