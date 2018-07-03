 Рада криминализировала незаконный вывоз леса и дров из Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента "за" проголосовали 234 народных депутата.

"Целью принятия законопроекта, как указано в Пояснительной записке, является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиления административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейший его экспорт вне таможенного контроля (контрабанда)", - говорится в документе.

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Закон предусматривает увеличение объема годовой заготовки лесоматериалов с 20 млн кубических метров до 25 млн, пишет "112 Украина".

В Уголовном кодексе Украины будет новая статья № 201-1 о незаконном вывозе лесоматериалов (в частности необработанных), пиломатериалов ценных и редких пород деревьев. Контрабанда всех этих товаров будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. Если человек совершил подобное преступление не в первый раз или в крупном размере - ему будет угрожать лишение свободы от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности до 3 лет.

Если преступление совершила организованная группа или речь идет о контрабанде в особо крупном размере, то наказание - лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

Ранее незаконная порубка леса предусматривала штраф 850-1700 грн, или арест до полугода, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.

Обновленная статья предусматривает наказание не только за рубку леса, но и за незаконную перевозку, хранение или сбыт леса.

Так, незаконная рубка деревьев в лесах или других насаждениях; перевозка, хранение, сбыт незаконно вырубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, будет караться штрафом от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн или арестом на срок до полугода, или ограничением или лишением свободы до 3 лет. Повторное нарушение либо же по сговору группы лиц будет предусматривать наказание в виде ограничения или лишения свободы до 3 лет.

Если незаконно рубили деревья в заповедниках или на территориях природно-заповедного фонда - речь идет о штрафе от 25,5 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничении/лишении свободы до 5 лет. Если нарушение привело к тяжелым последствиям (потери от 85 тыс. грн) - предусмотрено лишение свободы на 5-7 лет.

Закон также предусматривает увеличение штрафов за повреждение лесов.

Незаконная рубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка может стать поводом для штрафа 255-510 грн для граждан (ранее - 85-170 грн) и 1275-2550 грн для должностных лиц (ранее - 119-204 грн). Такие же (увеличенные) штрафы предусмотрели за незаконную перевозку или хранение срубленных деревьев и кустарников.

За второе такое нарушение в течение года - штраф 510-1020 грн для граждан и 5100-10200 для чиновников.

Повреждение леса сточными водами, химическими веществами, нефтепродуктами и вредными выбросами может стоить 510-1530 грн для граждан и 2550-4250 грн для должностных лиц (ранее - 170-510 грн для граждан и 510-850 грн для должностных лиц).

Штраф 170-510 для граждан и 510-850 грн для должностных лиц предполагается не только за повреждение насаждений в населенных пунктах, но и за их пределами.

Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. На 8 лет с вступления в силу законопроекта запрещается экспорт топливной древесины.