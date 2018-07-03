 Объявившая голодовку в оккупированном Крыму мать политзаключенного Примова попала в больницу, - правозащитники

Об этом 3 июля сообщили в объединении "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что мать политзаключённого Райме Примова попала в больницу. Её доставили каретой "Скорой помощи" в Первую городскую больницу имени Н.И. Пирогова, г. Севастополь с очень низким давлением. По информации родственников, у Раиме Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины только одна почка, также у нее диагностировали заболевание печени", - сообщили правозащитники.

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"Напомним, что ранее, 20 июня 2018 года Раиме Примова объявила голодовку (пила только воду). Женщина написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на обращение Примовой предоставят ответ в течение месяца", - отметили правозащитники.



"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать", – сказала Раиме Примова, комментируя своё решение начать голодовку.



"Через несколько дней после начала голодовки, при осмотре в больнице, врач-терапевт настаивал на прекращении такой формы протеста матери в силу ряда диагнозов у Раиме Примовой и серьёзного риска для её здоровья", - добавили правозащитники.

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