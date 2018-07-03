 Количество дел, которые поступают в Верховный Суд и которые рассматриваются, практически совпадают, - Данишевская

Об этом она заявила на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, она не знает, с чем связана задержка, однако считает, что этот вопрос необходимо актуализировать, потому что количество судей в новом Верховном Суде недостаточно для рассмотрения дел, которые достались ему от ликвидированного Верховного Суда Украины.

Она привела статистику.

В целом Верховный суд за полгода получил почти 124 тыс. дел.

48 тыс. дел были поданы уже в новый Верховный Суд. Остальные – были переданы из ликвидированного суда. За это время судьи Верховного Суда рассмотрели 46 тысяч дел.

"Таким образом, количество дел, которые поступают и которые рассматриваются, практически совпадают. Есть трудности с рассмотрением дел, которые перешли от старого Верховного Суда Украины", сказала Данишевская, отметив, что средняя нагрузка на судью нового суда составляет более 1000 дел. А в Кассационном Административном суде (в составе ВС) нагрузка составляет 2, 5 тысячи дел.

В такой ситуации, по словам Данишевской, назначение каждого судьи является очень важным.

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