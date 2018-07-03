EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Общество
  643  22
Все про:рабство (97) трудовая миграция (136) заробитчане (217) труд (80)

 Соглашаясь на нелегальное трудоустройство за границей можно оказаться в современном рабстве, - координатор "Каритас Харьков" Тридуба

Можем говорить даже о торговле людьми, современном рабстве, - уверен координатор проекта по противодействию торговле людьми.

Трудовое рабство стало новым трендом, и проблема уже набирает масштабов катастрофы. Об этом сообщает "5 канал" в программе расследований "Особый взгляд".

По словам координатора проекта по противодействию торговле людьми благотворительного фонда "Каритас Харьков" Игоря Тридубы, нелегальное трудоустройство является чрезвычайно рискованным шагом.

"Если у вас нет трудового договора и вы согласились на одну работу - в конечном результате вы можете получить что-то другое: у вас изымают документы, ограничивают в доступе к медикаментам, пище, воде, ограничивают передвижение, связь с окружающими, с родными, близкими, - то мы можем сказать, что это была торговля людьми, современное рабство", - заявил специалист.

При этом, Тридуба приводит пример, как украинец попал в Польше в трудовое рабство.

"Молодой человек, который находился в затруднительном материальном положении, в газете нашел объявление. Он поехал в Польшу. Там его встретили. Привезли на место работы. И он жил в ужасных условиях, работал по 12-15 часов в сутки. Один раз в день его кормили. Забрали у него документы, телефон, чтобы он не мог контактировать с близкими, родственниками, чтобы не мог полицию вызвать. И это продолжалось почти месяц. и потом его просто отпустили и сказали: все, ты нам не нужен больше", - рассказал руководитель фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3074460
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А не соглашаясь-будешь жить здесь в рабстве. Но там хоть есть шанс заработать, а тут-без вариантов.
 показать весь комментарий
 
 
в ато можно записаться как вариант
многие так делают от безнадёги
особенно те кому под полтос и выше
 показать весь комментарий
 
 
отток идет обратный, после обострения ситуаций и ограничений в действиях ответных, происходит массовое увольнение тех кто пошел на контракт от безнадеги
 показать весь комментарий
 
 
шутка не удачная, лето закончится, а там сколько будет коммуналка и какие цены на продукты будут, более серьезные грядущие проблемы
 показать весь комментарий
 
 
а ты говоришь отток
во первых есть срок действия контракта
а во вторых ты сам только что сказал
 показать весь комментарий
 
на самом деле есть выходы из контракта и по текуче кадров, очень эффективные. Ну и во вторых, что то перспектива финансовых проблем после увольнения их не страшит по причине более серьезных последствий увечий на службе. Быть инвалидом, это на много ужасней. Когда то смотрел репортаж об пограничнике, который заслонил телом от мины своих сослуживцев, встретил его с протянутой рукой. пару минут с ним поговорил, что и как. Основном ему бывшие сослуживцы помогают по закупке лекарств поддерживающих ему жизнь, а так денег не хватает. Работать точно он не может полноценно. Спросил как помогает государство, а он отвечает что 835грн в месяц и что бы их получить надо доказывать, что у тебя не отрасли часть конечностей и пол черепа каждые четыре месяца. Еще он часть своей подаяний отдает за место ибо еще прикончат. Основном из-за этого многие и уходят из контракта.
 показать весь комментарий
 
Я имею ввиду перспективу, существовать на субсидию и 3000 з/п и дома можно, зато чувствуешь себя свободным человеком, в отличии от рабов которые через 3 года забирают в рабство своих детей и сваливают с этой чудо вольной страны.
 показать весь комментарий
 
в ответ получаешь ты не патриот, ты не украинец, ты кацап, ты быдло донбасское, ты русское чмо. Но если для семьи надо заработать деньги и уехать в Польшу, я не хочу выслушивать этот бред от псевдо патриотов и от государственных чиновников.
 показать весь комментарий
 
большинство населения экссовка и так живёт в современном рабстве..
 показать весь комментарий
 
 
Соглашаясь на нелегальное трудоустройство за границей можно оказаться в современном рабстве,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное рабство-это работа в Украине за сущие копейки.

 показать весь комментарий
 
 
когда тебе нужно работая на работе допоздна, еще серьезный дополнительный заработок
 показать весь комментарий
 
Як не Труба, так Тридуба. Де вони їх відкопують? )))
 показать весь комментарий
 
 
Завили-запричитали бідняги, а влаштувати нормальне життя тут нехай хтось, а не ми.
 показать весь комментарий
 
 
моя любимая рубрика "Как ху#во работать за границей"
 показать весь комментарий
 
 
інститут "прописки",сьогодні - т.зв. "реєстрація" - сучасне рабство, раніше мало назву "кріпацтво".Негри вже майже двісті років вільні, то,може і собі подумаємо?
 показать весь комментарий
 
"И он жил в ужасных условиях, работал по 12-15 часов в сутки. Источник: https://censor.net.ua/n3074460"

О, прям как у нас на работе))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСоглашаясь на нелегальное трудоустройство за границей можно оказаться в современном рабстве, - координатор "Каритас Харьков" Тридуба
 
 
 
 
 
 вверх