 Количество дел, которые поступают в Верховный Суд и которые рассматриваются, практически совпадают, - Данишевская

Об этом она заявила на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, она не знает, с чем связана задержка, однако считает, что этот вопрос необходимо актуализировать, потому что количество судей в новом Верховном Суде недостаточно для рассмотрения дел, которые достались ему от ликвидированного Верховного Суда Украины.
Она привела статистику.
В целом Верховный суд за полгода получил почти 124 тыс. дел.
48 тыс. дел были поданы уже в новый Верховный Суд. Остальные – были переданы из ликвидированного суда. За это время судьи Верховного Суда рассмотрели 46 тысяч дел.
"Таким образом, количество дел, которые поступают и которые рассматриваются, практически совпадают. Есть трудности с рассмотрением дел, которые перешли от старого Верховного Суда Украины", сказала Данишевская, отметив, что средняя нагрузка на судью нового суда составляет более 1000 дел. А в Кассационном Административном суде (в составе ВС) нагрузка составляет 2, 5 тысячи дел.
В такой ситуации, по словам Данишевской, назначение каждого судьи является очень важным.