 В ОРДЛО продолжается мобилизация населения: местным жителям вручают повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
"Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, в дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.
... жаль только наших пацанов(
Сборы от двух недель до месяца - это не мобилизация, а именно сборы. Кратковременные