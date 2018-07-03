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Все про:КГГА (2022) Киев (16107) транспорт (1198) фестиваль (230)

 В ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля будет продлена работа общественного транспорта, - КГГА

В связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлено движение общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля столичный метрополитен продлит работу на один час.

Автобусы обычного режима движения и режима маршрутного такси также продолжат движение на один час на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних пар поездов.

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Троллейбусы маршрутов №№ 11, 12, 43, 45 также продолжат работу на один час.

Источник: https://censor.net.ua/n3074468
 
 
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а таке слабо ....- - і скільки то тієх Естоніїї , і таке можуть ... У ніч із 3 на 4 липня та в ніч із 8 на 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 638

Большинство граждан Эстонии с 1 июля могут воспользоваться бесплатным проездом в местном транспорте.

У ніч із 3 на 4 липня та в ніч із 8 на 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 36

В 11 из 15 уездов страны проезд сделали бесплатным для местных жителей.
У ніч із 3 на 4 липня та в ніч із 8 на 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5145Сколько киевляне тратили на проезд: анализ цен за последние 55 летСамый дешевый проезд в общественном транспорте в Киеве был в 1992 году, когда люди тратили всего 2 процента своего заработка. Но через четыре года стоимость проезда достигла своего исторического максимума.17 мая 2018, 18:00
Как передает «Слово и Дело», об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Страна.
Отмечается, что в столице Эстонии - Таллине, за проезд в общественном транспорте не нужно платить с 2013 года. Остальные четыре уезда могут перейти на новую систему в удобное для них время.
«Как результат бесплатного транспорта, люди стали выходить по вечерам, по выходным, оставлять свою машину дома. И чувствуя экономию, они выходят и тратят свои свободные деньги, свой досуг. И это, как результат, конечно, стимулирует местную экономику. Местные товары, местные услуги», - сказал представитель мэрии Таллина Алан Алакюла.
Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда - поездка в другую часть страны остается платной.
Для получения права на бесплатный проезд нужно купить специальный проездной, который стоит 2 евро. Для этого эстонцы должны предоставить подтверждение того, что они живут в данном уезде. Пассажиры, которые ездят без билета или не сканируют свой проездной, будут оштрафованы.

Как сообщалось, в Киеве стоимость проезда в транспорте планируют поднять до восьми гривен.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля будет продлена работа общественного транспорта, - КГГА
 
 
 
 
 
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