 Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.
"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил Рева.
Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.
"В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.
По словам Ревы, на данный момент одной из актуальных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.
Сім'ї потроху перевозять..
Бо люди плюнули і поїхали в інші країни, а пенсійний тягар лишився на тих, хто працює в Україні.
Кроме того от внутренних инвестиций отвлекаются средства на всё "бесплатное" (и пенсии) и заробитчане это, своими налогами, не оплачивают...
Может ты всё ещё думаешь, что за бесплатно создаются рабочие места?
Фильм представлен для русскоязычной аудитории по всему миру.
На этот раз его посадят на рейс в Тбилиси, а не в Варшаву.
І журналісти поголовно- бувші агітатори за Януковича. Шарія щось в списку тільки не бачу.
+ ко всему это будет двойное налогобложение со всеми вытекающеми
https://www.rbc.ru/finances/02/07/2018/5b39d4639a79476c36dbb22b?from=main
На сколько помню, при убийце-Януковиче в паРаше работало до 4 миллионов украинцев...
Для маленьких міст і сіл в тому числі: один місяц роботи в Польщі = рік роботи в Україні.
Дивно, і чого це люди так масово туди їдуть ?