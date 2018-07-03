 Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Нынешний год выдался непростым для сферы сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая, о чем неоднократно было сказано", – подчеркнул Аксенов.
В конце июня Сергей Аксенов сообщал о своем намерении просить у российского правительства компенсации из-за засухи.
В июне в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Оккупационный "глава" прогнозировал, что средняя урожайность зерновых культур в 2018 году будет в два раза меньше показателей предыдущего года.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
ягель - сожрут и все.... а тут перспектива открывается
да и к засухе в Крыму пора уже привыкать, без Украины будет всё суше
Нююю и калдунов с Зимбабвы...😁
Той таке, цэй,эта , ну , тавой !,.
Вибачте
😁
https://www.youtube.com/watch?v=tMQl9drFaeY
https://www.youtube.com/watch?v=Gm4umLZysCk
https://www.youtube.com/watch?v=hiFYgyhEGcw
https://www.youtube.com/watch?v=PoBUycs1VxY
Посмоктали - прослезились..."
слова В. Лебедева-Кумача,
музыка И. Дунаевского
(фильм 1938 года)
*
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
А можешь у ка дырова попросить, гоблин, у того много, может, поделится, если не в лом доллары на фантики менять ему будет...