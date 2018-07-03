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 Политика Украины
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 Испорченный отпуск: МИД призывает туристов судиться с туроператорами

В Министерстве иностранных дел призывают украинских туристов, которые пострадали из-за задержек авиарейсов, подавать иски в суд на туроператоров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил государственный секретарь МИДа Украины Андрей Заяц на брифинге.

"Мы рекомендовали всем гражданам Украины, которые потратили несколько дней и часто были вынуждены ночевать прямо в залах ожидания аэропортов, подавать судебные иски на туристических операторов. Если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, мы всегда имеем возможность подать реверсивный иск", - сказал он.

Заяц добавил, что пока граждане не начнут подавать коллективные иски, до тех пор либеральный туристический рынок не заработает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство

Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признает.

Часть украинских туристов уже прибыла в Украину, а остальные еще ожидают возвращения. В частности, 2 июля сообщалось, что около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Вылет должна была осуществить авиакомпания Yanair. В пресс-службе туроператора Укринформу объяснили задержку технической неисправностью самолета компании Yanair. Согласно информации на сайте аэропорта "Киев", на данный момент борт из Пальма-де-Майорки уже в полете.

2 июля также сообщалось, что украинские туристы, которые больше суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3074563
 
 
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Тогда будет не только испорченный отпуск, а еще и испорченные пару-тройку лет жизни пока судебное разбирательство будет длиться
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А мне то чего? Я в отпуск не летал в этом году, пока еще
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+1
Поэтому к туроператорам обращаться смысла нет.
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Ну що ж......................... надіюсь що в Крим я з'їзджу без проблем......................... Испорченный отпуск: МИД призывает туристов судиться с туроператорами - Цензор.НЕТ 2555
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Аж ніяк............. в п'ятницю реально виїзджаю в Євпаторію на два тижні.
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Правильно. Пора наш бизнес к ответственности приучать. Судебные иски после таких приключений - нормальная практика. Кстати, из Албании тоже влететь не могли. А там самые дешевые курорты в Европе. Зіпсований відпочинок: МЗС закликає туристів судитися з туроператорами - Цензор.НЕТ 2073
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Судебные иски нормальная практика там, где есть суды.
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Нахер вообще нужны туроператоры??
Сайты отелей есть, сайты перевозчиков есть -
заплатил за билеты и отель и поехал.
В чём проблема?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИспорченный отпуск: МИД призывает туристов судиться с туроператорами
 
 
 
 
 
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