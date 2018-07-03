 Проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии, - Порошенко

"Мы чтим и уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово, и исходим из того, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, А.Вучич сказал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. "Хочу также сообщить, что так, как Украина поддерживает территориальную целостность республики Сербия, так и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - отметил глава сербского государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Сербия расширили соглашение о безвизе, - Порошенко

П.Порошенко также добавил, что ценит позицию Сербии по уважению территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Те усилия которые мы прилагаем в совместной координации для того чтобы украинский суверенитет восстановился над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы на украинскую землю пришел мир", - отметил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко