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 Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО

Матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Фeдоров был ранен во время обстрела наемниками РФ позиций украинской армии на Донбассе 27 июня. 2 июля он умер от полученных ранений в военном госпитале в Харькове.

Об этом говорится в сообщении на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня во время обстрела противником позиций наших защитников, получил пулевое ранение матрос Фeдоров Эдуард Юрьевич. Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтра Северного рeгиона (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, однако 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось. Командование и вeсь личный состав морских пехотинцев выражает соболезнования близким и родным Эдуарда. Ты был светлым человеком, преданным, верным, искренним ... до конца ... Покойся с Богом, морпех. Светлая память", - говорится в сообщении.

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У него осталась беременная жена.

Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня 01
Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074463
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоМорпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО
 
 
 
 
 
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