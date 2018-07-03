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 За отказ с ним выпить пьяный посетитель кафе жестоко избил военнослужащего, который скончался в больнице, - прокуратура

Чугуевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который убил военнослужащего за отказ с ним выпить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего (мужчина на этот момент был не на службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.

Это возмутило нетрезвого преступника, и он решил применить в убеждении кулаки. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего тот потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничников избивали охранники и неизвестные молодые люди, - Слободян о драке в мариупольском кафе

Источник: https://censor.net.ua/n3074456
 
 
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на заході теж "продають". Але там немає стільки аватарів.
Відсутня культура вжвання алкоголю.. І винний НЕ алкоголь, а той, хто його так і не навчився вживати.
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Алкоголь має бути заборонений. Це сатанинське зло.
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Одно дело синячить в генделике после смены,а другое на Ривьере с бокалом амаретто.Первое рождает злобу,а второе нирвану.В состоянии нирваны когось бить вообще желания не возникает За відмову випити п'яний відвідувач кафе жорстоко побив військовослужбовця, який помер у лікарні, - прокуратура - Цензор.НЕТ 543
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коли вирубає від синьки - то не нірвана.Ще й всцикаєшся.Всцяна нірвана .
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мені не зрозуміло, навіщо таким уїбанам взагалі залишати життя? Хіба такі принесуть/приносять користь суспільству? Таких просто треба відстрілювати як скажених лисиць. Треба робити чистішою країну та світ.
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Это чисто "бытовое" убийство.если бы эта пьянь убила воина за то,что тот имеет отношение к ВСУ-был бы другой расклад и резонанс.увы,убийства в Украине ещё происходят.И жертвами порой становятся очень достойные люди.
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За вбивство - 10 років? Треба міняти кодекс... Довічне - така йому кара ...
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И корми теперь этого 3,14дара за наши деньги 10 лет напролет! При Гитлере было бы не так. Но у нас же теперь гуманизьмь и толерастия...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа отказ с ним выпить пьяный посетитель кафе жестоко избил военнослужащего, который скончался в больнице, - прокуратура
 
 
 
 
 
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