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 Политика Украины, Общество
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Все про:Сербия (203) авиасообщение (399) Вучич (3)

 Украина и Сербия ведут переговоры об открытии нового регулярного авиарейса Белград - Киев, - Вучич

Украина и Сербия ведут переговоры об открытии регулярного авиарейса сообщением Белград – Киев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы уже начали переговоры… об открытии нового регулярного рейса в направлении Белград – Киев", - сказал Вучич после переговоров с украинским президентом Петром Порошенко во вторник в Белграде.

Он подчеркнул, что открытие авиарейса будет способствовать установлению деловых и культурных связей между Украиной и Сербией.

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По словам Вучича, в прошлом году Сербию посетили более 10 тыс. туристов из Украины. "Верим, что этот туристический поток будет и далее расти", - отметил он.

Сербский президент подчеркнул также заинтересованность в том, чтобы и граждане Сербии путешествовали в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3074515
 
 
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Може цим рейсом "Деку " і "Багіру" до нас приправлять,вони зараз вдома рани зализують,гарант по любому за це домовиться
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Перечень стран, которые голосовали против резолюции ООН по Крыму: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

у меня конкретный вопрос, что этот шоколадный боров там делает? с хуйлом тайно встречается?
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Чтоб открыть регулярный рейс нужна договоренность двух президентов?
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У них была встреча тэт-а-тэт и теперь надо рассказать что-то открыто про неё...
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Говорити треба було про переслідування сербів, що воювали на Донбасі проти України.
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Они же должны были что-то сказать о встрече тэт-а-тэт, а что там обсуждалось...........
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Виявляється, що подібне обговорювалося, з'явилася стаття вище. Але юридичної домовленості поки не бачу.
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Головне цими рейсами вивезти у Сербію снайперів, які вбивають наших воїнів на Донбасі. Але з Сербією взагалі не треба мати дипломатичні і людські стосунки.
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как то пох у меня еле хватает бабла с комуналкой расчитаться и детей содержать а тут какие то прелеты для шестерок шоколадных жыты па новаму. шо б вы подавились
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Сербия ведут переговоры об открытии нового регулярного авиарейса Белград - Киев, - Вучич
 
 
 
 
 
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