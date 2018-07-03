 Явлинский поддержал Сенцова и назвал жертв путинского режима: Как и десятки лет назад органы прокуратуры, следствия и суда карают по указке властей

Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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При этом политик отметил, что Россия сегодня лидирует по количеству заключенных, а власть использует суд и прокуратуру в качестве карательного инструмента.

"Около 4 тысяч человек умирает каждый год в российских тюрьмах. Каждая десятая смерть — это самоубийство. Уровень смертности среди заключенных в России — примерно 60 случаев на 10 тысяч человек. Это в два раза выше, чем в среднем в Европе. Россия — лидер по числу заключенных: на каждые 100 тысяч у нас сидят 440 человек. В европейских странах процент находящихся в тюрьмах почти в четыре раза ниже. Ни для кого не секрет, что, как и несколько десятилетий назад, органы следствия, прокуратуры, суда и исполнения наказаний сегодня выступают не в качестве системы правосудия, а в качестве карательного инструмента властей, инструмента устрашения, инструмента мести", - подчеркнул он.

При этом, Явлинский перечислил несколько последних жертв карательной системы путинского режима: Сергей Магнитский, аудитор, 37 лет, умер в СИЗО "Матросская тишина" в Москве;

Андрей Кудояров, директор школы, 37 лет, умер в СИЗО "Пресня" в Москве; Олег Голобоков, предприниматель, 46 лет, умер в московском изоляторе временного содержания №1; Владимир Евдокимов, топ-менеджер "Роскосмоса", 55 лет, убит в московском СИЗО "Водник"; Валерий Пшеничный, предприниматель, 56 лет, умер в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге; Анджей Мальчевский, банкир, 55 лет, умер в июне этого года в колонии в Рязанской области в бараке, где содержалось 350 заключенных.

"Идет 2018 год, Россия принимает чемпионат мира по футболу, Трамп летит к Путину, в колонии умирает Олег Сенцов (и не он один!)", - резюмировал он

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