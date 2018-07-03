 Российская прокуратура обвиняет украинского заложника в РФ Гриба в подготовке "теракта" на выпускном в Сочи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала А.Катькало.

Согласно материалам уголовного дела, которые раскрывает пресс-служба, похищеный спецслужбами РФ в Беларуси П. Гриб, якобы в период с марта по май 2017 года, находясь на Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. По версии российского следствия после теракта П.Гриб якобы рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь.

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Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок П.Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.