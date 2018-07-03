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 Политика Украины
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Все про:туризм (1038) Мининфраструктуры (538) Омелян (450)

 "Кризис преодолен и вопрос решен", - Омелян о массовых задержках авиарейсов

Туристам, которые не могли вылететь из аэропортов нескольких стран, обеспечена возможность добраться домой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во вторник на брифинге после расширенного совещания с представителями авиакомпаний и туристических операторов.

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании, других государств. Кризис преодолен и вопрос решен", - отметил он.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом к месту назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство

Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признает.

Часть украинских туристов уже прибыла в Украину, а остальные еще ожидают возвращения. В частности, 2 июля сообщалось, что около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Вылет должна была осуществить авиакомпания Yanair. В пресс-службе туроператора Укринформу объяснили задержку технической неисправностью самолета компании Yanair. Согласно информации на сайте аэропорта "Киев", на данный момент борт из Пальма-де-Майорки уже в полете.

2 июля также сообщалось, что украинские туристы, которые больше суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой.

Источник: https://censor.net.ua/n3074494
 
 
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Ждём следующего кризиса. Ведь виновные не пострадали финансово?
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Ничего не решено... Пока будут такие говноперевозчики, подобные ситуации будут случаться з завидной регулярностью, тем более сезон морей в разгаре...
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Наші люді на таксі самальотах в булочную нє єздіют.))
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Подорожуйте на лісапетах. Дешево і корисно для здоров"я.
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Доки такі як Омельян будуть брати на поруки таких як Насіров , то нічого не змінеться.....
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Ви згадайте, як цей міністр ходив брати на поруки Насірова......позорище..
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Потерпите, гиперZалупа решит все эти проблемы. Да, омеля?
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Нужно, открыть страховой фонд в государственном банке и 10% от стоимости перелёта обязать всех операторов по закону перечислять в него суммы (при оплате за путёвку) до тех пор пока сумма не достигнет 100% стоимости от всех текущих обязательств туроператора за перелёты, выплачивать % зтуроператору как за обычный депозит, а в случае проблем оплачивать из него транспортные расходы по эвакуации туристов.
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полный возврат средств со страхового депозита возможен только при ликвидации или банкротстве.
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Чтобы народ понимал ситуацию правильно, а не по информации на "плюсах" или умного министра, нужно знать причину. А она кроется не в неуплате оператора перевозчику. Не нужно никаких депозитов, деньги оператор получил от туристов/пассажиров, никого не возят в долг. Какой смысл не платить перевозчику? А причина в том, что МАУ Бени Коломойского в содружестве с коррумпированными чиновниками ставит палки в колёса другим авиакомпаниям, вытесняя их с рынка. Люди не могут годами получить лицензии и т.п. Бортов в Украине тупо не хватает. На наш рынок почти невозможно зайти, не то чтобы открыть авиакомпанию.
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При чем здесь перевозчики?
Вам часто а/билет дают в долг?
Так и здесь.
Целые а/к банкротятся из-за долгов операторов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кризис преодолен и вопрос решен", - Омелян о массовых задержках авиарейсов
 
 
 
 
 
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