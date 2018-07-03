 Украина и Сербия ведут переговоры об открытии нового регулярного авиарейса Белград - Киев, - Вучич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Мы уже начали переговоры… об открытии нового регулярного рейса в направлении Белград – Киев", - сказал Вучич после переговоров с украинским президентом Петром Порошенко во вторник в Белграде.
Он подчеркнул, что открытие авиарейса будет способствовать установлению деловых и культурных связей между Украиной и Сербией.
По словам Вучича, в прошлом году Сербию посетили более 10 тыс. туристов из Украины. "Верим, что этот туристический поток будет и далее расти", - отметил он.
Сербский президент подчеркнул также заинтересованность в том, чтобы и граждане Сербии путешествовали в Украину.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
у меня конкретный вопрос, что этот шоколадный боров там делает? с хуйлом тайно встречается?