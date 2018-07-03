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Все про:боевик (16307) Минобороны (5250) разведка (1913) мобилизация (545)

 В ОРДЛО продолжается мобилизация населения: местным жителям вручают повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты", - ГУР

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование РФ на Донбассе в апреле планирует провести "мобилизацию", у граждан изымают паспорта и военные билеты, - ГУР

По данным украинской разведки, в дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3074499
 
 
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Я думаю русня не задумается даже, что бы пустить это мясо на фарш, а потом вместе с кеселем поплакать о злостных украх.
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... это говорит лишь об одном - данбас всегда был на коленях и им это нравится
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так он же дамбас - бамбас, всю галактику кормящий.
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ждали хуйло, вызывали? теперь сцуко всех под ружье и пусть гниют в окопах.
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Одна справа , коли відрефендувавши , сидіти спокійно на печі. Зовсім друга справа , коли треба тепер під кулі лоба підставляти. Ну тупіііі... А наші снайпери гарно стріляють.
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Надо полагать что от желающих положить свою жизнь ради лугандона и дыры отбоя нет.?))
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Дамбасянам пофігу. Де більше заплатять, туди і підуть. Продажні шкури.
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за 15 тис російських рублів готові померти це десь 300 $ ?, нафіга їм все це вже 4 роки.
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І кожному вручають віник і швабру. Будуть днювальними на блохпостах.
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Я думаю попрут красивые и здоровые в Украину --- к ХУНТЕ мудаки и Предатели из моего Донецка -- дураков за Путина умирать и за " землю РУССКУЮ " там не очень много ....
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естественный отбор
... жаль только наших пацанов(
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Проблема что рашики оседают там в украинском Донецке.Они реально думают что если они там стали жить то это их земля
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с этим проблемы как раз и нету. вся русня на дамбасе и на крысме, которую завезли из мордовии будет уничтожена. Никто за репатриацию свинособак на удмуртии платить не будет.
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Рекрутизация РАБОВ (империи) на пушечное мясо (за скрепность и вяличие московской орды)!
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Но и с другой стороны (ВСУ) в принципе отличий мало, тоже рекрутизация ХОЛОПОВ за интересы "свободы КАПИТАЛОВ" (в Липецке или в Панаме, или в Хермании не суть), за СВОБОДУ УКРАИНЫ ГРАЖДАНЕ ДОБРОВОЛЬНО ИДУТ ВОЕВАТЬ в ДОБРОБАТЫ (а не капитулировать в Миске)!
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Когда-то Хмельницкий о трёх польских "полководцах", командовавших польскими войсками под Жёлтыми Водами, высказался: "Перина, латина, дитина...". Примерно так же можно оценить и "войско", которое набирается сейчас в ОРДЛО... "Пацаны" восемнадцатилетние ещё "не могут", а "деды" - "уже не могут"... А если ещё отсутствует и мотивация, то с этого "сброда" боевое подразделение - что с говна пуля... И "заградотряды" не помогут... Будут "вояки" в окопах лежать и палить "в белый свет, как в копеечку...", а в атаку не пойдут...
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они - просто прикрытие для регулярной армии РФ, casus belli - повод для открытой агрессии мордора
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Ну к чему такие фэйковые новости?
Сборы от двух недель до месяца - это не мобилизация, а именно сборы. Кратковременные
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ОРДЛО продолжается мобилизация населения: местным жителям вручают повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты", - ГУР
 
 
 
 
 
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