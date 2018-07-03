 Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России... Моя позиция однозначна – если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге", - написал он.

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Климкин также отметил, что в Сербии уже были вынесены несколько судебных решений по данным делам.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - резюмировал глава МИД.