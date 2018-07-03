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Все про:дети (3170) отравление (1050)

 В детском лагере на Киевщине массовое отравление детей, один ребенок в коме, - ОГА

В частном детском лагере "Славутич" (Киевская область) массово отравились дети: 11 детей обратились за медицинской помощью с расстройством пищеварения, еще один ребенок - в реанимации в состоянии комы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации на странице в Facebook.

"Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое", - сказано в сообщении.

По предварительной информации пациентка является ученицей спортивной школы, которая в группе из 28 детей прибыла в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич"", где они должны были готовиться к соревнованиям.

"12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек", – сказано в сообщении ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После празднования выпускных на Виннитчине с отравлением госпитализированы 62 человека

По состоянию на 5:00 утра вторника госпитализированную девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г.Боярка) и вызваны на консультацию специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ее готовят к транспортировке в "Охматдет".

В понедельник, 2 июля, специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже во вторник, 3 июля , проводятся посевы у детей, которые пострадали.

Комиссия по эпидрасследованию при участии прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. В 11:55 директор лагеря "Славутич" в присутствии двух адвокатов позволила начать работу Комиссии по расследованию.

О данном инциденте проинформированы глава Киевской ОГА Александр Горган, правоохранительные органы и родители детей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074548
 
   
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Это сколько же надо воровать, что бы детей кормить дерьмом. А в наказание их накормить, что они готовили, сдохнут, ну и хер с ними.
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я в смысле, что не обязательно качество продуктов..носитель сальмонеллы и привет..
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Вирусы и бактерии от воровства? А я думал , что от воровства худеют. Премию Луи Пастера тебе, как выдающемуся микробиологу)))
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антисанитария,купленные книжки персонала,отсутствие правильных условий хранения продуктов ..да и сами продукты , скорее всего, списанное на помойку продбазами, гафно...
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Вы буквально только оттуда прибыли, видимо?
А ну, просветите нас, ваши слова имеют очень большое значение.
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Не торопись делать выводы. Отравились не все дети, а часть. Может пострадавшие купили овняные продукты или родаки привезли.
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А может они грибов поели которые растут в палисаднике, это же дети. Вообщем посевы покажут
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Странно, в лагере 200 детей, а отравилось 12. На лицо отсутствие системности.
В данном случае, я бы не делал скоропалительных выводов...
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я тоже подумал - спорт лагерь для детей..
это усиленные физические нагрузки + спец. диеты + спец меню + погода (то холодно то жарко, то сыро то печет) + детский организм + свежие фрукты (???) + кухня (что угодно)
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Вот и я об этом написал. Обычно , если инфекция идёт с кухни , то НАМНОГО больше травятся. А здесь малая часть.
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интересное дело! обиженная кухарка может отравить украинских детей ...
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Резко вспомнилась мразина по имени Тамара Иванютина...
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Хм... Сразу 12!!!? Ммм. ..потеряли время с комой. А с остальными надо попробовать вот так - два ниобиевых магнита(например изолентой) привязываются к кисти рук. Очень неплохо если они кольцеобразные и ..СОСТАВНЫЕ. Т.е. два в одном. Если Вы еще и умудрились сделать разрез в каждом и развернуть их встречно, то получите резонансную магнитную ячейку. Не смейтесь - это кольцо фараона(смотрите барельеф) тока посовременнее. Таким образом с помощью поля можно убрать последствия "сброса", правда это не сразу - а где-то полчаса.
Можете не ржать - эта технология уже практически!!! откатана.А не нравится пейте уголек и антибиотики.
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Тагда батенька уголек, тока .... покой и уголек.
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Во-первых - ниобиевых магнитов нет. И сам элемент был открыт в 1801 г.. Какие на...р фараоны? Но допустим есть неодимовые магниты, но это сплав трех металлов и технология была придумана только в 1983 году ( опять-таки какие на...р фараоны!).
Но это хорошо, что приверженцы подобных методов им и следуют. Естественный отбор в данном случае - полезная штука.
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.ля тобі до голови магніт Nb потрібно приклеїти і не ізоляційною стрічкою....цвяхом прибить
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Оооо зелень поперла. как вас прорвало.
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"Камлать" не пробовали? Я вполне серьёзно...
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Скорее всего дети сами отравились, могли ягод например поесть ядовитых, если бы дело было в кухне то пострадавших было намного больше.
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Секта зрады, пишите, что они отравились конфетами рошен. Как я вам темку подкинул? Писать рука встанет))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ детском лагере на Киевщине массовое отравление детей, один ребенок в коме, - ОГА
 
 
 
 
 
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