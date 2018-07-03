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 Политика Украины
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Все про:визит (2185) Порошенко (15058) Сербия (203) Вучич (3)

 Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко

Президент Украины Петро Порошенко и президент Сербии Александр Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Сербии проводят переговоры "с глазу на глаз", - написал он. 

Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.

Источник: https://censor.net.ua/n3074476
 
 
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А как надо разговаривать с подхуйловиками?
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І нащо ото було мордуватись у Google translator, перекладаючи з скрєпного йізига на українську мову, цю лахтинську маячню?

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ага, три апостоли. Тільки того, хто посередині, звуть інакше.
Пізніше він на осиці повісився.
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стецьківна, флуд - це порушення правил форуму
не знало?
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це ти спитай у свого напарника, чого він виділив тільки трьох
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Кто о чем , а вшивый о бане. Сходи наконец в баню, а то пррвонялась уже своей зрадой до самых костей)))
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Сербия это союзник рашки....., а порошенко .......
Переговоры без свидетелей и протоколов?
Херово это.....
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Цеголко, ты порожняк не гони, а готовься к очередной пиар-акции: очередной сиделец на выходе, Сенцов! Есть большая вероятность, что он, как и Савченко, попрёт против твоего барина. Придется тебе опять организовывать бригады создателей "апщественного мнения"...
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Сенцов на за порошенко сидит
он за Украину сидит
ну и это не безмозглая курица с Троещины
это человек с мозгами и с характером
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О, вот и бригадир! Нездоров будь, рупор рошеновский!
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С глазу на глаз куме чули?
-Чув.Ще чув,що перед встречей с Петей, Вучичу посол Рашки,часы подарував командирские з диктофоном Порошенко і Вучич проводять переговори у форматі тет-а-тет, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9058
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Мережа генделиків "Росшену" збільшиться!!! 😜
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко
 
 
 
 
 
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