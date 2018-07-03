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 Политика Украины, Происшествия
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 Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин

Украина и Сербия продолжат работу над выявлением сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России... Моя позиция однозначна – если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ удерживают 113 украинских заложников на оккупированном Донбассе, - Грицак

Климкин также отметил, что в Сербии уже были вынесены несколько судебных решений по данным делам.

"Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - резюмировал глава МИД.

Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074523
 
 
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Не вірю, що Сербія буде переслідувати найманців. У них бздик у головах про "русский мир" та "великую россию".
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и че ? клим ддоговорился что Сербия всех наемников воевавших на стороне ДЫРЫ выдаст Украине? ахахаха уверен на все 100 % что против етих террористов ни сбу ни военная прокуратура не возбуждала никаких дел. партнеры епта
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дипломатические игры с явным другом рашки....
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Головна сербська тварюка снайпер деян берич "Дека" зараз вдома лікується,сам про це розповідав,а щодо доказів,то тільки в ютубі на десять пожиттєвих покарань вистачить
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"..обсудили с сербскими друзьями.."
а шо, сербі нам друзья..? Украина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 3742
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Сербы-это балканские кацапы и крЕм-кацапским они не признали только лишь по причине того,что мы не признаём независимость Косово.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Сербия обсудили вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
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