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 Политика Украины, Общество
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Все про:судебная реформа (1009) досье (263) Козьяков (43) ВККСУ (240)

 Общедоступность досье судьи - беспрецедентное явление, - глава ВККС Козьяков об одном из главных достижений судебной реформы

В результате проводимой в Украине реформы судейского корпуса в обиходе появилось новое понятие – судейское досье, которое содержит ряд данных о профессиональной деятельности судьи, количестве рассмотренных дел, проценте отмененных решений, причинах отмены и т. п. Кроме того такие досье стали доступны широкой общественности.

Об этом говорится в статье "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса", опубликованной на Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что данное явление беспрецедентно для Украины.

"Раньше не было и такого явления, как досье кандидата (на судебную должность. - Ред.) или досье судьи. И никогда такие досье не становились публичными", - говорит глава Высшей квалификационной комиссии Украины Сергей Козьяков.

По его словам, такие досье опубликованы на сайте комиссии, за исключением персональных данных.

Кроме того, глава ВККС подчеркивает, что у украинцев появилась возможность следить за ходом проверки компетентности кандидатов на должность судьи в прямом эфире.

"Никогда раньше не транслировались в прямом эфире собеседования с кандидатами. И собеседования с судьями. Теперь любой человек может послушать дискомфортные вопросы членов комиссии, ответы и подумать над ними", - отмечает Козьяков.

Полный текст статьи "Экзамен для Фемиды: как проходит процесс "очищения" судейского корпуса" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3074533
 
   
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До жопы ваша доступность! вон декларации то же в общем доступе и толку!! главное не доступность а ответсвенность!! а то вся страна видит так сказать не обоснованные багатства и атрибуты роскоши и при этом никто не сидит, а ВЛАСТЬ делает вид что так и надо!!
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В судный день первыми перед судом предстанут судьи.
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слід визнати титанічну роботу С. Козьякова по реформуванню судової системи. В судах дещо змінилося, але в цілому кваліфікація суддів в цілому залишається низькою, судді відірвані від реального життя і не завжди розуміють наслідки своїх непрофесійних дій.
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