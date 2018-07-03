 "Укроборонпром" получил новую кадровую структуру: сокращено 40% админперсонала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В частности отмечается, что сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация прошла по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом концерна.

"Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий", - сообщили в ГК.

Отмечается, что сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома".

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"Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - добавили в "Укроборонпроме".

Уточняется, что для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.





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