 Порошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"

"Мы договорились сегодня… обмениваться опытом, изучали все возможные позиции, которые могут ускорить наше движение в Европейский Союз и искренне желаем, чтобы в 2025 году преодолев все преграды и найдя все компромиссы, Сербия стала членом Европейского Союза, и могу заявить что такая же цель есть у украинского народа", - заявил П.Порошенко после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Украине очень важно изучить опыт реформ Сербии. "Мы договорились сегодня обмениваться позитивными наработками, которые есть в наших правительствах", - отметил П.Порошенко.

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В свою очередь, А.Вучич отметил, что не может обещать гражданам Сербии, что страна в 2025 году станет членом ЕС, "Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом уже увидим результат", - сказал он.

При этом А.Вучич подчеркнул, что если президент Украины заявляет, что Сербия сможет оказаться в 2025 году в ЕС, "то я становлюсь оптимистом".

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