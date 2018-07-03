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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (590) конкурс (690) судебная реформа (1009)

 Из 1400 кандидатов на должность судьи ВС после конкурса осталось 120 победителей

В результате конкурса на должность судьи Верховного Суда примерно из 1400 кандидатов, которые были в начале, осталось 120 человек.

Об этом сообщается в статье "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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Говоря о конкурсе в целом, авторы материала отмечают, что кандидатов оценивали по трем критериям: компетентность, добропорядочность и профессиональная этика.

Кроме того, впервые в нем участвовал Общественный совет добропорядочности, который давал Высшей квалификационной комиссии Украины вывод по каждому кандидату (позитивный или негативный).

"Если вывод был негативным и комиссия с ним соглашалась, то кандидат в конкурсе на должность судьи Верховного Суда прекращал участие в конкурсе. Если же в комиссии не соглашались, то ее члены могли попробовать преодолеть этот вывод. Для этого нужно было набрать не меньше 11 голосов из 16", - говорится в статье.

В итоге, по словам авторов, примерно из 1400 кандидатов, которые были в начале, осталось 120 победителей. 

Полный текст статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074543
 
 
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У остальных просто денюх не хватило....🤑
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И зачем на Цензоре новость о заказной статье?
Общественный совет добропорядочности только матами о этом конкурсе не говорили!!!!!!
А тут очередная "перемога" как и "новая полиция" с "новой прокуратурой"!!!!
..... в глаза все божья роса!
Источник: https://censor.net.ua/n3074543
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ну нада ж им виллы строить)))
120 будут продолжать))) З 1400 кандидатів на посаду судді ВС після конкурсу залишилося 120 переможців - Цензор.НЕТ 3739
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз 1400 кандидатов на должность судьи ВС после конкурса осталось 120 победителей
 
 
 
 
 
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