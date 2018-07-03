 Оккупанты в Крыму рассчитывают на рост турпотока с материковой Украины. В ГПСУ такие планы назвали "фантастическими"

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в эфире Радио "Крым.Реалии" 3 июля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, комментируя заявление главы комитета российского оккупационного парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.
По словам спикера украинского погранведомства, Госпогранслужба Украины отмечает стабильное уменьшение количества пересечений админграницы с Крымом.
"Думаю, это на грани фантастики, какого-то фантастического прогноза. Из года в год мы наблюдаем стабильное уменьшение пассажиропотока, в том числе и в период летнего сезона. Мы как раз подсчитали, что в июне этого года количество пересечений админграницы снова на 6% меньше, чем в июне 2017 года. То есть стабильная тенденция к снижению сохраняется, и говорить о том, что украинцы едут с материковой Украины отдыхать во временно оккупированный Крым нет никаких оснований… Откуда они рисуют миллион – видимо, для собственного успокоения и для картинки якобы успешного сезона в Крыму", – сказал Олег Слободян.
Он добавил, что в большинстве админграницу с оккупированным Крымом пересекают жители Херсонской области и крымчане, в основном, с гуманитарной целью. По подсчетам украинских пограничников, в год насчитывается около 3 миллионов пересечений админграницы.
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
только мы не в одну ялту, а меняли места.
но теперь - хрен им, хотя знакомые два раза приглашали.
а те, кто за это время переориентировался на ебипет с турциями и пр., туда уже врядли вернутся.
Источник: https://censor.net.ua/n3074506 "
А статистику нельзя привести - сколько из них пересекают туристами?
Возможно и этих, для "статистики"...
Это ведь старая мордовская замануха проталкивать такой бред. Типа пусть украина роет канал и отделяет на крысм от Херсонщины. Только вам собакам лишнехромосомных не довели ваши гэбнявые начальники, что в скоре на крысм будет очищаться от русни самыми жесткими методами. И зачем канал тогда?
Видно руки, видно ноги видно х-я