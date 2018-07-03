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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2868) Крым (20270) туризм (1038)

 Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими"

В Госпогранслужбе Украины назвали "фантастическими" планы оккупантов в Крыму по увеличению количества туристов из материковой части Украины на полуострове до 1 млн человек в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в эфире Радио "Крым.Реалии" 3 июля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, комментируя заявление главы комитета российского оккупационного парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

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По словам спикера украинского погранведомства, Госпогранслужба Украины отмечает стабильное уменьшение количества пересечений админграницы с Крымом.

"Думаю, это на грани фантастики, какого-то фантастического прогноза. Из года в год мы наблюдаем стабильное уменьшение пассажиропотока, в том числе и в период летнего сезона. Мы как раз подсчитали, что в июне этого года количество пересечений админграницы снова на 6% меньше, чем в июне 2017 года. То есть стабильная тенденция к снижению сохраняется, и говорить о том, что украинцы едут с материковой Украины отдыхать во временно оккупированный Крым нет никаких оснований… Откуда они рисуют миллион – видимо, для собственного успокоения и для картинки якобы успешного сезона в Крыму", – сказал Олег Слободян.

Он добавил, что в большинстве админграницу с оккупированным Крымом пересекают жители Херсонской области и крымчане, в основном, с гуманитарной целью. По подсчетам украинских пограничников, в год насчитывается около 3 миллионов пересечений админграницы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Источник: https://censor.net.ua/n3074506
 
   
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Крым Украина!Ехать туда можно но у рашиков ничего не покупать.
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Я помню как все ведущие мировые СМИ и ТВ крутили на весь мир картинку с пляшущими бабульками и матросиком, вселенской радостью и массовым гуляньями. Вряд ли украинцы такое простят. Я бы не простила.
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я сейчас пишу про братский татарский народ проживающий там в окупации
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Козья морда думает шо у нее получится троллить на Цензоре😄😄Все твои высеры в спам😄
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видать на помойке рамблера постный день
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Говорят, что тот матросик уже ушел в мир иной, отплясался
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В останнє були з дружиною в Ялті восени 2013 року.. До того їздили до Ялти щороку.. Навіть, якщо Крим повернеться завтра - ще років зо п'ять гидуватимемо туди їздити..
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абсолютно аналогично Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 9212 ..... восени 2013 року
только мы не в одну ялту, а меняли места.

но теперь - хрен им, хотя знакомые два раза приглашали.
а те, кто за это время переориентировался на ебипет с турциями и пр., туда уже врядли вернутся.
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Та дового кацапсяче лайно вивітрюється...
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В мене там близька рідня залишилась.Раніше кожен рік бував. З 14-го тільки раз на 3 дні в 17-му році пізнею осінню - потрібно було край по особистим причинам. Тепер максимум - до кримського кордону. А відпочиваємо на морі (разом з ріднею-кримчанами) на українських морях біля Херсону. Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 1458 . За 3 роки в цих місцях готельчиків, кафешок, басейнів, і т.і в 2-3 рази побільшало. Траса до Армянська - пуста.
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Рост потока мата с территории Украины - это да.
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"Он добавил, что в большинстве админграницу с оккупированным Крымом пересекают жители Херсонской области и крымчане, в основном, с гуманитарной целью. По подсчетам украинских пограничников, в год насчитывается около 3 миллионов пересечений админграницы.
Источник: https://censor.net.ua/n3074506 "

А статистику нельзя привести - сколько из них пересекают туристами?
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Практически 0. Наши местные едут на крысм к родне или к семьям а крысьчане шастают на Херсонщину чтобы пожрать, купить тряпья и оформить документы.
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В том и вопрос - кого крысчане называют туристами?
Возможно и этих, для "статистики"...
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да там кацапня раздает квыточки которые водитель должен заполнить, топа мигр. карты. Но естественно статистика придумана русней чтобы показать что крысм их.
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да все кто на крысм проезжают или проходят , делают это без задержки вообще. С нашей стороны нету никаких ограничений.
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Возможно, что на той стороне, чтобы не создавать проблем себе и другим говорят, что едут туристами... Или не так?
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А Шо у каждого спрашивают, ти рурЫстЬ мля чи нЄ? Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 2161
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Тогда невозможно говорить о какой-либо достоверной статистике...
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Да пускай крысчане хоть приписывают 10 миллионов. От этого денег и хорошего настроения не увеличится.
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Так айХВоничк же АбіСЧал, Шо до сих пір нЄ? Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 5436
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С просонья и не такого наговоришь. Можешь даже опреснители морской воды наобещать. Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 2866
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"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами...". (Гоголь. "Мёртвые души").
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Пусть едут --- всех из Украины ВЫПУСКАТЬ -- никого не запускать .... Если ума нет и так не любят Украину -- что едут в Крым Предателей -- то зачем они нам в УКраине нужны ??? А сколько из них ФСБ вербует ?? Пусть едут ...
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Ребят мы знаем как в Крыму ущемляют братский татарский народ.Так что если и ехать то проживать покупать только у татар.Крым- Украина
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Шо делать ? Туристів обслуговувати ! Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 739 Подумайте про місця для італійців, французів, шведів,...
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так побудйте кримський канал нехай перепливають у Крим упороті туристи.)
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ты дуракъ? или рузкий? какой нах. канал?
Это ведь старая мордовская замануха проталкивать такой бред. Типа пусть украина роет канал и отделяет на крысм от Херсонщины. Только вам собакам лишнехромосомных не довели ваши гэбнявые начальники, что в скоре на крысм будет очищаться от русни самыми жесткими методами. И зачем канал тогда?
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плюнь себе в монітор дурень, та вчи мову. Твій говнопост кацапський навіть читати не буду)
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Это "Сват-камень" в Крыму. Сегодня он означает: "хрен вам, а не миллион туристов". Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 1108

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Какой красивый памятник чаяниям крысчан!
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Поховали москаля там де туя.
Видно руки, видно ноги видно х-я
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А вебкамери говорять Шо туристів тьма! Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 9056 Тільки щойно знімок зробив


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Так и хочется спросить: 1 млн. туристов, а сколько всего из Украины побывало на Крыму? Или заехал и сразу туристом посчитали? По такой логике в Чоп больше всего туристов приезжает.
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Крым стал специфическим курортом для вертухаев ордынских всех мастей.Они не имеют права выезда за границу.Естественно,какую прибыль крыму могут принести вертухаи?С вертухаями ,Вас ,изменники
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А что, очень скрепненько. После дождя в эти "черепки" из грязи и глины воду можно собирать. Вогнутые такие... Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими" - Цензор.НЕТ 3915

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На счет дождей, таки три дня были дожди, но это на водный баланс на крысме не повлияло. Уже все испарилось и жара больше 30 градусов.
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Вероятно крымская вата и не подозревает, что украинцы просто брезгуют ними и не поедут в Крым дабы не появились, глядя на продажных шкур, токсикоз и рвота.
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Їдьте, лохи. Милуйтеся урнами, пофарбованими під "аквафреш". Платіть ру-бля-ми.
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Надоели мне эти летние наблюдения из года в год: сдохнут-не сдохнут, засохнут -не засохнут,вернём -сами приползут, поедут-не поедут, предатели-туристы, построят - не построят... А Вовка слушает, да ест. Даже с Трампом говорить об этом не собирается.А единственная пока реальность - Крыма у нас нет, как бы вы к этому куску земли не относились.А вторая реальность - поговорка, что у потерянного ножа всегда ручка золотая, превратилась, что всё потерянное гавно на палке.
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Только планы не фантастические, а бредовые. Или мысли в бредовых головах. Там своим есть нечего, про воду вообще молчу. И это, каких необходимо дурных туристов необходимо найти, чтобы они туда еще поехали. Хотя, если будут доплачивать за вред для здоровья и угрозу для жизни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими"
 
 
 
 
 
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