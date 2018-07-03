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 Политика Украины, Экономика
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Все про:сокращение (247) Укроборонпром (477)

 "Укроборонпром" получил новую кадровую структуру: сокращено 40% админперсонала

В Государственном концерне "Укроборонпром" завершена оптимизация внутренней структуры и кадрового состава Концерна. Численность персонала сокращена на 40% с сохранением необходимой функциональности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В частности отмечается, что сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация прошла по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом концерна.

"Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий", - сообщили в ГК.

Отмечается, что сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передаст 30 предприятий Фонду госимущества

"Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - добавили в "Укроборонпроме".

Уточняется, что для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" предлагает изменить закон "О Государственном оборонном заказе" для повышения конкурентной борьбы

Источник: https://censor.net.ua/n3074537
 
   
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А то ! ....
..Пашинського -молодшого залишили !? "Укроборонпром" получил новую кадровую структуру: сокращено 40% админперсонала - Цензор.НЕТ 7960
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Ну спасибо, пояснил. А то как без зрады на цензоре?
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Теперь на воровстве будут иметь почти в 2 раза больше.
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если еще немного бездельников сократить то можно и корвет для ВМСУ достроить . а если дармоедов из администрации президента и кабмина разогнать то и на сотню Оплотов можно наскрести для армии
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начни с себя - откажись от интернета и перечисляй эти 100 грн в месяц на ВСУ
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дружочек я и так время от времени перекидываю сколько могу "Укроборонпром" отримав нову кадрову структуру: скорочено 40% адмінперсоналу - Цензор.НЕТ 8576 так что твой гав гав ни к чему . за собой следите господа бездельники "Укроборонпром" отримав нову кадрову структуру: скорочено 40% адмінперсоналу - Цензор.НЕТ 4591
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Сначала прочитал и глазам не поверил... Оказалось, что админперсонала, мля... А я думав Шо 40% адмиралов сократілі...
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бред какой-то, какие-то дивизионы, кластеры, спасибо хоть не клистеры... сплошной пыль да туман. Скажите лучше - какие новые технологии и в каких целях разработаны? Какие освоены и что это дало для военной техники? Какие перспективы для применения в гражданском секторе? Чем вы там вообще занимаетесь с вашими клистерами и дивизионами, где конкретный результат к 5 годам войны, ПЯТИ, жулики,
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Итальянская забастовка - также называется обструкция - форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы.
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Скажите лучше - какие новые технологии и в каких целях разработаны?


Технологии во всём мире, кроме Кацапии и КНДР, разрабатывают частные компании.

Ты лично почему не разработал новую технологию ?
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А ты почему не финансируешь внедрение оборонных разработок наших ученых?
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я лично разработал новую технологию, а ты? И Украина не весь мир, доходяга, так как ее разворовывают безнаказанно мир еще не видел.
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полная победа будет, когда "Укроборонпром" станет частной лавочкой "любых друзив",
а пока для начала "Укроборонпром" передаст на приватизацию 30 предприятий.
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Джавелины производит частная лавочка.
ретензии есть ?
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Заробітчани втікають . От бюджету на всіх не вистачає .
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А если ВЕЗДЕ сократить 40%-50% управленцев?! Этож сколько тел пойдут метлами махать?! Сколько неквалифицированных вакансий закроют!
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Не поможет. Эта коррупционная структура вообще не нужна - нужно воссоздать Министерство промполитики с широкими полномочиями в оборонной сфере.
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и даже не министерство, а Наркомат !

И ЧК, чтобы из контролировать.

И тройки революционные ввести, чтобы на судах сэкономить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" получил новую кадровую структуру: сокращено 40% админперсонала
 
 
 
 
 
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