 Самолеты с последними застрявшими украинскими туристами вылетели из Туниса в Киев, - МИД

Из Туниса вылетели два последних самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Только что вылетели два последних рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил Кирилич.

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Также он подтвердил, что вчера в Украину из Монастира успешно вернулись первые группы туристов.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на несколько суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.