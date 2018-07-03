 Проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии, - Порошенко

"Мы чтим и уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово, и исходим из того, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь, А.Вучич сказал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. "Хочу также сообщить, что так, как Украина поддерживает территориальную целостность республики Сербия, так и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - отметил глава сербского государства.
П.Порошенко также добавил, что ценит позицию Сербии по уважению территориальной целостности Украины, включая Крым.
"Те усилия которые мы прилагаем в совместной координации для того чтобы украинский суверенитет восстановился над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы на украинскую землю пришел мир", - отметил президент Украины.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент України Петро Порошенко кращий та успішний політик, ніж він, а також більш "шармантний".
Луиза Тумбочкина
советчик хренов, у себя навести лад не может.
Сейчас хорваты вместе с албанцами позвонят ему с штаб.квартиры НАТО и вместе с США объяснят на двух пальцах за что осудили Милошевича....
За геноцид других народов в попытке построить великую Сербию....
И о счетах порошенко по всем странам напомнят....
Но Порошенко за сербов... Почему? Ему нравится когда они убивают украинский воинов на Донбассе.
походу пора уже на лугандон ехать
разговоры с захаром разговаривать
захар уже наверное и жопу помыл и чаю к торту накипятил
а там и крым наш не за горами