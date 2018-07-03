 Соглашаясь на нелегальное трудоустройство за границей можно оказаться в современном рабстве, - координатор "Каритас Харьков" Тридуба

Трудовое рабство стало новым трендом, и проблема уже набирает масштабов катастрофы. Об этом сообщает "5 канал" в программе расследований "Особый взгляд".

По словам координатора проекта по противодействию торговле людьми благотворительного фонда "Каритас Харьков" Игоря Тридубы, нелегальное трудоустройство является чрезвычайно рискованным шагом.

"Если у вас нет трудового договора и вы согласились на одну работу - в конечном результате вы можете получить что-то другое: у вас изымают документы, ограничивают в доступе к медикаментам, пище, воде, ограничивают передвижение, связь с окружающими, с родными, близкими, - то мы можем сказать, что это была торговля людьми, современное рабство", - заявил специалист.

При этом, Тридуба приводит пример, как украинец попал в Польше в трудовое рабство.

"Молодой человек, который находился в затруднительном материальном положении, в газете нашел объявление. Он поехал в Польшу. Там его встретили. Привезли на место работы. И он жил в ужасных условиях, работал по 12-15 часов в сутки. Один раз в день его кормили. Забрали у него документы, телефон, чтобы он не мог контактировать с близкими, родственниками, чтобы не мог полицию вызвать. И это продолжалось почти месяц. и потом его просто отпустили и сказали: все, ты нам не нужен больше", - рассказал руководитель фонда.