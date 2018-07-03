 "Кризис преодолен и вопрос решен", - Омелян о массовых задержках авиарейсов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во вторник на брифинге после расширенного совещания с представителями авиакомпаний и туристических операторов.

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании, других государств. Кризис преодолен и вопрос решен", - отметил он.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом к месту назначения.

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Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Авиакомпания Bravo Airways объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признает.

Часть украинских туристов уже прибыла в Украину, а остальные еще ожидают возвращения. В частности, 2 июля сообщалось, что около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Вылет должна была осуществить авиакомпания Yanair. В пресс-службе туроператора Укринформу объяснили задержку технической неисправностью самолета компании Yanair. Согласно информации на сайте аэропорта "Киев", на данный момент борт из Пальма-де-Майорки уже в полете.

2 июля также сообщалось, что украинские туристы, которые больше суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой.