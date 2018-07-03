 Климкин поблагодарил украинских дипломатов в Тунисе за работу и заботу о наших гражданах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо нашим дипломатам в Тунисе, не просто за выполнение своих обязанностей, но и за заботу о гражданах. Иногда приходится договариваться о размещении почти 1000 туристов, помогая и контролируя, но смогли", - написал Климкин.

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Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.