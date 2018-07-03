 Гройсман сообщил о разблокировке АМКУ тендеров на закупку сканеров для таможни и поблагодарил комитет

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы объявили войну контрабанде и всесторонне способствуем прозрачности границ. Закупка и установка сканеров - шаг в этом направлении", - отметил он.

При этом Гройсман похвалил АМКУ.

"Признаю, я умею ругать когда есть недостатки. Но умею сказать "спасибо" за дело. Спасибо Комитету, надеюсь на дальнейшие оперативные решения на благо государства и интересов граждан", - сказал Премьер.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.