 Самолетам со сроком использования более 20 лет запретят летать в Украине, - Омелян

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам совещания с авиакомпаниями и туроператорами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать", - заявил министр.
Также он добавил, что до конца этой недели появится рейтинг авиакомпаний с качественной аналитикой относительно их работы (частота рейсов, среднее время задержек и так далее).
Планируется, что этот рейтинг будет постоянно обновляться. Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.
Возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов. По его словам, возможности российской фирмы «Ильюшин» по выпуску Ан-124 вызывают большой вопрос. «Посмотрим на успехи ильюшинской фирмы за последние десять лет. Контракт на поставку 38 военно-транспортных самолетов в Китай сорван. Поставка двух Ил-76МФ в Иорданию произведена со значительным отставанием от графика. Проект Ил-214/MTA провален. Программа восстановления производства Ил-76 вышла из всех возможных графиков и смет. Единственный находящийся в опытной эксплуатации самолет показывает очень низкую эксплуатационную надежность», - сказал Пухов.»