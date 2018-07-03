 Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО

Об этом говорится в сообщении на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня во время обстрела противником позиций наших защитников, получил пулевое ранение матрос Фeдоров Эдуард Юрьевич. Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтра Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, однако 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось. Командование и вeсь личный состав морских пехотинцев выражает соболезнования близким и родным Эдуарда. Ты был светлым человеком, преданным, верным, искренним ... до конца ... Покойся с Богом, морпех. Светлая память", - говорится в сообщении.

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У него осталась беременная жена.



