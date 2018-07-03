 Испорченный отпуск: МИД призывает туристов судиться с туроператорами

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил государственный секретарь МИДа Украины Андрей Заяц на брифинге.

"Мы рекомендовали всем гражданам Украины, которые потратили несколько дней и часто были вынуждены ночевать прямо в залах ожидания аэропортов, подавать судебные иски на туристических операторов. Если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, мы всегда имеем возможность подать реверсивный иск", - сказал он.

Заяц добавил, что пока граждане не начнут подавать коллективные иски, до тех пор либеральный туристический рынок не заработает.

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Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признает.

Часть украинских туристов уже прибыла в Украину, а остальные еще ожидают возвращения. В частности, 2 июля сообщалось, что около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Вылет должна была осуществить авиакомпания Yanair. В пресс-службе туроператора Укринформу объяснили задержку технической неисправностью самолета компании Yanair. Согласно информации на сайте аэропорта "Киев", на данный момент борт из Пальма-де-Майорки уже в полете.

2 июля также сообщалось, что украинские туристы, которые больше суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой.