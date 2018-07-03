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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Украина рассчитывает на поддержку Сербии в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе вевдения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН, и мы уверены в том, что четкая имплементация Минских договоренностей с четким приоритетом компонента безопасности является сегодня безальтернативным путем достижения мира на украинской земле", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Москва хочет мира, то миротворческая миссия на Донбассе - шанс продемонстрировать это, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3074507
 
 
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Какой же пэтя мырный презедент, по мирному за майдан никто не сел за Илловайск
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Ще сербів в якості миротворців нам не вистачало... Щось не туди несе петю..
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Сербські найманці масово воюють на боці днр-лнр. Залишилося лише перевести їх у "миротворців".... підтримка Сербії тут буде гарантована! Це п-ц...
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Сорри. А где сказано про сербских миротворцев ООН???
Пэтя хочет только поддержки в вопросе введения миротворцев ООН, а не сербских миротворцев.
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в Украине отсутствует власть народа и даже неизвестно, кто же такой народ Украины, что определяет его поколения. Хотя Конституция заявляет, что власть народная. Кто сделал так, что Конституция врет? Гарант.
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...сербов и это правильно....ещё венгров можно.
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давай уже сербских миротворцев
куле там мелочиться
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враховувати інтереси сербів по Косово,тепер оця муйня,а то точно пєтро а не сурков або лавруха
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Международная политика Украины четкая - не признание сепаратизма... именно поэтому Косово не признано Украиной, не признаются их паспорта и тп.
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Ну якщо вона така "чоткая" твоя політика,то по криму серби голосували в ООН разом з рашкою,поясни где тут плять хоч логіка яка есть з ними про таке говорити,а не те що про національні інтереси думати
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То что сербы пидоры, это не повод укринцам ставать такими...
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Ну і робити вигляд,що нічого не трапилось та загравти з ними в дружбу,це теж не зовсім достойно
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Приднестровье тоже якобы не признаётся Украиной.
Однако съездите в Одессу и посмотрите сколько авто на приднестровских номерах, и явно они попали в Украину не по украинским паспортам.
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Это серьёзный прогресс. Ща сербы на путена надавят и вопрос решён.
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А я бы не торопился, с огульным осуждением Петра Лексеича. Честно говоря, я сам в охренении пребываю... Но что-то мне подсказывает, что тут всё вовсе не просто. Он же прекрасно понимает- Что Такое Сербия. И, тем не менее- сподобился на визит, с такими вот двусторонними расшаркиваниями. А он- таки не дурак.
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Андрюха,ну колись же таки треба починати з кацапськими братами вже у відкриту дружить,трамп он шо витворяє,я оце собі уявляю,щоб творилось у комментах якби таке ляпнула юлька або михо,мінімум 10 сторінок порохоботського срачу,а так нема жодного
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Мальдивский может с таким же успехом просить, и просит, поддержки введения миротворцев ООН и у паРаши. Но это не значит что в составе ООН будут российские войска.
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А по поводу Трампа. Также не всё однозначно. Когда Трамп сам, он несёт такую херню что на голову не налазит, в стиле старческого маразма. Однако когда приезжает в белый дом от туда звучат абсолютно противоположные заявления и действия. Вот к примеру последнее - "США не признают аннексию Крыма Россией и не отменят санкции до возвращения полуострова Украине, - Белый дом"
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Пусти казлов капусту охре...охранять!😜
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На поддержку сербии??? Это троллинг от пэци что ли?
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Тупой порох, сербы, никогда не пойдут на перекор ху*йлу, они, как и армяшки, основные его защеканцы....
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Надо было еще высказать сожаление о вылете Сербии с ЧМ.
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Что за чушь? Вообще из ума выжил. В общем, пора на покой.
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"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН,Источник: https://censor.net.ua/n3074507

Де він кличе сєрбських миротворців в Україну?? Чи прочитати слабо статтю?
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Согласен, нет в статье инфы о сербах в голубых касках на востоке Украины.
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тут уже один "миротворец" Деян Берич отвоевался на Донбассе. или вот эти, например, миротворцы: Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1368 . Сербы не знают с какой стороны рашке подлизнуть.
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Ещё раз для идиотов.
То, что Мальдивский хочет заручиться поддержкой Сербии в вопросе введения миротворцев ООН, абсолютно не значит что в составе этих самых миротворцев ООН будут сербы.
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для особливо ТУПИХ, чи для тих, хто не встих прочитати статтю - "Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе вевдения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН,Источник: https://censor.net.ua/n3074507
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Для особливо завумних,в молдові з придністровьям теж все так починалось здалеку та на лапші,знайди план порошенка-ющенка по врегулюванню ситуаціії в Молдові за 2005 рік,уже 23 роки по плану хуйла та пєтрика живуть і з миротворцями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко
 
 
 
 
 
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