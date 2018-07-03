 Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе вевдения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН, и мы уверены в том, что четкая имплементация Минских договоренностей с четким приоритетом компонента безопасности является сегодня безальтернативным путем достижения мира на украинской земле", - сказал П.Порошенко в заявлении для прессы после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде.

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