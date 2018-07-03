 Открыта регистрация на курс о технологии журналистских расследований, который начнется 21-23 июля в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мероприятие будет проходить в Харькове в два этапа: первый модуль 21-23 июля 2018; второй модуль 7-9 сентября 2018.
Данный курс рассчитан на аудиторию, которая только начинает или планирует начать работать в журналистике расследований. Основная цель - распространение передовых практик и методов проведения расследований, углубление знаний и расширение навыков по поиску и сбору информации, анализу документов и выявлению интересных фактов, создание качественных медиа-материалов и юридического основания для проведения расследований.
Участники смогут отработать полученные знания во время практической части курса. Лучшие расследования будут опубликованы в передовых онлайн-изданиях Украины и примут участие в конкурсе на лучшую публикацию с ценными призами.
Тренеры курса: Евгения Моторевская, журналистка и продюсер проекта "Слидство.инфо", лауреат премии за особые заслуги в журналистских расследованиях от Central European Initiative (CEI) и South East Europe Media Organisation, лауреат Национальной премии журналистских расследований, победитель украинско-польского конкурса журналистского мастерства; Мария Землянская, корреспондент бюро журналистских расследований "Свидомо", журналистка проекта "Слидство.инфо" и телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Победитель журналистского конкурса "Честь профессии".
Участие в тренингах бесплатное. При полном участии участники обеспечиваются проживанием, питанием и компенсацией билетов (при наличии оригиналов в обе стороны).
Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке до 13 июля 2018 года.
О результатах отбора сообщат не позднее 15 июля на электронный адрес кандидата.
За дополнительными вопросами и комментариями следует обращаться к координатору проекта Елене Стефурак по адресу pogovorymo@gmail.com или по телефону (067) 127-89-75.
Тренинг-курс проводится в партнерстве с немецкой общественной организацией Europäische Medien Initiative e.V. при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.
Статистика используется на войне пропагандистами часто. «На Украине изнасиловали столько -то старушек», «монтажная пена залита в каждого второго пенсионера», «Украина вымирает», «хлеб на Украине дороже, чем в России», «колбаса на Украине»… До сих пор решающим фактором для «народа Донбасса» есть данные по цена в Украине на хлеб, газ, свет, колбасу. Любое «как вам живется в рыспублике» блокируется, «а у вас коммуналка выше».
Последние вбросы пророссийских СМИ-марионеток из числа «журналистов»-блогиров Первого Украинского конгресса Бубенчиков касались военной статистики: «на Украине убито больше, чем», «украинцы гибнут», «на фронте погибло больше 300 человек». Эти вбросы были курируемые из РФ, так как и весь этот хор бубенчиков, и должны были дать «наварасу» картинку гибнущей Украины. Почему? Просто последние недели для ихтамнетов, бурятов и прочих шахтеров в ОРДЛО были плачевны. Да, мы тоже понесли потери, если кто забыл, идет война. Но один наш погибший, это 7-10 ихтамнето-бурятов и донбасянских коллаборационистов. Морги ОРДЛО забиты. Убитых «наварасов» и ихтамнетов сутками не убирают с поля боя. В Россию за июнь 2018 года через КПП «Изварино» ушло 24 ритуальные труповозки (на 1-3 человек) и 7 машин из «гуманитарного конвоя» (эти перевозят опт до 20 человек). Две «навараские» бригады формируются практически с нуля, так как недобор 90% состава. Из «армии» ОРДЛО бегут. В «армию» ОРДЛО не хотят идти добровольно.