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 Политика Украины, Общество
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Все про:заробитчане (217) Министерство социальной политики (566) Рева Андрей (379)

 Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил Рева.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии

"В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

По словам Ревы, на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3074461
 
 
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Ещё и какая ,выпереть из Украины столько народа а ведь эти люди могли выйти на Майданы и организовать уничтожение Рев....
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Не намекает а прямым текстом говорит,что чем раньше мы их перевешаем тем для нас же будет лучше !!! Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева - Цензор.НЕТ 9149
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Податки там платять..
Сім'ї потроху перевозять..
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А Рева тільки вихваляється, що рівень безробіття в Україні зменшився.
Бо люди плюнули і поїхали в інші країни, а пенсійний тягар лишився на тих, хто працює в Україні.
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Это потому,что власть думает исключительно о народе а не о себе и собственном кармане. Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева - Цензор.НЕТ 9117
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Придурок, поинтересуйся сколько поляков работает за границей и американцев. Вот только в их странах никто не скулить.
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деньги все равно привозят и тратят в Украине, дают возможность заработать тим, хто працює в Україні з пенсійним тягарем
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Взагалі-то трохи не так, оскільки заробітчани вливають в економіку України досить вагому сумму, без якої пенсії, скоріш за все, взагалі б не платили, тому завидуйте мовчки, залишіть їх у спокої і радійте, що такі люди є
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Дилемма в том, что необходимо создавать рабочие места в Украине, а на это нужны налоги, которые платятся вне Украины. Единственный выход - привлечение внешних инвесторов.
Кроме того от внутренних инвестиций отвлекаются средства на всё "бесплатное" (и пенсии) и заробитчане это, своими налогами, не оплачивают...
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А ты думал, что можно всем выехать, оставив детей и пенсионеров на бесплатные медицину и образование и ускоренно провести реформы?
Может ты всё ещё думаешь, что за бесплатно создаются рабочие места?
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Остатки независимых журналистов которые не служат олигархату сняли потрясающий фильм под названием: Украина, которой удалось.
Фильм представлен для русскоязычной аудитории по всему миру.Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева - Цензор.НЕТ 9392
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Xoлуй рептилоидов опять нацелился из "Сулгуни" в Борисполь ?
На этот раз его посадят на рейс в Тбилиси, а не в Варшаву.
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;...Фильм представлен для русскоязычной аудитории по всему миру...;
І журналісти поголовно- бувші агітатори за Януковича. Шарія щось в списку тільки не бачу.
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Надо бастовать в Украине, а не работать за границей.
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Проси прибавки и не оставайся в меньшинстве! Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч громадян України, - Рева - Цензор.НЕТ 9761
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скоро на ваше правительство будут работать только пенсионеры
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Это он намекает что теперь кто работает за границей и не уплатит налоги в Украине могут не хило побрить.
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они бы с удовольствием ввели этот налог, тогда большая часть силы осядет за границей, а это значит меньше рошенок купят в Украине))
+ ко всему это будет двойное налогобложение со всеми вытекающеми
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Ну еще как вариант уменьшение количества субсидий. Хотя, если вдруг станем нормальным правовым государством, то такие люди не должны пользоваться субсидиями.
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Путин присвоил частям российской армии имена украинских, польских, беларуских городов.
https://www.rbc.ru/finances/02/07/2018/5b39d4639a79476c36dbb22b?from=main
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Хвала "реформаторам"... похвались еще чучело в очередной раз как ты любишь что больше половины страны на субсидиях
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Ты запас для беженцев с оккупированных территорий рабочие места на неоккупированной территории на случай агрессии паРаши?
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Нічого дивного, якщо не хочуть платити робітникам справжню зарплату.
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До 20% трудоспособных граждан Югославии, начиная с конца 50-х, работали за границей, и страна не умерла (если-бы Милошевич, придурок, не "похотел бысть царём..."). В советские времена около трети трудоспособных жителей Западной Украины работали в России, в основном, строя объекты животноводства в Нечерноземье. А сейчас занимаются тем же, только и в Западной Европе тоже. (Западная Украина и тогда, и сейчас, живёт на порядок лучше, чем остальная страна). Так в чём проблема?
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Вот кто Вам сказал что тогда западная Украина жила лучше на порядок чем например, южная? херсонцы например только на кавунчиках бабло не хилое рубили, ну еще там всяко разно, море и т.д. Вот откуда Вы беретесь такие, а. Или это намек типа, шо западная кормит остальную Украину.
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Начинается... "Що недочую, те придумаю...". Я сказал что-то о "кормёжке"?! Я говорю о том, что "газда" - э "газда", "хозяин", который старается "жить краще, ніж сусід Іван", а не "Хай у сусіда корова здохне...".
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а росли ,учились,делали прививки.А сколько бы могли здесь выпустить продукции и.......А как эл энеогия по мировым а з п в той же энергокомпании в 10 раз меньше мировой или вообще не платят как в Запорожской обл. Здесь суркисы украли в другом ахметка в третьем газ крадет шуфрич.А украинцы плохие что пробуют выживать и ищут возможность зарабатывать Вот нахер мне этот президент и парламент если они не решают эти вопросы
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Выходит так - Постоянно работают в Европе 3 млн. + 3млн. не постоянно, + 3 млн. уже выехало на ПМЖ, еще 3 млн. готовятся пополнить одну из этих групп -- это что повод для гордости, или это отчет о вашей работе реформаторов?! идиоты бля
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Бальцерович тоже - "бля", если из Польши в начале реформ тоже бежали?
На сколько помню, при убийце-Януковиче в паРаше работало до 4 миллионов украинцев...
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и сколько ещё должно уехать,чтобы ВР признала Кабмин непрофессиональным,а проводимую внутреннюю политику Порошенко антинародной ?
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рабовладелец рева подсчитывают экономию когда рабы кушают мало за границей......
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Українці працюють здебільшого в Польщі, поляки в Німетчині, німці в Англії та Норвегії.
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Для невеликих міст (до 50 тисяч населення): два місяці роботив Польщі = рік роботи в Україні

Для маленьких міст і сіл в тому числі: один місяц роботи в Польщі = рік роботи в Україні.

Дивно, і чого це люди так масово туди їдуть Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч громадян України, - Рева - Цензор.НЕТ 318 ?
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Большая нехватка врачей в Германии , Австрии...Украинским медикам, вкл. студентов, рекомендуется немецкий учить.. Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч громадян України, - Рева - Цензор.НЕТ 1044 Средняя зарплата врача в Германии, превышает 6000 евро...
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Порошенко задекларировал очередной миллион гривен,многие подумали - Очередной миллиард гривен Постійно за кордоном працює понад 3 млн 200 тисяч громадян України, - Рева - Цензор.НЕТ 9445 В годы войны такая информация только разражает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева
 
 
 
 
 
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