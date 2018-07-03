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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минрегионразвития (76) Парцхаладзе Лев (9)

 С 1 сентября пешеходные зоны будут проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, вводит обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Соответствующая норма содержится в новом ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития, об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Мы должны создать безопасное и комфортное пространство для всех, поэтому в новых ГСН относительно улиц и дорог предусмотрели обязательное проектирование пешеходных зон с учетом потребностей людей с инвалидностью. Это необходимые требования для создания реального безбарьерного пространства в Украине и они вступят в силу уже с сентября этого года. Например, если пешеходный переход разноуровневый, то обязательно нужно обустраивать пандусы или лифты, регулируемые пешеходные переходы со светофорами должны иметь звуковые сигналы и т.д.", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе

Согласно новым ГСН, устройство пешеходных переходов необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в частности:

- применение на границе тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом пандусов или выполнения всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью;

- обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами;

- понижение бордюра до уровня проезжей части на повышенных островках безопасности или наземных пешеходных переходах;

- обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами.

ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" разработаны на замену аналогичных ГСН 2001 года.

С 1 сентября пешеходные зоны будут проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, - Парцхаладзе 01

Напомним, что обязательное создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах также прописано в новых ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий". В частности, согласно им, расширяются нормы по созданию безбарьерного пространства в жилой застройке, требования по проектированию остановок общественного транспорта с учетом их доступности и информированности, создание необходимых условий досягаемости объектов общественного обслуживания для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения: тактильные поверхности, звуковые пешеходные переходы и тому подобное. Новые ГСН уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

Источник: https://censor.net.ua/n3074480
 
   
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С какого года решили?! Пока проектировать, а там посмотрим.. Позорище!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 сентября пешеходные зоны будут проектироваться с учетом потребностей людей с инвалидностью, - Парцхаладзе
 
 
 
 
 
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