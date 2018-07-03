 В детском лагере на Киевщине массовое отравление детей, один ребенок в коме, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации на странице в Facebook.

"Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое", - сказано в сообщении.

По предварительной информации пациентка является ученицей спортивной школы, которая в группе из 28 детей прибыла в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич"", где они должны были готовиться к соревнованиям.

"12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек", – сказано в сообщении ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После празднования выпускных на Виннитчине с отравлением госпитализированы 62 человека

По состоянию на 5:00 утра вторника госпитализированную девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г.Боярка) и вызваны на консультацию специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ее готовят к транспортировке в "Охматдет".

В понедельник, 2 июля, специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже во вторник, 3 июля , проводятся посевы у детей, которые пострадали.

Комиссия по эпидрасследованию при участии прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. В 11:55 директор лагеря "Славутич" в присутствии двух адвокатов позволила начать работу Комиссии по расследованию.

О данном инциденте проинформированы глава Киевской ОГА Александр Горган, правоохранительные органы и родители детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На данный момент причина отравления школьников в Черкассах не установлена, - Нацполиция