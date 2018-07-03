 Из 1400 кандидатов на должность судьи ВС после конкурса осталось 120 победителей

Об этом сообщается в статье "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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Говоря о конкурсе в целом, авторы материала отмечают, что кандидатов оценивали по трем критериям: компетентность, добропорядочность и профессиональная этика.

Кроме того, впервые в нем участвовал Общественный совет добропорядочности, который давал Высшей квалификационной комиссии Украины вывод по каждому кандидату (позитивный или негативный).

"Если вывод был негативным и комиссия с ним соглашалась, то кандидат в конкурсе на должность судьи Верховного Суда прекращал участие в конкурсе. Если же в комиссии не соглашались, то ее члены могли попробовать преодолеть этот вывод. Для этого нужно было набрать не меньше 11 голосов из 16", - говорится в статье.

В итоге, по словам авторов, примерно из 1400 кандидатов, которые были в начале, осталось 120 победителей.

Полный текст статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса" читайте здесь.