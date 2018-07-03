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 Политика Украины
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Все про:МИД (4614) туризм (1038) авиасообщение (399) Тунис (70) Кирилич Василий (8)

 Самолеты с последними застрявшими украинскими туристами вылетели из Туниса в Киев, - МИД

Два последних рейса из Туниса в Киев вылетели со 172 и 174 украинскими туристами соответственно.

Из Туниса вылетели два последних самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Только что вылетели два последних рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил Кирилич.

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Также он подтвердил, что вчера в Украину из Монастира успешно вернулись первые группы туристов.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3074492
 
 
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на сході і пвдні України після засухи дощі не дають збирати незначний врожай зерна,20% колосків ураган поклав на землю,їх комбайн не підбере,
а незалежна преса ьл я переймається тими хто за кордонами відпочиває,бо їхній відпочинок майже зіпсований......
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Э, я стесняюсь спросить- 60 цн ячменя по югу Одесской области это урожай или неурожай?
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О! ... АП в Монастире опять открыли... ...уже легче... -- токо, через дорогу -- на пляжах опять керосином вонять будет...*)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамолеты с последними застрявшими украинскими туристами вылетели из Туниса в Киев, - МИД
 
 
 
 
 
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