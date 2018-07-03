 Конвертационный центр с оборотом более 81 млн грн ликвидировали во Львове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государтсвенной фискальной службы.

С целью прикрытия незаконной деятельности по совершению фиктивных финансово-хозяйственных операций фигуранты приобрели корпоративные права 9 фиктивных компаний и 3 физических лиц-неплательщиков НДС.

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Налоговый кредит подконтрольным компаниям формировали за счет приобретения налогового кредита у СГД-импортеров (оптовых продавцов мясных изделий, сельхозпредприятий), которые фактически продавали часть своей продукции за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В дальнейшем фигуранты осуществляли замену номенклатуры групп товаров, приобретенных транзитными СХД, с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для клиентов конвертационного центра. Полученная наличность передавалась "клиентам" конвертцентра – должностным лицам СХД реального сектора экономики (за исключением 10-13%, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг).

Таким образом, в течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 81 млн грн.

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По результатам обысков, проведенных в офисном помещении "конверта" и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных СХД, оттиски печатей СХД в электронном виде, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи подконтрольных компаний, банковские карточки, копии паспортов лиц, причастных к незаконной деятельности, компьютерную технику и электронные носители информации.

На банковских счетах фиктивных компаний заблокировано 500 тыс. грн.

Продолжается следствие