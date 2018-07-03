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 Политика Украины
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Все про:валюта (2996) закон (2479) Порошенко (15058) Сербия (203)

 Порошенко обещает подписать Закон о валюте в среду

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в среду, 4 июля, подпишет ранее одобренный Верховной Радой Закон о валюте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время украино-сербского бизнес-форума во вторник в Белграде.

"Завтра я подпишу… Закон о валюте, который был подан мной и проголосован в парламенте", - заявил П.Порошенко 

По словам президента, данный закон будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона "О валюте" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3074512
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
вообще не пойму нахера нам нужна ВР если все законы придумывает Петр Алексеевич
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Никто этот Закон не придумывал. Они объединили Декрет КМУ від 19.02.1993 року №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" и Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" N 185/94-ВР від 23.09.1994. Кое-что убрали, что-то добавили и все, можно ставить очередную галочку к предвыборной кампании.
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Владя. Но закон ведь приняли. Или не надо было принимать?
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Коболев намылиться из Украины собрался? Порошенко обещает подписать Закон о валюте в среду - Цензор.НЕТ 1648
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Закон точно кому-то нужный , но мне от него польза, как от стиральной машины в пустыне.
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Отлично... Наконец-то открою депо в ДойчеБанке.
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Президент Порошенко в глубине души требует среднюю зарплату в Украине в 2000 евро и среднюю пенсию в 1000 евро в месяц уже сегодня. Заметим, что Тимошенко ничего подобного не говорит. Она лишь обещает нам слегка прикрутить цены на газ. Выбор следующего президента я думаю очевиден.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обещает подписать Закон о валюте в среду
 
 
 
 
 
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