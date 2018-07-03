 Порошенко обещает подписать Закон о валюте в среду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время украино-сербского бизнес-форума во вторник в Белграде.
"Завтра я подпишу… Закон о валюте, который был подан мной и проголосован в парламенте", - заявил П.Порошенко
По словам президента, данный закон будет способствовать благоприятному инвестиционному климату в Украине.
Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.
По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона "О валюте" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.