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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1513) таможня (1266) Гройсман (4162) Антимонопольный комитет (247)

 Гройсман сообщил о разблокировке АМКУ тендеров на закупку сканеров для таможни и поблагодарил комитет

Антимонопольный комитет Украины разблокировал тендеры на закупку сканеров для таможни на общую сумму 1,3 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы объявили войну контрабанде и всесторонне способствуем прозрачности границ. Закупка и установка сканеров - шаг в этом направлении", - отметил он.

При этом Гройсман похвалил АМКУ.

"Признаю, я умею ругать когда есть недостатки. Но умею сказать "спасибо" за дело. Спасибо Комитету, надеюсь на дальнейшие оперативные решения на благо государства и интересов граждан", - сказал Премьер.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.

Гройсман сообщил о разблокировке АМКУ тендеров на закупку сканеров для таможни и поблагодарил комитет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074479
 
 
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Хватит обдирать народ, займись производством клоун.
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Падло пархате сам заблокував і сам розблокував.Ще собі Грося мидаль вчіпи)
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Падло пархате сам заблокував і сам розблокував.Ще собі Грося мидаль вчіпи)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман сообщил о разблокировке АМКУ тендеров на закупку сканеров для таможни и поблагодарил комитет
 
 
 
 
 
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