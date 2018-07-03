Лукашенко заявил о готовности Беларуси отстоять свой суверенитет: "Расслабляться нельзя"....

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко заявил, выступая во вторник на параде, приуроченном ко Дню независимости Беларуси.
"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наш суверенитет и независимость", - заявил президент Беларуси.
Глава государства отметил, что в современных реалиях "расслабляться нельзя". "Поэтому принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности. Весомый вклад в поддержание обороноспособности вносят Вооруженные силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века", - сказал Лукашенко.
По его словам, на должном уровне поддерживается боеспособность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации договора о коллективной безопасности.
"К сожалению, сегодня на планете по-прежнему неспокойно. В военных конфликтах, терактах гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия", - констатировал глава государства.
Лукашенко напомнил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. "Эта инициатива заслужила высокую оценку", - подчеркнул президент.
При этом глава государства отметил миролюбивую внешнюю политику республики. "Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китаем, на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал он.
В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы Беларуси, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
В торжественном параде в Минске по случаю Дня независимости Республики Беларусь приняли участие военнослужащие РФ и Китайской Народной Республики.
Забудьте таке слово )))
- Лукашенко - это cоветский замполит, продукт коммунистической идеологии прошлого века. Он архаичен во всех своих проявлениях. Диктатор помнит свое детство, когда на Красной площади проходили масштабные парады военной техники, а генсеки стояли на Мавзолее и махали марширующим солдатикам рукой.
К тому же 03.07 для большинства белорусов не праздник. Есть другая дата - 27.07 - в этот день Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
https://twitter.com/i/status/1014053571950776322
отсосатьотстоять наш суверенитет и независимость", - заявил президент Беларуси. Источник: https://censor.net.ua/n3074472
https://twitter.com/i/status/1014058588497760256
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Всё будет правильно, на этом построен мир...
Независимость - она такая.
С 1975 по 1977 годы Лукашенко служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте.
Второй раз Александр Лукашенко проходил службу в 1980-1982 гг. в Могилёвской области, в должности заместителя командира мотострелковой роты.
Не варто. Щеб трішки і в нас було би те саме.
Получается, что по просьбе премьера: таможенники, сбушники, прокуроры и сотрудники МВД «преодолеют явления», которые сами, по словам того же премьера, разработали и внедрили.Интересно, на кого рассчитаны эти глупые заявления?
...
То есть если злые хохлы и пиндосы вздумают напасть и оттяпать Гомбрест (Гомельскую и Брестскую народные республики) - братские россосисия и Китай в обиду не дадут!
Киздит президент.Он будет делать то , что скажет ему хуйло. ни больше , ни меньше. А эта риторика , для белорусского общества. Косточка,пущай погрызут.
Тьфу, бля, надоели эти бульбены ватные, ну их нах.
Пока х#йло дает вам кредиты и халявные цены на нефтепродукты, вы дышите и с..сете у раши, а как закручивает гайки, плач Ярославны, мол ябут, нету мочи...
Гавнореспублика, ей Богу...
Иной раз бульбены ещё более конченно выглядят, чем те же суки-рашисты из мордора и некоторой части Ураины (5 колонна, имею в виду).
Смерть мордору и его прихлебателям-предателям.
А ведь когда-то мы вместе входили в состав Великого Княжества Литовского и очень успешно пистили ордынскую Мацковию.
Вот так, Предсядатель...