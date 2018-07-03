 Кассационный хозсуд в ближайшие недели закончит рассмотрение дел, переданных из ликвидированного Верховного суда, - глава Львов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге по поводу первых 6 месяцев работы нового Верховного Суда сообщил заместитель главы Верховного Суда-глава Кассационного хозяйственного Суда Богдан Львов.

Читайте также: Дисциплинарная комиссия открыла дело в отношении консультанта Верховного суда Ляшка, который был замечен нетрезвым за рулем

В Кассационній хозсуд пришло 10,8 тыс дел для рассмотрения, из ни 3,7 перешли из ликвидированного Высшего хозсуда. В данный момент все оставшиеся от старого Верховного Суда дела распределены между судьями, больше 3 тысяч уже рассмотрены. Он сообщил, что рассмотрение старых дел будет завершено в ближайшие недели.

"Относительно небольшая нагрузка по сравнению с другими юрисдикциями позволяет Кассационному хозяйственному суду ощущать и обратную связь, не терять связь с юридическим сообществом, общественностью и правособственниками", - заявил он.

Как пример он привел малозначимые дела, понятие которых введено впервые процессуальными кодексами Украины.

"Один из признаков малозначимого дела – критерий стоимости суммы иска, меньше 100 прожиточных минимумов. Но мы понимаем, что малозначимость – это условно, с точки зрения процессуального законодательства. После того как кассационная инстанция в составе Верховного суда перестала рассматривать такие дела, появились тенденции к появлению разных судебных практик между разными апелляционными судами. Так, в сфере интеллектуальной собственности было обращение от авторов прав на музыку, что рассмотрение аналогичных дел происходит с разными результатами", - рассказал глава Кассационного хозсуда.

По его словам, для решения данной проблемы специально был созван круглый стол, на котором главные вопросы были проговорены.

"Кассационный хозсуд пытается не только следить за работой судов первой инстанций, но и работать на упреждение. Например, сразу после принятия закона про общества и корпоративные права, проводятся круглые столы при участии судей Верховного Суда при участии разработчиков законодательных актов, судей первой и второй инстанций. Выясняется, в каком направлении применять эти законы", - отметил он.

Читайте также: Общедоступность досье судьи - беспрецедентное явление, - глава ВККС Козьяков об одном из главных достижений судебной реформы

Кроме того, Львов сообщил, что за первые полгода в адрес Кассационного хозсуда приходят первые благодарности "за оперативность, за профессионализм судебного рассмотрения – от физических, юридических лиц и даже от иностранцев".