 Дисциплинарная комиссия открыла дело в отношении консультанта Верховного суда Ляшка, который был замечен нетрезвым за рулем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Действительно, Олег Ляшок работает в Верховном суде, был назначен в декабре прошлого года на должность секретаря судебного заседания, в июне он выиграл конкурс и 26 июня был назначен на должность консультанта суда", - рассказала О.Булка журналистам во вторник в Киеве.

По ее словам, во вторник, 3 июля, этот человек отсутствует на работе, также нет информации, где он находится и по каким причинам отсутствует. "В связи с этим мы составили соответствующий акт об отсутствии его на работе", - сказала она.

По словам О.Булки, должность консультанта суда относится к должностям категории государственной службы, поэтому следует процедурной руководствоваться законом о государственной службе.

"В связи с этим после пересмотра на телеканалах соответствующего сюжета мною как руководителем аппарата Верховного суда... инициировано дисциплинарное производство, соответствующая служебная записка подана дисциплинарной комиссии, поскольку любое увольнение с должности при таких обстоятельствах может рассматриваться только после выводов дисциплинарной комиссии", - рассказала она.

При этом О.Булка обратила внимание на то, что дисциплинарное производство не всегда ведёт к волнению с должности.

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"Закон о госслужбе четко устанавливает, что такое "дисциплинарный проступок"... И какое взыскание может быть. Отсутствие в течение двух дней на работе, в том числе, отсутствие на протяжении трех часов на рабочем месте будет иметь подтверждение – он может быть уволен с должности. Другие вопросы, например, неэтическое поведение... влечет за собой другие виды взыскания, такие как выговор", - пояснила руководитель аппарата Верховного суда.

То есть, по ее словам, Верховный суд ожидает, что дисциплинарная комиссия будет рассматривать дисциплинарное дело, по результату чего будет соответствующее заключение на имя руководителя аппарата суда. "После изучения такого заключения, я смогу принять решение", подчеркнула булка.

Ранее в этот день стало известно, что 2 июля в одном из спальных районов Киева полицейские остановили автомобиль Toyota, за рулем которого находился Олег Ляшок в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал 2,58 промилле.

В сообщении отмечается, что госслужащий нецензурно выражался в отношении окружающих, а также показывал неприличные жесты. Также сообщалось, что О.Ляшок ранее был уволен из прокуратуры.