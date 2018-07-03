 Тендер на реконструкцию Шулявского моста проведен согласно законодательству, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщили в пресс-службе КГГА.



"Заказчиком работ "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г.. Киева" было определено Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киев ". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, - отметил Дмитрий Давтян. - О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонены из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок".



По его словам, оба участника, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.



Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.



"Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все же действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле - отметил Дмитрий Давтян.