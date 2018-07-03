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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15058) Сербия (203) членство в ЕС (116) Вучич (3)

 Порошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"

Украина и Сербия намерена обмениваться евроинтеграционным опытом, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы договорились сегодня… обмениваться опытом, изучали все возможные позиции, которые могут ускорить наше движение в Европейский Союз и искренне желаем, чтобы в 2025 году преодолев все преграды и найдя все компромиссы, Сербия стала членом Европейского Союза, и могу заявить что такая же цель есть у украинского народа", - заявил П.Порошенко после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Украине очень важно изучить опыт реформ Сербии. "Мы договорились сегодня обмениваться позитивными наработками, которые есть в наших правительствах", - отметил П.Порошенко.

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В свою очередь, А.Вучич отметил, что не может обещать гражданам Сербии, что страна в 2025 году станет членом ЕС, "Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом уже увидим результат", - сказал он.

При этом А.Вучич подчеркнул, что если президент Украины заявляет, что Сербия сможет оказаться в 2025 году в ЕС, "то я становлюсь оптимистом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3074521
 
   
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https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

ГАНЬБА!
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"При этом А.Вучич подчеркнул, что если президент Украины заявляет, что Сербия сможет оказаться в 2025 году в ЕС, "то я становлюсь оптимистом"."
Пацталом!!!
Тррролллинг, нє???😁
Источник: https://censor.net.ua/n3074521
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пожелал Сербии вступить в ЕС в 2025 году: "Такая же цель есть у украинского народа"
 
 
 
 
 
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