 Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Президенты Украины и Сербии проводят переговоры "с глазу на глаз", - написал он.
Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.
Пізніше він на осиці повісився.
не знало?
https://www.youtube.com/watch?v=hFeZIsrYtSQ
Переговоры без свидетелей и протоколов?
Херово это.....
он за Украину сидит
ну и это не безмозглая курица с Троещины
это человек с мозгами и с характером
-Чув.Ще чув,що перед встречей с Петей, Вучичу посол Рашки,часы подарував командирские з диктофоном