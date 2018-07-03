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 Политика Украины, Общество
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Все про:самолет (2057) Мининфраструктуры (538) Омелян (448)

 Самолетам со сроком использования более 20 лет запретят летать в Украине, - Омелян

В следующем году в Украине планируется запретить работу самолетов со сроком использования более 20 лет.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать", - заявил министр.

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Также он добавил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы (частота рейсов, среднее время задержек и так далее).

Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться. Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.

Источник: https://censor.net.ua/n3074487
 
 
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все вірно - все логічно ...., безпека для Заможньої та Багатої Людини це головне ...- біднота ж все рівно не літає ..., вона все більше на "евробляхах".... В Украине запретят летать самолетам со сроком использования более 20 лет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3728
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«В России рассказали о неспособности производить «Русланы»



Возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов. По его словам, возможности российской фирмы «Ильюшин» по выпуску Ан-124 вызывают большой вопрос. «Посмотрим на успехи ильюшинской фирмы за последние десять лет. Контракт на поставку 38 военно-транспортных самолетов в Китай сорван. Поставка двух Ил-76МФ в Иорданию произведена со значительным отставанием от графика. Проект Ил-214/MTA провален. Программа восстановления производства Ил-76 вышла из всех возможных графиков и смет. Единственный находящийся в опытной эксплуатации самолет показывает очень низкую эксплуатационную надежность», - сказал Пухов.»
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Могут в украинском небе появиться евроаэробляхи .
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фигня какая-то, "Мриї" уже за 30!!! так же запретите летать? всей военно-транспортной авиации далеко за 30!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСамолетам со сроком использования более 20 лет запретят летать в Украине, - Омелян
 
 
 
 
 
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