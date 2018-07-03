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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1126) туризм (1038) Тунис (70) Климкин (1757)

 Климкин поблагодарил украинских дипломатов в Тунисе за работу и заботу о наших гражданах

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил дипломатов за работу в Тунисе, откуда сотни украинских туристов не могли вылететь на родину в течение нескольких суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо нашим дипломатам в Тунисе, не просто за выполнение своих обязанностей, но и за заботу о гражданах. Иногда приходится договариваться о размещении почти 1000 туристов, помогая и контролируя, но смогли", - написал Климкин.

Климкин поблагодарил украинских дипломатов в Тунисе за работу и заботу о наших гражданах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты с последними застрявшими украинскими туристами вылетели из Туниса в Киев, - МИД

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3074517
 
 
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