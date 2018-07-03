 Общедоступность досье судьи - беспрецедентное явление, - глава ВККС Козьяков об одном из главных достижений судебной реформы

Об этом говорится в статье "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Количество дел, которые поступают в Верховный Суд и которые рассматриваются, практически совпадают, - Данишевская

Отмечается, что данное явление беспрецедентно для Украины.

"Раньше не было и такого явления, как досье кандидата (на судебную должность. - Ред.) или досье судьи. И никогда такие досье не становились публичными", - говорит глава Высшей квалификационной комиссии Украины Сергей Козьяков.

По его словам, такие досье опубликованы на сайте комиссии, за исключением персональных данных.

Кроме того, глава ВККС подчеркивает, что у украинцев появилась возможность следить за ходом проверки компетентности кандидатов на должность судьи в прямом эфире.

"Никогда раньше не транслировались в прямом эфире собеседования с кандидатами. И собеседования с судьями. Теперь любой человек может послушать дискомфортные вопросы членов комиссии, ответы и подумать над ними", - отмечает Козьяков.

Полный текст статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса" читайте здесь.