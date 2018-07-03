 В ОРДЛО продолжается мобилизация населения: местным жителям вручают повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сказано в сообщении.

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По данным украинской разведки, в дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.