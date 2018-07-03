 В ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля будет продлена работа общественного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля столичный метрополитен продлит работу на один час.

Автобусы обычного режима движения и режима маршрутного такси также продолжат движение на один час на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних пар поездов.

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Троллейбусы маршрутов №№ 11, 12, 43, 45 также продолжат работу на один час.