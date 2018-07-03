 Открыта регистрация на курс о технологии журналистских расследований, который начнется 21-23 июля в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие будет проходить в Харькове в два этапа: первый модуль 21-23 июля 2018; второй модуль 7-9 сентября 2018.

Данный курс рассчитан на аудиторию, которая только начинает или планирует начать работать в журналистике расследований. Основная цель - распространение передовых практик и методов проведения расследований, углубление знаний и расширение навыков по поиску и сбору информации, анализу документов и выявлению интересных фактов, создание качественных медиа-материалов и юридического основания для проведения расследований.

Участники смогут отработать полученные знания во время практической части курса. Лучшие расследования будут опубликованы в передовых онлайн-изданиях Украины и примут участие в конкурсе на лучшую публикацию с ценными призами.

Тренеры курса: Евгения Моторевская, журналистка и продюсер проекта "Слидство.инфо", лауреат премии за особые заслуги в журналистских расследованиях от Central European Initiative (CEI) и South East Europe Media Organisation, лауреат Национальной премии журналистских расследований, победитель украинско-польского конкурса журналистского мастерства; Мария Землянская, корреспондент бюро журналистских расследований "Свидомо", журналистка проекта "Слидство.инфо" и телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Победитель журналистского конкурса "Честь профессии".

Участие в тренингах бесплатное. При полном участии участники обеспечиваются проживанием, питанием и компенсацией билетов (при наличии оригиналов в обе стороны).

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке до 13 июля 2018 года.

О результатах отбора сообщат не позднее 15 июля на электронный адрес кандидата.

За дополнительными вопросами и комментариями следует обращаться к координатору проекта Елене Стефурак по адресу pogovorymo@gmail.com или по телефону (067) 127-89-75.

Тренинг-курс проводится в партнерстве с немецкой общественной организацией Europäische Medien Initiative e.V. при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.