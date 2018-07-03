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 Политика Украины, Общество
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Все про:политзаключенные (869) Сенцов (647) Бабченко Аркадий (152)

 Я готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским "товарищам чекистам"

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов обменять себя на узника Кремля Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? Засылаете сюда убийц, отправляете пранкеров к Грицаку, Бесогон аж целую передачу снимает, НТВ, Лайфньюз, РИА Новости - вся вот эта вот ваша хрень от злобного скрипа зубами.

Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно - пиздить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы", - написал он.

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Бабченко добавил, что готов сесть в тюрьму за жизнь Сенцова: "Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой".

"Вопрос с экстрадицией решите - я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно", - резюмировал журналист.

Я готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским товарищам чекистам 01

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3074509
 
   
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Прихвати довеском усех рыгоАналов...
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-Али, а шо ты ешь?
-шокаладку!
-А че так ваняет?
-Второй раз ем.....
🤣
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Кремлю для обмена можно предложить двойника кремлёвского Фюрера,для встречи с Трампом Я готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским "товарищам чекистам" - Цензор.НЕТ 8849
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Свободу Бабченко
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Бабченко вільний, а от тобі треба розуму.
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На... он кому нужен?
Это уже отработанный материал.
Не знает как себя еще пропиарить.
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Це вам московські ФСБешники казали?
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Нет. В данном случае это ярко продемонстрировала СБУ.
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Наскільки відомо, то ніякої демонстрації не було.
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Троллинг низачот. Надо добавить возвращение Крыма. Тогда точно согласятся.
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Инсценируйте экстрадицию, чё там.
И Бабченко великомучеником станет, и гебню обвинить можно будет, и на аренде "Абрамса" сэкономите.

А лучше - просто отключите ему фейсбук Я готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским "товарищам чекистам" - Цензор.НЕТ 2075
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Дешевый пиар. Тоже самое Гадя тявкала. Пустые слова. Все понимают, что этого не будет, особенно в случае Гади, но все-равно всякую хрень кукарекала.
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Его цена две пачки зубочисток.
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кому ты интересен, уже использованній "данко"?
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А не много ли он о себе возомнил, тоже мне супер ценная фигура.
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Этот человек пожертовал всем, что у него было за Украину, а сидящие тут г...ны, которые ни копейки даже ато не скинули, зрадоботы й...ые, смеют еще что-то трынькать в его сторону?
Голосуем за Порошенко!!! )))) (слышите грохот, это взрываются ольгинцы, сепары, зрадофилы и нытики) Только ради этого салюта Пэтю стоит выбрать на второй срок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ готов обменять себя на Сенцова, украинцев, всех крымских татар и российских политзаключенных, - Бабченко обратился к российским "товарищам чекистам"
 
 
 
 
 
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