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 Политика Украины
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Все про:Косово (177) Порошенко (15058) Сербия (203)

 Проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии, - Порошенко

Украина подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Сербии, и исходит из того что проблема Косово должна быть решена с учетом интересов Сербии, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы чтим и уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово, и исходим из того, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, А.Вучич сказал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. "Хочу также сообщить, что так, как Украина поддерживает территориальную целостность республики Сербия, так и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - отметил глава сербского государства.

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П.Порошенко также добавил, что ценит позицию Сербии по уважению территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Те усилия которые мы прилагаем в совместной координации для того чтобы украинский суверенитет восстановился над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы на украинскую землю пришел мир", - отметил президент Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074498
 
   
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советчик хренов, у себя навести лад не может.
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ШАРМАНТНИЙшарма́нтний галантний, ґречний, ввічливий до жінок (ст): Це була ще відносно молода, повна енергії людина, досить елегантно зодягнений, по-військовому випрямлений, "шармантний", певний себе професор (Домбровський)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент України Петро Порошенко кращий та успішний політик, ніж він, а також більш "шармантний".

Проблема Косова має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8195 Луиза Тумбочкина

советчик хренов, у себя навести лад не может.
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Почему Украина не признает Косово?Помимо Сербии и традиционно покровительствующей ей России, а также Китая, признавать независимость Косово отказались страны, представившие себя на месте Сербии. В первую очередь это Испания - для мадридских властей прецедент Косово выглядит как совет баскским террористам из ЭТА: "Были б вы настойчивее, добились бы уже своего". Также в Европе новое государство не признают Греция (потому что тоже традиционный союзник Сербии), Румыния и Словакия (потому что опасаются венгерского сепаратизма), Босния (там правом вето пользуются местные сербы) и страны бывшего СССР.Украина поначалу, скорее, воздерживалась от признания независимости Косово, чем возмущалась им. Крыму тогда ничего страшного не грозило, ссориться с европейскими партнерами, массово признавшими новое государство, не хотелось - но на всякий случай было решено подстраховаться. Потому, как ни парадоксально, официальная позиция Украины по Косово эволюционировала постепенно - от уклончивого "надо подумать" при Ющенко к вполне определенному "не будем признавать" уже при Януковиче.https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/explanation/1075483.html
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что он несет и куда лезет?
Сейчас хорваты вместе с албанцами позвонят ему с штаб.квартиры НАТО и вместе с США объяснят на двух пальцах за что осудили Милошевича....
За геноцид других народов в попытке построить великую Сербию....
И о счетах порошенко по всем странам напомнят....
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Албанцы, в отличие от сербов, не воюют на Донбассе и не убивают украинцев...
Но Порошенко за сербов... Почему? Ему нравится когда они убивают украинский воинов на Донбассе.
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И не говори. Прям хотелки х-ла из него полезли
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Ему осталось заявить, что Косово - это Сербия...((((
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Украина всегда заявляла, что Косово - это Сербия.
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Ага и сербская краина типа ЛДНР - тоже сербия. В жопу четников, слава усташам! сърба на вербу!
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компромиссным путем...
походу пора уже на лугандон ехать
разговоры с захаром разговаривать
захар уже наверное и жопу помыл и чаю к торту накипятил
а там и крым наш не за горами
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Наш президент Порошенко - президент мира во всем мире.
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я так понял что лола в паралельной шыкаладной реальности и вроде как сербию уже представляет а не Украину.
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лавку буит открывать, поехал договариваться
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барыга решил расширить липедский бизнес на билград ?
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Тепер понятно за кого вболіватиме на матчі Хорватія -раша
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Ну че парашаботы, идем на подсосе у великорашки? Топим за родину милошевича, которая поддерживает сербские народные республики на чужой земле? Как там европейский вектор, не треснул еще от серпа и молота с шестиконечной звездой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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