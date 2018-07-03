 Я готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским "товарищам чекистам"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку, Бесогон аж целую передачу снимает, НТВ, Лайфньюз, РИА Новости - вся вот эта вот ваша хрень от злобного скрипа зубами.

Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно - пиздить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - написал он.

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Бабченко добавил, что готов сесть в тюрьму за жизнь Сенцова: "Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой".

"Вопрос с экстрадицией решите - я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно", - резюмировал журналист.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.