 Самолетам со сроком использования более 20 лет запретят летать в Украине, - Омелян

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать", - заявил министр.

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Также он добавил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы (частота рейсов, среднее время задержек и так далее).

Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться. Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.



