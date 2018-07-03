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 Российская прокуратура обвиняет украинского заложника в РФ Гриба в подготовке "теракта" на выпускном в Сочи

Уголовное дело обвиняемого якобы в содействии терроризму арестованного в России гражданина Украины, 19-летнего Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: МИД Беларуси до сих пор не дал полного ответа Украине в деле о похищении Гриба, - посол Кизим

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала А.Катькало.

Согласно материалам уголовного дела, которые раскрывает пресс-служба, похищеный спецслужбами РФ в Беларуси П. Гриб, якобы в период с марта по май 2017 года, находясь на Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. По версии российского следствия после теракта П.Гриб якобы рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок П.Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО в Краснодаре, не доставляют почту и не оказывают медпомощь, - адвокат Дубровина

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3074544
 
 
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Це правда і очолює цю терористичну шоблу , пітєрський ублюдок !
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Ото нічого зі смердючими кацапками переписуватися.
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я б ще додав - й немає чого пертись в білорусію на зустріч з кацапкою
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«В психиатрической больнице им. В.В Путина».
Все новости из России - это по большому счёту новости из области психиатрии.
Россия - большой сумасшедший дом.
Путин - самый главный психический больной, который управляет остальными психами.


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Какой же придурок малолетний, этот Паша Гриб! Неужели папка военный не сказал ему, что россия напала на Украину, а Беларусь- ее союзник и ехать туда никак нельзя?!! Или ему фото неземной красавицы подсунули, якобы до потери пульса влюбившейся в него, которой "зробилось хочу, аж не можу"? Какой головняк теперь из-за этого говнюка у отца! Обидно, что мальчишка так непропорционально развивался...
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Просто парень не считал себя виновным в чём-либо, вот и поехал. Это лишний раз доказывает что все эти бредни выдуманы паРашными чекистами.
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В РФ популярно видео, где масса хохлов на машинах едет в Крым. И никто им штамп в паспорте не ставит - "был на оккупированной территории".
А с Паши Гриба нам польза - на его примере нам наука.
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а може татко його вчив про "адінарот" й "вайну устроілі палітікі"?!(((
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Любовь не знает границ...на этом феодальное служба безопасности ФСБ сыграет злую подлянку
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Съездил в дружественную Беларусь.. Російська прокуратура звинувачує українського заручника в РФ Гриба в підготовці "теракту" на випускному в Сочі - Цензор.НЕТ 4273
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у нас официально Медведчук на Фальконе летает в Москву, так как его уполномочили менять пленных. летает он-летает, кроме Савченко, никого не освободил.
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а Сочи что уже в Беларуси. За все отвечать должна эта страна, ведь там он был арестован, а не заявления печатать о защите страны от .....
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предполагают, считают, подозревают... и этого достаточно, чтобы выкрасть человека , затащить в свой Мордор и дать строк тюремного заключения..... Действительно это Мордор ...
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Когда уже хрряка затримают за липецкую хвабрику?
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Не дочекаєшся , кацапчику під чужим проксі ! Що ж ти цураєшся своєї триколорної ганчірки , маскуєшся?
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было время когда кремль объявлял всех подряд японскими, английскими, шведскими и пр. ... шпионами. Теперь то же самое.
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Павло Гриб - дитина і клеїти із нього терориста , це вже занадто ! Але гебешники по - іншому не вміють , так як - брехня , підлість , війни зі слабими та вбивства - це їх спосіб життя !
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Бред конечно. Какой с него террорист? Но, там есть что-то такое, о чем мы не знаем. Просто так ФСБ никого не задерживает. Пара миллионов украинцев в России тому доказательство. Может (ИМХО), дело в его папе?
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Где то писали, что с его папой связывались и склоняли к сотрудничеству.
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Они хоть бы лицо подходящее находили,это из серии Шо сеня в Чечне воевал
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Можно подумать эта бомба что-то бы изменила на такой вонючей территории как паРаша.
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Где та страна бульбашия и город Гомель и - ГДЕ Сочи.. На этого Гриба без слёз не глянешь - просто зашибись какой "террорист".. Другим идиотам наука.
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У него и мозги то не работали от спермотоксикоза, какой из него террорист нахрен?
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Правила подготовки теракта в Сочи - п.1- поехать в Гомель.
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Всё что нашим нужно было сделать, это завести уголовное дело на Гриба, на основе материалов предоставленных отцом, и судить по законам Украины с соответствующим решением суда. Пока москали возили его мордой по полу.
На а далее требовать экстрадиции для отбывания наказания в Украине. После передачи отпустить через полгода за хорошее поведение и с учётом уже отсиженного в паРаше. Всё.

Согласно женевской конвенции, человека не имеют права судить или привлекать к ответственности за одно и то же преступление повторно.
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Украинский гроссмейстер отстоял в суде свое право носить вышиванку

Международный спортивный суд в Лозанне отменил трехлетнюю дисквалификацию украинского гроссмейстера по шашкам Юрия Аникеева.
Суд признал претензии IDF (Международной федерации шашек) к украинскому спортсмену недействительными и аннулировал трехлетнюю дисквалификацию, которая должна была продолжиться до 15 декабря 2019 года. Также IDF обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тыс. швейцарских франков и компенсировать судебные издержки.
В 2016 году IDF, центральный офис которой расположен в Санкт-Петербурге, объявила о трехлетней дисквалификации экс-чемпиона мира украинца Юрия Аникеева, якобы, за нарушение этического кодекса IDF.
По словам самого Аникеева, сформированное преимущественно из россиян руководство федерации, наказало его за неприкрытую проукраинскую позицию, а также за то, что на международных турнирах он выступал в вышиванке.
"Это пророссийская федерация. В неофициальных разговорах меня спрашивали, почему на турнирах я выступаю в вышиванке. Для россиян это было, как что-то плохое", - рассказывал Аникеев.
Российская спортивная мафия получила очередной удар. На этот раз от принципиальной украинской позиции нашего шашиста Юрия Аникеева, Федерации шашек Украины, Министерства молодежи и спорта.
Так министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал на своей странице в Facebook решение Международного спортивного суда в Лозанне (CAS) по делу Аникеева против IDF:
Вітаю Yuriy Anikeev з перемогою в суді над проросійською міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої знаходиться в Санкт-Петербурзі.
Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.
Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS. Вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.
Ми чим могли допомагали Юрію боротися з російським спортивним тероризмом, піднімали це питання в ЗМІ, боролися за його право участі в Чемпіонаті Європи в Грузії, допомогли знайти фахового спортивного юриста, оголошували та брали участь у громадському зборі коштів на позов.
Суд, як на мене, фактично, визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань - за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини, як такого, навіть російська спортивна мафія - безсила, якщо розмовляти з нею мовою сили юридичних аргументів.
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Он воно що................... виявляється.............................
А я все ніяк не міг зрозуміти - чим же завинило це неповноцінне дитя.
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