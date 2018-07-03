 "Укроборонпром" получил новую кадровую структуру: сокращено 40% админперсонала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".
В частности отмечается, что сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация прошла по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом концерна.
"Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий", - сообщили в ГК.
Отмечается, что сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома".
"Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - добавили в "Укроборонпроме".
Уточняется, что для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.
..Пашинського -молодшого залишили !?
Технологии во всём мире, кроме Кацапии и КНДР, разрабатывают частные компании.
Ты лично почему не разработал новую технологию ?
а пока для начала "Укроборонпром" передаст на приватизацию 30 предприятий.
ретензии есть ?
И ЧК, чтобы из контролировать.
И тройки революционные ввести, чтобы на судах сэкономить.