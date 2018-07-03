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Все про:Явлинский (25) Сенцов (647)

 Явлинский поддержал Сенцова и назвал жертв путинского режима: Как и десятки лет назад органы прокуратуры, следствия и суда карают по указке властей

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский высказался в поддержку узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова и подчеркнул, что его содержание в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно.

Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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При этом политик отметил, что Россия сегодня лидирует по количеству заключенных, а власть использует суд и прокуратуру в качестве карательного инструмента.

"Около 4 тысяч человек умирает каждый год в российских тюрьмах. Каждая десятая смерть — это самоубийство. Уровень смертности среди заключенных в России — примерно 60 случаев на 10 тысяч человек. Это в два раза выше, чем в среднем в Европе. Россия — лидер по числу заключенных: на каждые 100 тысяч у нас сидят 440 человек. В европейских странах процент находящихся в тюрьмах почти в четыре раза ниже. Ни для кого не секрет, что, как и несколько десятилетий назад, органы следствия, прокуратуры, суда и исполнения наказаний сегодня выступают не в качестве системы правосудия, а в качестве карательного инструмента властей, инструмента устрашения, инструмента мести", - подчеркнул он.

При этом, Явлинский перечислил несколько последних жертв карательной системы путинского режима: Сергей Магнитский, аудитор, 37 лет, умер в СИЗО "Матросская тишина" в Москве;
Андрей Кудояров, директор школы, 37 лет, умер в СИЗО "Пресня" в Москве; Олег Голобоков, предприниматель, 46 лет, умер в московском изоляторе временного содержания №1; Владимир Евдокимов, топ-менеджер "Роскосмоса", 55 лет, убит в московском СИЗО "Водник"; Валерий Пшеничный, предприниматель, 56 лет, умер в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге; Анджей Мальчевский, банкир, 55 лет, умер в июне этого года в колонии в Рязанской области в бараке, где содержалось 350 заключенных.

"Идет 2018 год, Россия принимает чемпионат мира по футболу, Трамп летит к Путину, в колонии умирает Олег Сенцов (и не он один!)", - резюмировал он

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Явлинский поддержал Сенцова и назвал жертв путинского режима: Как и десятки лет назад органы прокуратуры, следствия и суда карают по указке властей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074465
 
 
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Птица-говорун. И так уже 27 лет. Навальный хотя бы что-то делает.
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Вам нужен Майдан в рашке. Чтобы она развалилась. На кого еще надеяться.
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Сама рашка не развалится. Надо работать.
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Если Вы о Григории Явлинском, то он из Львова.
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Ви про того Явлінського чиї батьки приїхали у Львів як військовослужбовці?
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Явлинский правильно охарактеризовал власть России...юридически необоснованные, политически отвратительные, нравственно аморальны и бесчеловечны Явлинский поддержал Сенцова и назвал жертв путинского режима: Как и десятки лет назад органы прокуратуры, следствия и суда карают по указке властей - Цензор.НЕТ 4412 .Источник: https://censor.net.ua/n3074465
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сделали из Сенцова козла отпущения и резвятся
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯвлинский поддержал Сенцова и назвал жертв путинского режима: Как и десятки лет назад органы прокуратуры, следствия и суда карают по указке властей
 
 
 
 
 
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