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 Политика Украины
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Все про:засуха (19) компенсации (226) Крым (20270) Медведев (3777) водоснабжение (386) Аксенов (247) вода (119)

 Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму

Подконтрольный Кремлю оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева с просьбой выделить до 400 млн рублей (около 166 млн гривен) для компенсации прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями из-за засухи на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: "При Украине легче жилось. Гривна была твердая, а рубль какой-то пустой оказался", - крымская пенсионерка Буянова, которой Медведев сказал: "Денег нет, но вы держитесь"

"Нынешний год выдался непростым для сферы сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая, о чем неоднократно было сказано", – подчеркнул Аксенов.

В конце июня Сергей Аксенов сообщал о своем намерении просить у российского правительства компенсации из-за засухи.

В июне в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Оккупационный "глава" прогнозировал, что средняя урожайность зерновых культур в 2018 году будет в два раза меньше показателей предыдущего года.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3074529
 
   
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Три года реализатор перепечатывает чужие картинки. Не написав ни одного связного коммента своими словами и длиннее одной строки. Не умеет. А за три года не только грамоте обучаются. За это время люди нобеля получают, диссертации защищают, нетленку сочиняют. Чайковский за три года опер насочинял немеряно, Боря Моисеев придумал и спел Голубую луну, Сергей Зверев сотни голов обстриг художественно.
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спамящие ответы пропагандисту ДНР-РФ считают реализатора- пропагандиста придурком, не способным самому ответить Ивану Петровичу Сидорову.Это не правильно.Он не придурок .Пропагандист догадался что можно без напряга по 60 штук ежедневно впаривать картинки из сайтов ДНР .Не корячясь, не горбатясь над комментами как все.
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..морячок опЬять же ж яблучку станцевал...на ЦН на бис неоднократно)
Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 6313
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Зараз ця безкозирка його дуже виручає, в неї багато мєлочі кидають...
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Иван Петрович Сидоров принципиальный и последовательный противник кнопки Спам. Но если русский мир будет спамить Ивана Петровича Сидорова, Иван Петрович Сидоров будет спамить пропагандиста русского мира.Из пропорции на один заспамленный коммент Ивана Петровича Сидорова шесть заспамленных перепечаток пропагандиста ДНР.
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Пытаются заменить природный дождь денежным?
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я бы понял, гуманитарку бы запросил, брюкву, овес.
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перекати поле и верблюжью колючку (можно семенами)... и кактусики
ягель - сожрут и все.... а тут перспектива открывается
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Наймут шамана с бубном вызывать дождь. Остальное раздерибанят.
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Берете руплі і дрібненько їх нарізуєте. Потім на сковорідку наливаєте олію і рядочками викладаєте руплі. Нарізуєте шматочки докторської ковбаси,помідори, перець, цибулю і шматочки рускоговорящего младєнца (його м'ясце треба потримати у маринаді), додаєте спеції. Сковорідку закриваєте кришкою і чекаєте поки протушиться. Берете 5 куриних яєць і з сіллю їх взбиваете міксером. Піднімаєте кришку і заливаєте це все цими яйцями. Смажені руплі готові Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму - Цензор.НЕТ 5871
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вантастика ! мы же исходим из того, что у них же нет ничего кроме руплей )) неурожай! даже дождя с неба нет, рупли с камнями с неба еще могу понять ))
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аксенов - гопник тупой, тебе же онвамнедимон сказал - денег нет, заткнитесь...
да и к засухе в Крыму пора уже привыкать, без Украины будет всё суше
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Крестный ход замастырьте...😛
Нююю и калдунов с Зимбабвы...😁
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путена крысам на всю морду , чтобы голова не шаталась.
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А они в 2014-м не грозы с ливнями опасались, а "камней с неба"... Господь только ливни выключил, а до камней ещё не добрался...
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Не накаркай. Все-таки Крымские горы возникли не из пустого места. А из вулканов.
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с какого хера? это обычное движение плит. просто когда то со дна моря вылез на поверхность прыщ под названием накрысм.
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Так они до сих пор остались... Правда, только грязевые. Летом 1994-го наблюдали у мыса Казантип, когда там бычка с камбалой на "самодур" ловили... Вдали, в море, водяной "холм" вздулся и лопнул, а от него волна пошла... "Поколыхало нехило", когда волна от выброса до лодок дошла... Почему я и сомневаюсь до сих пор в "устойчивости" опор моста... Чуть-чуть "подвижка" дна (а она, рано или поздно, будет, потому что Крым расположен на одном кристаллическом щите, а Тамань - на другом), и может вскрыться карстовая пустота, заполненная метаном. "Булькнет" вулканический выброс...
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Интересно, у росиян работает причинно-следственная связь Крым = Пенсия в 65 лет?
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ну конечно работают. Это ведь хохлы виноваты.
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А не то, что они запоребрик полезли?
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21 Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму

Той таке, цэй,эта , ну , тавой !,.
Вибачте
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Некрасиво считать чужие деньги...
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Ога! ой как никрсио!, стыжусь, шо балуйсо!
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Кончай бухать- завтра на работу...
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А еще некрасиво засовывать свой хрюкальник на чужой для тебя сайт.
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У природы нет плохой погоды. Но хорошей тоже, ссцукам, нет!
😁
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А в Чечні немає посухи? З якого біса касабам забирати гроші в Чечні і віддавати якимось зрадникам?
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В липні дощової водички поп'єте, як раз буде заливати, в самісінький сезон, та коли вже все добренько посохне.
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засуха ? бывает . последний раз гляди была лет семьдесят назад . до передачи Крыма Украине . теперь будет чаще . ну как чаще . всегда Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 5238
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Раз у маскалей грошей нема, то походу, бабки повинна Україна дати- коли Крим повернуть, то навіщо нам пустеля!!!
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Дерева й кущі не посохнуть, а якщо вся кримська вата повисихає вщент - це добре.
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Ещё и градобитие добавилось к засухе , не любит вас боженька , крысчане
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А они тебя ?
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Вот начинается, начинают просить денег. Для начала просят 400 млн рублей компенсации из-за засухи. После попросят за потерю кормильцев - туристов, после за утрату возможности поехать в цивилизованный мир, после потребуют за ущемление гражданских прав и свобод. Короче начинают доить, так никакой РФ не хватит.
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А засуха только в Крыму? А чуть севернее всё зашибись? Никто денег у Пети попросить не хочет?
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В 2013 Крим отримав дотацій з бюджету на 340 млн дол, тепер просять 166 млн грн. Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 4258
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Советский район должен попросить миллиард руплей.На колени-и всё будет.
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Какой град, мля?! Им хуйло камни с неба послал! Просили же... А они град, град.... Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 6404
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Прошу заметить- это еще камней с неба не было!
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тсарь - касабам то бояру,то борщевик...
Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 6151


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Это для них привычно... Почитайте Степана Крашенинникова "Описание земли Камчатки". Борщевик камчадалы ели в качестве овощей, а "московиты" сразу же научились из неё брагу делать и водку гнать... В 60-е борщевик пытались использовать в качестве кормового растения (для повышения удоев), засеяли поля. Беларусы плюются до сих пор...
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"Уходили - веселились
Посмоктали - прослезились..."
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Поплясали,а в конце Хуйло кожаную флейту подарит-для весёлой жизни.
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***
слова В. Лебедева-Кумача,
музыка И. Дунаевского
(фильм 1938 года)
*
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
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Украина не дала бы. И патриоты поддержали бы, ведь там ватники и крысчане, пусть дохнут. А Россия поддержит.
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Ты как,до пенсии планируешь дожить, при средней продолжительности жизни в твоей стране-помойке где-то 62-63 года? Кремлівські маріонетки просять у Росії 400 млн рублів компенсації через посуху в Криму - Цензор.НЕТ 5159
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Нужно обращаться к Жирику. Это же он обещал направить Днепр в обход Украины. Пусть в Крым направит.
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Ага, в "обход", путём сброса его вод в Десну...
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400 млн рублей - очень мало. Будут из-за такой мелочи касабовожди станок включать. Больше требуй, идиот, триллионов 20 деревянных, тогда тебя, может, услышат. Правда, за такое могут усыпить, ну, обычный риск в ГУЛАГе...

А можешь у ка дырова попросить, гоблин, у того много, может, поделится, если не в лом доллары на фантики менять ему будет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму
 
 
 
 
 
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