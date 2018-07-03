 Из 1400 кандидатов на должность судьи ВС после конкурса осталось 120 победителей

Об этом сообщается в статье "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.
Говоря о конкурсе в целом, авторы материала отмечают, что кандидатов оценивали по трем критериям: компетентность, добропорядочность и профессиональная этика.
Кроме того, впервые в нем участвовал Общественный совет добропорядочности, который давал Высшей квалификационной комиссии Украины вывод по каждому кандидату (позитивный или негативный).
"Если вывод был негативным и комиссия с ним соглашалась, то кандидат в конкурсе на должность судьи Верховного Суда прекращал участие в конкурсе. Если же в комиссии не соглашались, то ее члены могли попробовать преодолеть этот вывод. Для этого нужно было набрать не меньше 11 голосов из 16", - говорится в статье.
В итоге, по словам авторов, примерно из 1400 кандидатов, которые были в начале, осталось 120 победителей.
Полный текст статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса" читайте здесь.
Общественный совет добропорядочности только матами о этом конкурсе не говорили!!!!!!
А тут очередная "перемога" как и "новая полиция" с "новой прокуратурой"!!!!
..... в глаза все божья роса!
Источник: https://censor.net.ua/n3074543
120 будут продолжать)))