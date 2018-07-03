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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Медведчук (674) Саакашвили (2651) ЧМ-2018 (194) Сенцов (647)

 У Путина есть две слабости, ради которых он отдаст Сенцова и всех украинских заложников, - Саакашвили

Заставить Путина освободить Олега Сенцова и других узников Кремля можно только реальной угрозой забрать что-то очень важное для него.

Об этом написал в Facebook экс-президент Грузии и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, по мнению политика, первой слабостью Путина является его кум - лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.

"И Порошенко, и Аваков, и Турчинов, и Луценко прекрасно знают, что его есть за что посадить. Сам Медведчук тем более это знает. Его нужно немедленно арестовать, хотя бы за коррупцию, посадить в общую камеру — и тогда Путин прибежит договариваться об обмене заложниками", - пишет Саакашвили и призывает украинцев обратиться к президенту и главам силовых ведомств с требованием арестовать Медведчука, чтобы обменять его на заложников Кремля.

Вторым критически важным для российского президента моментом, по словам экс-президента Грузии, является ЧМ-2018 по футболу.

"Для Путина он крайне важен, и он все отдаст, чтобы не допустить его срыва. Если какая-то из команд откажется выходить на матч, пока Путин не освободит Олега и других украинских заложников - это будет для Путина катастрофа! Он ни за что не допустит этого. Поэтому мы должны сделать все, чтобы так и произошло", - отмечает Саакашвили.

При этом он подчеркивает, что возможность достучаться до каждого игрока и тренера в соцсетях "позволяет убедить их не выходить на матч, пока Олег не будет спасен".

"Достучитесь до них в "Фейсбуке" и в "Твиттере"! Достучитесь до их сердец! Да, футбол вне политики, но футбол не вне жизни!" - призывает лидер РНС.

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У Путина есть две слабости, ради которых он отдаст Сенцова и всех украинских заложников, - Саакашвили 01
У Путина есть две слабости, ради которых он отдаст Сенцова и всех украинских заложников, - Саакашвили 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074485
 
   
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Покійна вже.. Не витримала сорому сексуальної наруги від хуйла..
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у него две слабости.... первая - маленькие мальчики, а вторая - долбиться в очко ?
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Вот тут то и проблема - как раз эти два очень важных момента для ботоксного педофила очень трудно у него забрать .
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Ой як правий Міхо, щодо медведчука.. Дивно, що потужний та рішучий петя впритул не бачить очевидних речей.. Питання - а чому цього не бачить петя?
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Может потому, что демократическая страна не садит того, кого надо, а садит только при наличии доказательств? Посмотри на боссов мафии на западе - десятилетиями на свободе. Не потому, что все куплены а потому, что нужны доказателсьва.
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И Порошенко, и Аваков, и Турчинов, и Луценко прекрасно знают, что его есть за что посадить Источник: https://censor.net.ua/n3074485
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Можно ему конечно в подарок маленького мальчика послать... но где взять? Разве что из рабов выбрать.
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Порошенко и Луценко скорее посадят печень, чем Медведчука.
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Міхо великий стратєх. Знає навіть те, чого сам хуйло не знає.
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А он дело говорит. Вышинского же посадили. Почему бы не посадить Медведчука. Грицак что-нибудь придумает.
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Это очевидная вещь,но только не для мальдивской банды.Как они посадят того,кто представляет их интересы у хуйла.По тому и все кто при овоще грабили Украину,продолжают это делать и дальше.Ну а алкаш по всем экранам прыгает со сказками про крупную рыгбу))))
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Вальцман не Ердоган. Ето соевая кондитерская шлюха и барыга а не принципиальный порядочный человек. К сожалению у Вальцмана нет такого стимула для ареста своего коллеги Медведчука и реального освобождения заложников. Он будет лучше хныкать на публику, делать видимость усилий для освобождения заложников, буде принимать непонятны никчему не обязывающие тупые законопроекты, но реальных шагов, которые приведут к немедленному освобождений заложников не предпримет как и в борьбе с коррупцией и о признании Рашки вражеской страной со всеми запретами на торговлю, закрытию границ и высылкой дипломатов.
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Позорная гнида ссыкашвили начала спекулировать на украинских заложниках кремлёвско фашистского режима...Ну ну, тварь пркремлёвская... Гореть тебе в аду вместе со своими подельниками..
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Ему гореть в аду не так страшно как вернуться в Грузию .
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Если команда не выходит на поле, ей просто засчитывают проигрыш 3:0. И все.
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Так у балабола есть реальные доказательства для суда, а он их утаивает?! От падло грузинское.
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У путина две слабости : бюджетные деньги и маленькие мальчики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Путина есть две слабости, ради которых он отдаст Сенцова и всех украинских заложников, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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