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Все про:Беларусь (2693) Лукашенко (1614)

 Лукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пообещал отстаивать суверенитет и независимость своей страны, указав на ее миролюбивую политику и в то же время укрепление военной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко заявил, выступая во вторник на параде, приуроченном ко Дню независимости Беларуси.

"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наш суверенитет и независимость", - заявил президент Беларуси.

Глава государства отметил, что в современных реалиях "расслабляться нельзя". "Поэтому принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности. Весомый вклад в поддержание обороноспособности вносят Вооруженные силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века", - сказал Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия может развязать войну в Беларуси по тому же сценарию, что и в Украине, - Лукашенко. ВИДЕО

По его словам, на должном уровне поддерживается боеспособность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации договора о коллективной безопасности.

"К сожалению, сегодня на планете по-прежнему неспокойно. В военных конфликтах, терактах гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия", - констатировал глава государства.

Лукашенко напомнил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. "Эта инициатива заслужила высокую оценку", - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил миролюбивую внешнюю политику республики. "Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китаем, на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал он.

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В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы Беларуси, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

В торжественном параде в Минске по случаю Дня независимости Республики Беларусь приняли участие военнослужащие РФ и Китайской Народной Республики.

Источник: https://censor.net.ua/n3074472
 
 
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Суверенітет ?
Забудьте таке слово )))
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Поки вусатий керує республікою, про суверенітет навіть соромно згадувати.
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Чому напхані? Вони просто касабські.
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"Хартия 97 " о Лукашенко:
- Лукашенко - это cоветский замполит, продукт коммунистической идеологии прошлого века. Он архаичен во всех своих проявлениях. Диктатор помнит свое детство, когда на Красной площади проходили масштабные парады военной техники, а генсеки стояли на Мавзолее и махали марширующим солдатикам рукой.

К тому же 03.07 для большинства белорусов не праздник. Есть другая дата - 27.07 - в этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
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Маладец, Лука! Самая "независимая" и "суверенная" страна. Кстати, а х-ло дал добро на такое смелое высказывание? Фуражку не сымет, подзатыльников не навешает за излишнюю самоуверенность?
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суверенитет от хахлов и злых пиндосав в махучем тайожном саюзе с хуйлом - оно ета хотело сказать?
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Неизвестная Третья сила уничтожает с воздуха блиндаж сепаратистов в районе Авдеевки. https://www.facebook.com/yury.mysyagin/videos/485506971886297/ …

https://twitter.com/i/status/1014053571950776322
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"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отсосать отстоять наш суверенитет и независимость", - заявил президент Беларуси. Источник: https://censor.net.ua/n3074472
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Опачки. Картофельный решил , что хуйло- есть хуйло. Задница переместилась на западный стул.
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Не-а. Как всегда - ситуативно ерзает с места на место.
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Белорусы должны быть готовы встать плечом к плечу с Украинцами против тварей кацапских.
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Отмечать то, чего нет и в помине. День независимости беларуси . А когда день зависимости от рашки? Все остальное время?
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Суверенитет Беларуси - это независимость коровы в стойле. Жрёт, то что дадут, молоко даёт, когда за дойки дёргать начнут... Только мычит, пердит, срёт и ссыт, когда пожелает...
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И никто ей не указ, когда срать, а когда нет.
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Когда на тулье фуражки, да ещё и такой высокой, отсутствует какой-либо знак, она смотрится очень хреново. На околыше всяких стразиков- валом, с перебором, а тулья- голая. Короче- хреновая у него фурага...
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Ага... Більше пускайте кацапів на учЄнія та дозволяйте їм базувати своїх бурятів... Досвід України це чітко показує.... На жаль...
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Русская авиабаза Хмеймим третью ночь подряд подвергается атакам дронов-камикадзе. Русские используют против самодельных дронов все имеющиеся у них системы ПВО, тратя сотни тысяч доллларов на унчитожение 1 самодельного дрона из пластика и картона
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Интересно, почему у сирийских повстанцев есть дроны из пластика и картона, которые атакуют Хмеймим, а у ВСУ нет таких дронов, которые могли бы с таким же успехом атаковать позиции оккупантов?
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при тому,що окупанти подібні пристрої проти України застосовують регулярно!
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?
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ему даровали самое важное, для себя и спутницы, Покой..правда, спустя сумашествие и чертов бал
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Всё будет правильно, на этом построен мир...
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Лука - "готовность отстаивать независимость Беларуссии" нужно было немного раньше, а не целоваться в десны все это годы с Куйлом, уничтожая оппозицию и вводя кацапо-армию к себе в дом, а сейчас советую припасти вазелина и расслабится - иначе будет больнее..поц ты
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В торжественном параде в Минске по случаю Дня независимости Республики Беларусь приняли участие военнослужащие РФ и Китайской Народной Республики. Источник: https://censor.net.ua/n3074472

Независимость - она такая.
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И кто же нападать на Белорусь собрался? Поляки? Не может быть. Украинцы? Ни за, что. Может фрау Меркель лелеет мечта нового аншлюса? Ну, как шутка. ПИНДОСЫ! Они хотят захватить болота Полесья из за нехватки в США бульбы! Картошка то у них есть, а вот бульбы нет. Или жители Рейкьявика угрожают своим концлагере "свободолюбивым" бульбашам (одим полудурок от рождения из ЛуГОНДОНИИ даже утверждал, что его бабушка в нём срок мотала)? \Уточните, товарисчь председатель колхоза, кто угрожает Белоруси?
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Наверное, еврогеи? Хотя я почему-то больше склоняюсь, что угроза от рассейских боевых пдерастов...
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Ну, как у вас говорят, "не страшны внешние враги, а внутренние гниды".
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У нас ещё говорят: "Не можешь срать - не мучай жопу...". Не знаешь этого высказывания Петлюры - не учи украинцев жить...
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Я и не учу, у вас своего "ума-палата".
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Лукашенко, конечно, может ограничить поставки белорусских устриц и бананов в паРашку, но суверенитет.... Лукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя" - Цензор.НЕТ 137
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в этой форме он как предводитель козлячества!! Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 3695
Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 9319
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Сам себе присвоил звание генеральское (или это маршал?). Один полудурок от рождения, Сашка ЗаСРАНЬченко из Юзовки, ну, тот, что ранее на рынке курятиной протухшей торговал, сам себе тоже генерала присвоил. Так бывает, когда психически больное быдло из грязи да в князьки.

С 1975 по 1977 годы Лукашенко служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте.
Второй раз Александр Лукашенко проходил службу в 1980-1982 гг. в Могилёвской области, в должности заместителя командира мотострелковой роты.
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У него звание, как и у вашего Президента, Верховный Главнокомандующий. После отставки, это звание передается другому президенту.
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Согласен, есть такая должность, Родину защищать.
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интересно, от кого беларусы защищают свою Родину? Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 3309
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Кстати, ОНО даже председателем колхоза не было. ОНО в 1982 году назначен заместителем председателя колхоза «Ударник» Шкловского района. Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 6531
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Вибачайте за оффтоп. Є гарні новини ......

Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 625
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в Лавре места достаточно, что бы туда уже козляества нагонять, недаром ещё поваров в штат набирают!!!
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При всех недостатках Лукашенко, он контролирует всю территорию республики. С 1991 года ВВП Беларуси увеличилось в 2 раза. Ехал с Украины в Минск и обратно, при пересечении границы изменения разительны.
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Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 5356 Mikola Tishkivskiy, Брехня, Бєларусь звичайний совок із закритою економікою(друкують грошей скільки хочуть і регулярно проводять деномінацію). Не ви один пересікаєте кордон.
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Бла, бла, бла... Сябры, вам брахлівы цыган не патрэбен, да вашых "пакрыўджаных ромаў"?
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Образились ?
Не варто. Щеб трішки і в нас було би те саме.
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Сногсшибательная логика Гройсмана.Премьер-министр Украины: «Без таможенника, сбушника, прокурора, сотрудника МВД разработать и внедрить контрабандные схемы невозможно. Поэтому я обратился ко всем правоохранителям, чтобы преодолеть эти явления».
Получается, что по просьбе премьера: таможенники, сбушники, прокуроры и сотрудники МВД «преодолеют явления», которые сами, по словам того же премьера, разработали и внедрили.Интересно, на кого рассчитаны эти глупые заявления?
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Если спасение утопающего - дело рук самого утопающего, то борьба с коррупцией - дело рук самих...
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Спасибо за поздравления с праздником. Весь мир может быть уверен в нашем миролюбии и готовности защитить себя в нужный момент. Слава Беларуси!
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А кто на фотке сзади, за Бацькой? И почему у него знак Конфедератов, в петлице?
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Я особо в знаках не разбираюсь. Но смею вас уверить, что все,кто стоял на трибуне ответственные и уважаемые в народе люди. С честью и достоинством отстаивающие интересы нашей Родины.
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Уьлюдотк, асе кто стоял на трибуне-руки по локоть в крови собственного народа, а сзади Шейман-негодяй, виновнвый в похищении и убийстве оппозиции. Литвин- ты конченная ублюдочная диктаторская мразь. Лукашенко заявив про готовність Білорусі відстояти свій суверенітет: "Розслаблятися не можна" - Цензор.НЕТ 5438
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Сегодня у меня праздничное настроение(чего и вам желаю). Поэтому оставляю ваш бранный пост на вашей совести.
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Какой отстоять суверенитет ? Беларусь давно девственность потеряла .
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какой может быть суверенитет у кацапского придатка ?
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Европа относится с уважением к Беларуси.
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При этом глава государства отметил миролюбивую внешнюю политику республики. "Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китаем, на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал он.

...
То есть если злые хохлы и пиндосы вздумают напасть и оттяпать Гомбрест (Гомельскую и Брестскую народные республики) - братские россосисия и Китай в обиду не дадут!
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Ну, так. Армії Конго і Мозамбіку можуть вночі перейти кордон з Білорусією і покрасти бульбу. Тут тільки роззяв рота. Шкварку і чарку треба тримати під замком, бо время тепер таке, шо... Це ось так пес гавка у небо, щоби не подумали, шо він конкретно на когось...
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Усе на баррьбу с колорадским жуком!!!😜
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Лукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя"....

Киздит президент.Он будет делать то , что скажет ему хуйло. ни больше , ни меньше. А эта риторика , для белорусского общества. Косточка,пущай погрызут.
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Доренко рассказывал, что Коленька уже полковник и ВС Беларуси встает, когда он заходит в зал заседаний. Так скоро и министром обороны он станет. А там и папа теплой рукой власть передаст. Короче, севернокорейский сюр.
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видимо НАТО имеет в виду .а когда кацапы с колрадскими ленточками на танках заедут в Минск то граждане БССР будут встречать их цветами .
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А зачем Нато нападать на Беларусь?😄
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словно после "Голубой устрицы" строго приказывает быть теперь настоящим мужчиной, изобретательный такой)
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Усатое продажное двуличное чмо, какой нах "суверенитет", если тут же признаешь что ты ЧЛЕН, член "союзнага гасударства". И какая нах угроза тебе от других соседей (не рашистов), чмо колхозное...
Тьфу, бля, надоели эти бульбены ватные, ну их нах.
Пока х#йло дает вам кредиты и халявные цены на нефтепродукты, вы дышите и с..сете у раши, а как закручивает гайки, плач Ярославны, мол ябут, нету мочи...
Гавнореспублика, ей Богу...
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Бацька решил всех наепать: и срусских, и украинцев, и Европу, и свою совесть. А, в итоге, наепет белорусский народ, который за все его фортеля рассчитается.
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И не только батька такой, а и 90% республики.
Иной раз бульбены ещё более конченно выглядят, чем те же суки-рашисты из мордора и некоторой части Ураины (5 колонна, имею в виду).
Смерть мордору и его прихлебателям-предателям.
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Маю щастя знати кількох бєлорусів з тих, що 10%
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Лука, ты продал Украину Путину и теперь можешь не надеяться на помощь украинского народа, када тебе Вова зажмет яйца.

А ведь когда-то мы вместе входили в состав Великого Княжества Литовского и очень успешно пистили ордынскую Мацковию.

Вот так, Предсядатель...
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У вас есть суверинитет до тех пор пока хочет этого хуйло.
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Картошка пиздит ... Даешь картошку колорадским жукам !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя"
 
 
 
 
 
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