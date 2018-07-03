 У Путина есть две слабости, ради которых он отдаст Сенцова и всех украинских заложников, - Саакашвили

Об этом написал в Facebook экс-президент Грузии и лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, по мнению политика, первой слабостью Путина является его кум - лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.

"И Порошенко, и Аваков, и Турчинов, и Луценко прекрасно знают, что его есть за что посадить. Сам Медведчук тем более это знает. Его нужно немедленно арестовать, хотя бы за коррупцию, посадить в общую камеру — и тогда Путин прибежит договариваться об обмене заложниками", - пишет Саакашвили и призывает украинцев обратиться к президенту и главам силовых ведомств с требованием арестовать Медведчука, чтобы обменять его на заложников Кремля.

Вторым критически важным для российского президента моментом, по словам экс-президента Грузии, является ЧМ-2018 по футболу.

"Для Путина он крайне важен, и он все отдаст, чтобы не допустить его срыва. Если какая-то из команд откажется выходить на матч, пока Путин не освободит Олега и других украинских заложников - это будет для Путина катастрофа! Он ни за что не допустит этого. Поэтому мы должны сделать все, чтобы так и произошло", - отмечает Саакашвили.

При этом он подчеркивает, что возможность достучаться до каждого игрока и тренера в соцсетях "позволяет убедить их не выходить на матч, пока Олег не будет спасен".

"Достучитесь до них в "Фейсбуке" и в "Твиттере"! Достучитесь до их сердец! Да, футбол вне политики, но футбол не вне жизни!" - призывает лидер РНС.

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