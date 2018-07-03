Лукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя"....

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко заявил, выступая во вторник на параде, приуроченном ко Дню независимости Беларуси.

"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наш суверенитет и независимость", - заявил президент Беларуси.

Глава государства отметил, что в современных реалиях "расслабляться нельзя". "Поэтому принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности. Весомый вклад в поддержание обороноспособности вносят Вооруженные силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века", - сказал Лукашенко.

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По его словам, на должном уровне поддерживается боеспособность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации договора о коллективной безопасности.

"К сожалению, сегодня на планете по-прежнему неспокойно. В военных конфликтах, терактах гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия", - констатировал глава государства.

Лукашенко напомнил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. "Эта инициатива заслужила высокую оценку", - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил миролюбивую внешнюю политику республики. "Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китаем, на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал он.

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В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы Беларуси, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

В торжественном параде в Минске по случаю Дня независимости Республики Беларусь приняли участие военнослужащие РФ и Китайской Народной Республики.