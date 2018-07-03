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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2022) Киев (16107) закупки (136) Шулявский мост (1)

 Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен согласно законодательству, - КГГА

Процедура закупки "открытые торги" по предмету закупки "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киев. (ГОСТ Б.Д.1.1-1: 2013) (45000000-7 Строительные работы и текущий ремонт) (генподрядные работы) "проведена в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщили в пресс-службе КГГА.

Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен согласно законодательству, - КГГА 01
"Заказчиком работ "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киева" было определено Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киев ". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, - отметил Дмитрий Давтян. - О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонены из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок".

По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

"Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле - отметил Дмитрий Давтян.

Источник: https://censor.net.ua/n3074528
 
 
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А когда вор добровольно признавался, что украл?
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бедный мост...второй раз "устал" от вашей возни.
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Ну кто бы сомневался, отдали тендер своим людям по непрозрачным ценам, конечно все законно.
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"Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле - отметил Дмитрий Давтян.

Вечно эти властьимущие стонут, как им трудно, но конкретных фамилий не называют. Кто затягивает начало работ? Фамилии?
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Это Радио Сво и Шарий, подлец такой, затягивают.
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Если все по закону, то дело совсем плохо, выходит, что закон позволяет предоставлять поддельные документы и гарантировать победу другу Кличког в любом варианте исхода конкурса. Кому нах нужно государство, законы которого предоставляют такие возможности?
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Это Вам не 19км Крымского моста за два года построить! Тут масштабный подход должен быть!
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2 реальных предприятия из тендера выкинули. А "соревновались" между собой 2 фирмы-бабочки, принадлежащие одному хозяину (связанному с Кличко). В нормальной стране уже все сидели бы (и хозяин-бенефициар, и фунты-директора бабочек и Кличко, и этот Вася, который сказал, что все по закону).
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТендер на реконструкцию Шулявского моста проведен согласно законодательству, - КГГА
 
 
 
 
 
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