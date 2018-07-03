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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2529) ВР (22111) граница (3040) Кабмин (10550) контрабанда (1513) МВД (7565) таможня (1266) Народный фронт (1199)

 "Народный фронт" возмущен отказом нардепов рассмотреть закон о криминализации контрабанды: Это недопустимо

Фракция "Народного фронта" выражает возмущение тем, что Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона об установлении уголовной ответственности за контрабанду.

"Из года в год растет количество правонарушений таможенных правил. На это указывает официальная статистика. В связи с этим министр Арсен Аваков вышел с инициативой вернуть уголовную ответственность за контрабанду. МВД рассчитывает, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет будет поступать дополнительных 70-100 млрд грн, а это примерно 4 млрд долларов. Речь идет о сумме, равной почти половине расходов на оборону и безопасность в Государственном бюджете этого года", - говорится в заявлении политсилы.

"Сегодня парламентарии, которые не поддержали эту инициативу Кабинета Министров и министра внутренних дел, выступили покровителями контрабандных картелей. Это недопустимо, когда вся страна должна работать над развитием сектора обороны, должна направлять ресурсы на развитие инфраструктуры и экономики, работать над повышением зарплат и пенсий, а в это время огромные средства вымываются из государственного бюджета. "Народный фронт" будет настаивать на принятии этого закона. Мы призываем лидеров политических фракций, которые бойкотировали это голосование, предоставить публичные объяснения и поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду при повторном рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде", - резюмировали в политсиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3074558
 
   
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Все просто. Т.з. НФ-у потрібна частка від доходів з контрабасу. Тому й мусорня аваківськи на таможнях... Вибори на носі, а рейтенги нульові. Значить тільки мажоритарка, а там башляти треба неміряно...
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Ахаха.... Контрабандистам просто невигідно.... Наївний!
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Шось тут не так...грабить страну так грабить до последней капли
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Прикольно что о воровстве кричат громче всех сами же воры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Прикольно что о воровстве кричат громче всех сами же воры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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бо нема коалiцii - тому й не голосят. Ба бiльше - НФ хоче контрабасiв пiд свiй контроль взяти. а як же БПП, Дупаблок та iншi ?
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Гереги збанкрутіють тоді зі своїми Епіценрами... Не для того вони в депутати йшли шоб з контрабасом боротись ! "Народний фронт" обурений відмовою нардепів розглянути закон про криміналізацію контрабанди: Це неприпустимо - Цензор.НЕТ 8229
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Только тотальное уничтожение,всех депутатов,чиновников,судей и прокуроров,,которые были у власти 26 лет независимости,может дать нам шанс на возрождение.
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"Это недопустимо!"))) Зато повесить 475 млн.евро на "хотелки" - вертолеты Авакова - допустимо... И 4млрд.дол.США от контрабанды это теоретические расчеты - а тут долг возрастает автоматически.
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договорняк .дойдет до дела врубят заднюю . сеня брехло еще то
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"Народный фронт" возмущен отказом нардепов рассмотреть закон о криминализации контрабанды: Это недопустимо
конечно,что это недопустимо)))
немалая часть этих нардепишек сами эту контрабанду и крышуют)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" возмущен отказом нардепов рассмотреть закон о криминализации контрабанды: Это недопустимо
 
 
 
 
 
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