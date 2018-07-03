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Все про:квартира (382) Одесса (5001) увольнение (1444) Полторак (981)

 Полторак уволил начальника одесского квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ за служебное несоответствие

Министр обороны Украины Степан Полторак обнародовал информацию об увольнении начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Полторак подчеркнул: "Только что принял решение об увольнении с военной службы по служебному несоответствию начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины в связи с неудовлетворительным отношением к своим служебным обязанностям и небрежным отношением к военной службе.

Издание "Зеркало недели" отмечает, что речь идет о полковнике Александре Шило. Как пишет издание, полковнику А.Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак: Подам в отставку, если будет доказана коррупция в действиях замминистра Павловского

Источник: https://censor.net.ua/n3074567
 
 
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Вангую:

сейчас напишут, что мало делился.
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133133 - ага..., до Пашинского и Винника не доходило......
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уволии и всё??, а разжаловать?, а пенсии лишить?, а посадить? ,слабо?
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Вспоминаю как отсылал достаточно много смс в 2014-ом на поддержку ВСУ..... - чувствую себя сейчас лохом.... Полторак уволил начальника одесского квартирно-эксплутационного отдела ВСУ за служебное несоответствие - Цензор.НЕТ 3346

шоколадный распил рулит......
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Полкан себе на "достойную старость" уже накопил, думаю не сильно он расстроен.
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Несколько выговоров (выговоров, Карл!!!) за фактическую утрату недвижимости ВСУ!
Ай, да молодец, полторашка!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолторак уволил начальника одесского квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ за служебное несоответствие
 
 
 
 
 
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