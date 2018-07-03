 Порошенко и Вучич проводят переговоры в формате тет-а-тет, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Сербии проводят переговоры "с глазу на глаз", - написал он.

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Напомним, Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.